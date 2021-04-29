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Новини Агресія Росії проти України
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Кравчук про перемир'я: Російський проєкт повинен бути взятий за основу, але з доповненнями

Кравчук про перемир'я: Російський проєкт повинен бути взятий за основу, але з доповненнями

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) запропонувала свої уточнення до проєкту угоди про так зване "пасхальне перемир'я" на Донбасі. Але російський проєкт буде взятий за основу.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, напередодні російська сторона запропонувала свій проєкт угоди щодо режиму тиші та його контролю, але його не прийняли, оскільки в проєкті не були вказані суб'єкти.

"Я сьогодні буквально годину тому відправив пані Хайді Грау, представнику ОБСЄ, проєкт тих доповнень або уточнень до російського проєкту. Ми вважаємо, що російський проєкт повинен бути взятий за основу... доповнення з проханням, є ще час розглянути проєкт. І можливо ми приймемо це рішення, тому що воно надзвичайно важливе. Сам факт "тиші"... останнім часом вона порушувалася і порушується", - заявив Кравчук.

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Він підкреслив, що всі учасники переговорів погодилися з тим, що така угода необхідна. Він також зазначив, що тепер ОБСЄ має розіслати українські доповнення Росії і представникам ОРДЛО.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Донбас (22354) перемир’я (892)


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Топ коментарі
+45
Но российский проект будет взят за основу.Источник: https://censor.net/ru/n3262763
Завоняло мерзким предательством.
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29.04.2021 11:40
+29
А как заливал, что будет отстреливацца по кацапам из ружбайки
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29.04.2021 11:40
+25
кравчук - старое лайно
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29.04.2021 11:50
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Я скажу не скромно так. Якщо будете слухати мене і виконувати те, що я кажу, то будуть з вас люди, а якщо ні, то буде вам знову Ж**А! То який ваш вибір? І знайте я не буду вам подобатися і вішати солодку локшину на вуха, на гімно я скажу гімно і вимогою буде його повне вичещення, якщо вам це не подобається, то буде вам знову Ж**А. Вже не буде скигленння та лицемірства, зради та клептократії, але буде шанс на краще людське життя, а не існування собаче. То що ви обираєте землячки?
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29.04.2021 15:52 Відповісти
кравчука та кучму за найбільшу зраду, я як мінімум увязнив на довічне з позбавленням всіх регалій, а як максимум.......................
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29.04.2021 15:53 Відповісти
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