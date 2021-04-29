У Сенаті США підтримують саміт Байдена з Путіним, але проти перезавантаження відносин з РФ: Обіцянкам Росії довіряти не можна
Сенатори від обох американських партій схвалюють ідею саміту між президентами США і РФ Джо Байденом і Володимиром Путіним. Однак виступають проти перезавантаження відносин між Вашингтоном і Москвою.
Про це повідомляє портал Axios, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Сенатор-республіканець Марк Рубіо вважає, що зустріч має відбутися, хоч і є сумніви щодо Путіна.
Республіканець Річард Берр сказав, що не бачить "жодних мінусів у проведенні такої зустрічі", а демократ Бен Кардін назвав саміт "хорошою ідеєю", якщо до порядку будуть включені Україна і кібератаки.
Демократ Кріс Мерфі зазначив, що Байден "знає, коли настане відповідний час, щоб сісти за стіл переговорів".
Республіканець Джим Ріш вважає, що Байден не має довіряти обіцянкам Росії, а до саміту необхідно запровадити санкції проти "Північного потоку-2". Його точку зору поділяє республіканець Тед Круз.
З аналогічних позицій, пише портал, виступив Джош Хоулі, який сказав, що Байден повинен підштовхнути європейських союзників "робити більше для забезпечення своєї власної безпеки, особливо щодо Росії".
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