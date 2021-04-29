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Новини
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До 1 липня Міненерго представить нову модель формування тарифів для населення, - Галущенко

До 1 липня Міненерго представить нову модель формування тарифів для населення, - Галущенко

Міністерство енергетики на 1 липня 2021 року представить нову модель спеціальних зобов'язань щодо забезпечення електроенергією населення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив новопризначений глава Міненерго Герман Галущенко.

"Учора була продовжена стара модель ПСО на два місяці. Це означає, що на 1 липня ми представимо нову модель", - зазначив він.

За його словами, нова модель враховуватиме всі питання забезпечення населення електроенергією, зокрема розглядається питання формування тарифів залежно від обсягів споживання.

Нагадаємо, раніше Кабмін продовжив до 30 червня фіксовану ціну на електроенергію для населення - 1,68 грн/кВт-год.

Також читайте: Профільний комітет Ради підтримав призначення Галущенка міністром енергетики

Автор: 

Галущенко Герман (529) Міненерго (1402)


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Дайте угадаю, будут повышать да?
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29.04.2021 11:52 Відповісти
Естественно, звучать конечно будет как супер понижение для Зелохтората, но будет приписочка типа:тариф за доставку электроэнергии до конечного потребителя
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29.04.2021 12:01 Відповісти
БУДУТЬ ПРОДОВЖУВАТИ ГРАБИТЬ.
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29.04.2021 12:09 Відповісти
До гадалки не ходи.....
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29.04.2021 12:00 Відповісти
пора отрезать провода от квартиры...
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29.04.2021 12:46 Відповісти
 
 