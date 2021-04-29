Ляшко закликав громадян віком від 18 до 59 років записуватися на COVID-19-вакцинацію

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликав громадян віком від 18 до 59 років записатися на вакцинацію проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив на брифінгу.

Ляшко розповів, коли вакцинують тих, хто записався до листа очікування.

"Закликаю українців віком від 18 до 59 років записатися до листа очікування через "Дію". Вас активізують, як тільки в кабінеті щеплення з'явиться вакцина і не буде людей, які хочуть вакцинуватись з пріоритетних груп", - повідомив він.

Нагадаємо, в Україні суттєво збільшили темпи вакцинації проти коронавірусу. За минулу добу зробили 70 468 щеплень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70 469 щеплень від COVID-19 за добу - не межа. Зараз доводимо, що вакцинувати 6 млн осіб на місяць - реально, - Ляшко

Крім того, в Україні почали працювати 2127 пунктів вакцинації проти COVID-19. Їх відкривають при медзакладах.

Раніше головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація новою партією препарату AstraZeneca почнеться вже цього тижня.