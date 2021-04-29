Потураєв - Шуфричу: В умовах війни вашу фракцію, звичайно, потрібно було б розстріляти. Швидко і без жодних сентиментів. ВIДЕО

Депутат фракції "Слуга народу" Микита Потураєв сказав депутату Нестору Шуфричу, що в разі воєнного стану в країні фракцію ОПЗЖ, до якої входить Шуфрич, потрібно було б розстріляти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Токшоу №1" на каналі "Україна 24".

Перед цим Шуфрич висловився про Майдан. Депутат вважає, що це державний переворот, в результаті якого президент був вигнаний з країни. На думку Шуфрича, в разі, якби був реалізований меморандум, підписаний бувшим на той момент міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером, міністрами закордонних справ Франції і Польщі і Віктором Януковичем, то не було б війни на Донбасі і анексії Криму.

У свою чергу Потураєв жорстко відреагував на ці слова.

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"Зараз дуже спокійно так скажу тобі. Проблема політична одна в країні вирішилася б, якби була оголошена війна. В умовах війни вашу фракцію варто було б, звичайно ж, розстріляти. І проблема політична була б ліквідована, тому що за законами воєнного часу такі речі караються вищою мірою покарання, військово-польовим судом швидко і без особливих сентиментів", - сказав нардеп.

Проте, Потураєв, за його словами, не закликав до розстрілу.

"На щастя, Україна дотримується дипломатичного шляху вирішення конфлікту на Донбасі, хоча він коштує нам життів. Тому я нікому не раджу вводити воєнний стан і вирішити проблему так, як слід при воєнному стані", - сказав депутат.