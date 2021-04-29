До 1 липня Міненерго представить нову модель формування тарифів для населення, - Галущенко
Міністерство енергетики на 1 липня 2021 року представить нову модель спеціальних зобов'язань щодо забезпечення електроенергією населення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив новопризначений глава Міненерго Герман Галущенко.
"Учора була продовжена стара модель ПСО на два місяці. Це означає, що на 1 липня ми представимо нову модель", - зазначив він.
За його словами, нова модель враховуватиме всі питання забезпечення населення електроенергією, зокрема розглядається питання формування тарифів залежно від обсягів споживання.
Нагадаємо, раніше Кабмін продовжив до 30 червня фіксовану ціну на електроенергію для населення - 1,68 грн/кВт-год.
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