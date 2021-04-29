Кравчук про перемир'я: Російський проєкт повинен бути взятий за основу, але з доповненнями

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) запропонувала свої уточнення до проєкту угоди про так зване "пасхальне перемир'я" на Донбасі. Але російський проєкт буде взятий за основу.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, напередодні російська сторона запропонувала свій проєкт угоди щодо режиму тиші та його контролю, але його не прийняли, оскільки в проєкті не були вказані суб'єкти.

"Я сьогодні буквально годину тому відправив пані Хайді Грау, представнику ОБСЄ, проєкт тих доповнень або уточнень до російського проєкту. Ми вважаємо, що російський проєкт повинен бути взятий за основу... доповнення з проханням, є ще час розглянути проєкт. І можливо ми приймемо це рішення, тому що воно надзвичайно важливе. Сам факт "тиші"... останнім часом вона порушувалася і порушується", - заявив Кравчук.

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Він підкреслив, що всі учасники переговорів погодилися з тим, що така угода необхідна. Він також зазначив, що тепер ОБСЄ має розіслати українські доповнення Росії і представникам ОРДЛО.