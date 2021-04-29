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Новини Боротьба з коронавірусом
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Ляшко закликав громадян віком від 18 до 59 років записуватися на COVID-19-вакцинацію

Ляшко закликав громадян віком від 18 до 59 років записуватися на COVID-19-вакцинацію

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликав громадян віком від 18 до 59 років записатися на вакцинацію проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив на брифінгу.

Ляшко розповів, коли вакцинують тих, хто записався до листа очікування.

"Закликаю українців віком від 18 до 59 років записатися до листа очікування через "Дію". Вас активізують, як тільки в кабінеті щеплення з'явиться вакцина і не буде людей, які хочуть вакцинуватись з пріоритетних груп", - повідомив він.

Нагадаємо, в Україні суттєво збільшили темпи вакцинації проти коронавірусу. За минулу добу зробили 70 468 щеплень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70 469 щеплень від COVID-19 за добу - не межа. Зараз доводимо, що вакцинувати 6 млн осіб на місяць - реально, - Ляшко

Крім того, в Україні почали працювати 2127 пунктів вакцинації проти COVID-19. Їх відкривають при медзакладах.

Раніше головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація новою партією препарату AstraZeneca почнеться вже цього тижня.

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+7
я записался, месяц прошел, ни слуху ни духу о приглашении на вакцинацию...
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29.04.2021 11:55
+6
Земрази еще и издеваются...
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29.04.2021 11:51
+4
Призвал записываться а не вакцинироваться... А из этих списков можно будет слайды красивые сделать. Очередная победа на подходе - вакцинировавшихся окажется в разы больше чем завезенной вакцины.
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29.04.2021 11:53
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Земрази еще и издеваются...
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29.04.2021 11:51 Відповісти
Призвал записываться а не вакцинироваться... А из этих списков можно будет слайды красивые сделать. Очередная победа на подходе - вакцинировавшихся окажется в разы больше чем завезенной вакцины.
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29.04.2021 11:53 Відповісти
ЛШО ПНХ
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29.04.2021 11:53 Відповісти
Пока , без записи, а просто в обязательном порядке, не будут провакцинированы ( двумя прививками) все 100% ( 102%) медработников ( не зависимо от профиля работы) Вот ВСЕ !!! до одного начиная с министра и до уборщицы и работницы гардероба в мед. учреждениях. ( включая и все частные мед учреждения). Разговор о записях можно не вести. Все это во первых обезопасит и самих медиков и их пациентов, ну а во вторых сможет придать населению уверенность в безопасности вакцинирования. Пока этого нет. Все "призывы" бессмысленны.
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29.04.2021 11:54 Відповісти
"....в обязательном порядке"..... це вже схоже на геноцид!
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29.04.2021 13:02 Відповісти
я записался, месяц прошел, ни слуху ни духу о приглашении на вакцинацию...
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29.04.2021 11:55 Відповісти
в задницу "Дію", писал семейному, не ответила, где еще записываться? моглиб на портале Helsi сделать запись
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29.04.2021 12:50 Відповісти
от якби ви були китаєць то Ляшко особисто б подзвонив і покликав на вакцинацію..."Ми розуміли, що в нас є надлишок однієї тисячі доз вакцини, є звернення посольства Китаю», - заявив головний санітарний лікар, відповідаючи на запитання https://www.radiosvoboda.org/a/news-lyashko-kytayzi-vakzynaziya/31229251.html Радіо Свобода ."
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29.04.2021 13:39 Відповісти
Значит так, цементный завод... Я!

Погрузка угля. Я!

Уборка конюшен. Я!

Вакцинация. Я!

Кроме того... Я.
-Да подождите, гражданин!

Для вас - персональный наряд, на пятнадцать суток.

Ляшко призвал граждан в возрасте от 18 до 59 лет записываться на COVID-19-вакцинацию - Цензор.НЕТ 3664
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29.04.2021 12:00 Відповісти
Коли буде Пфайзер для всіх, а не для особливих персон, тоді і ..
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29.04.2021 12:13 Відповісти
Вы правильно говорите,к тому же времени Пфайзер выпустит таблетки от короно вируса...
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29.04.2021 12:45 Відповісти
и те из них, кто дотянет до пенсии получат ее.
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29.04.2021 12:24 Відповісти
О, зашибись! Мне 20 дней назад 60 исполнилось. Мне вакцинироваться не надо!
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29.04.2021 12:38 Відповісти
сочувствую, попал в особую группу риска
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29.04.2021 12:52 Відповісти
буде нормальна вакцина - будемо вакцинуватись.
А цим шмурдяком, який ви збираєте по всьому світові - коліться самі!
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29.04.2021 13:01 Відповісти
Ляшко закликав громадян віком від 18 до 59 років записуватися на COVID-19-вакцинацію - Цензор.НЕТ 253
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29.04.2021 13:25 Відповісти
"всем прибыть на регистрациЯ в комендатуру.. а там посмотрим, что с вами делать"
ЗЫ сам - за вакцинацию на все 100%, но у зекомандЫ почему-то всё через сраку.. Найвэличнишої.. с соответствующими результатами
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29.04.2021 14:01 Відповісти
 
 