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У Сенаті США підтримують саміт Байдена з Путіним, але проти перезавантаження відносин з РФ: Обіцянкам Росії довіряти не можна

У Сенаті США підтримують саміт Байдена з Путіним, але проти перезавантаження відносин з РФ: Обіцянкам Росії довіряти не можна

Сенатори від обох американських партій схвалюють ідею саміту між президентами США і РФ Джо Байденом і Володимиром Путіним. Однак виступають проти перезавантаження відносин між Вашингтоном і Москвою.

Про це повідомляє портал Axios, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Сенатор-республіканець Марк Рубіо вважає, що зустріч має відбутися, хоч і є сумніви щодо Путіна.

Республіканець Річард Берр сказав, що не бачить "жодних мінусів у проведенні такої зустрічі", а демократ Бен Кардін назвав саміт "хорошою ідеєю", якщо до порядку будуть включені Україна і кібератаки.

Демократ Кріс Мерфі зазначив, що Байден "знає, коли настане відповідний час, щоб сісти за стіл переговорів".

Республіканець Джим Ріш вважає, що Байден не має довіряти обіцянкам Росії, а до саміту необхідно запровадити санкції проти "Північного потоку-2". Його точку зору поділяє республіканець Тед Круз.

З аналогічних позицій, пише портал, виступив Джош Хоулі, який сказав, що Байден повинен підштовхнути європейських союзників "робити більше для забезпечення своєї власної безпеки, особливо щодо Росії".

Також читайте: Байден на зустрічі з Путіним порушить питання України, - Джейк Салліван

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23765) Сенат США (597)


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Да будет, будет перезагрузка. Это ж дерьмократы... Он по-другому не умеют. Сейчас опять кнопку сделают и будуть на камеры торжественно на нее с ****** жать...
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29.04.2021 11:39 Відповісти
Перезавантаження тільки при декількох умовах:
1. пуйло з шоблою засуджений в Гаазі і вирок приведений у дію
2. Розвал кацапії.
3. Виплату репарацій.
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29.04.2021 15:40 Відповісти
Да никому нельзя доверять в политике, к сожалению большинство маленьких стран это понимают когда ими торгуют, продают или меняют. А мы пока что и есть эта самая валюта для политической торговли
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29.04.2021 11:43 Відповісти
***** готово говорити з Байденом, а Зеля для нього просто кловун.
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29.04.2021 11:48 Відповісти
Кремлёвский Фюрер наверное отполировал головки старых ядерных ракет ,если так уверенно чествует себя на будущей встрече
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29.04.2021 11:48 Відповісти
В этом мире вообще никому нельзя верить, тем более кацапам. Кацапы - это вообще даже не гомо сапиенс, а какие-то существа-паразиты
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29.04.2021 11:49 Відповісти
Все правильно. Кацапу верить - себя не уважать.
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29.04.2021 11:54 Відповісти
Вже не раз перевантажували, а кацапи розводили всіх "как котят". Яка їм віра? Що, вони вже повернули Крим і частину окупованих обоастей Луганської і Донецької областей? Повернули викрадене і виплатили репарації? Воскресили 15 тисяч вбитих? І це тільки по Україні. А в Сирії, Грузії, Молдові?
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29.04.2021 11:58 Відповісти
Для Росії настає "День гніву"... Коли народи, яким осточортіло її "викаблучування", починають "вставать дибки"...
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29.04.2021 12:00 Відповісти
 
 