У Сенаті США підтримують саміт Байдена з Путіним, але проти перезавантаження відносин з РФ: Обіцянкам Росії довіряти не можна

Сенатори від обох американських партій схвалюють ідею саміту між президентами США і РФ Джо Байденом і Володимиром Путіним. Однак виступають проти перезавантаження відносин між Вашингтоном і Москвою.

Про це повідомляє портал Axios, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Сенатор-республіканець Марк Рубіо вважає, що зустріч має відбутися, хоч і є сумніви щодо Путіна.

Республіканець Річард Берр сказав, що не бачить "жодних мінусів у проведенні такої зустрічі", а демократ Бен Кардін назвав саміт "хорошою ідеєю", якщо до порядку будуть включені Україна і кібератаки.

Демократ Кріс Мерфі зазначив, що Байден "знає, коли настане відповідний час, щоб сісти за стіл переговорів".

Республіканець Джим Ріш вважає, що Байден не має довіряти обіцянкам Росії, а до саміту необхідно запровадити санкції проти "Північного потоку-2". Його точку зору поділяє республіканець Тед Круз.

З аналогічних позицій, пише портал, виступив Джош Хоулі, який сказав, що Байден повинен підштовхнути європейських союзників "робити більше для забезпечення своєї власної безпеки, особливо щодо Росії".

Також читайте: Байден на зустрічі з Путіним порушить питання України, - Джейк Салліван