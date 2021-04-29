УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5691 відвідувач онлайн
Новини
5 152 19

Кравчук про відключення РФ від SWIFT: Це буде абсолютним руйнуванням російської економіки

Кравчук про відключення РФ від SWIFT: Це буде абсолютним руйнуванням російської економіки

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що в разі відключення Росії від системи банківських платежів SWIFT економіка РФ буде зруйнована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

29 квітня в Європарламенті обговорюється резолюція з пропозицією відключити Росію від міжнародної системи банківських платежів SWIFT.

"Якщо це буде ухвалено, то не просто будуть відчутні наслідки, а катастрофічні. Уявіть собі, Росія експортує газ і не може отримати за це долари, тому що немає механізмів оплати газу. В рублях? Такої валюти, визнаної в світі, не існує", - сказав Кравчук.

Він озвучив сумний прогноз для російської економіки.

"Усі проблеми, пов'язані із зовнішньою торгівлею, інвестиціями, стають просто нереальними. Це означає, що Росія може вести торгівлю тільки з країнами, які будуть розраховуватися або рублями, або іншими валютами, а не доларами і євро. Це абсолютне руйнування російської економіки", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кремлі допускають можливість відключення країни від SWIFT і визнають, що потрібно "бути напоготові".

Пізніше глава МЗС РФ Лавров заявив, що у Росії є альтернатива SWIFT.

Також читайте: Відключення Росії від SWIFT - це як застосувати ядерну зброю, але ми готові до цього кроку, - віцеголова ЄНП Калнієте

Автор: 

Кравчук Леонід (546) росія (64958) SWIFT (158)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Дурень думкою багатіє! Всі досягнення того кравчука - злиденний візочок українців - кравчучка! Це його місце в історії України. Економіка раші настільки інтегрована у світову, що ніхто і ніколи рашу від SWIFT не відключе. Такі реалії...
показати весь коментар
29.04.2021 12:16
+5
Кравчук,як старый комуняка ,знает когда и чью жопу лизнуть.
показати весь коментар
29.04.2021 12:10
+3
Карфаген должен быть разрушен .
показати весь коментар
29.04.2021 12:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кравчук,як старый комуняка ,знает когда и чью жопу лизнуть.
показати весь коментар
29.04.2021 12:10 Відповісти
ЖД-вагонами или камазами будут туда валюту возить - всего делов-то!
показати весь коментар
29.04.2021 12:11 Відповісти
Карфаген должен быть разрушен .
показати весь коментар
29.04.2021 12:14 Відповісти
К сожалению рашка больше похожа на 2-й Рим Византию по госустройству, и ждет ее судьба Византии постепенного уменьшения в размерах с востока....
Карфаген это США и Британия...
В Карфагене государственное управление принадлежало торгашам (в основном семитам)...военные не управляли страной, это каста на уровень ниже....полководцев проигравших сражения распинали на кресте, армия полностью наемная....Карфаген морская держава рассредоточенная по островам...
Поход Ганнибала был вызван именно недовольством военных, где в Испании он обустроил по сути новое государство...И судьба Ганнибала тоже печальна...его уничтожили торгаши...
В Риме, Византии, ордах военные на первом месте, и они соместно с жрецами правят страной. а торгаши на 2-м
показати весь коментар
29.04.2021 12:29 Відповісти
та ну...валежник и мох останутся...да и тайга не вся продана.
так шо до абсолютного далеко.так шо вернутся в состояние до самопровозглашения братьями словянам
показати весь коментар
29.04.2021 12:14 Відповісти
Дурень думкою багатіє! Всі досягнення того кравчука - злиденний візочок українців - кравчучка! Це його місце в історії України. Економіка раші настільки інтегрована у світову, що ніхто і ніколи рашу від SWIFT не відключе. Такі реалії...
показати весь коментар
29.04.2021 12:16 Відповісти
не отключат Они даже против российских олигархов санкции не ввели. https://www.kommersant.ru/doc/4793875 Боррель считает, что ЕС не может сам отключить Россию от SWIFT
показати весь коментар
29.04.2021 12:19 Відповісти
Сказочник Иран 20 лет живет И............ из песни слов не выкинешь, а там нечто другое - За период 1970-2019 гг. ВВП Ирана увеличился на 592.8 млрд. долл. (в 55.0 раз) до 603.8 млрд. долл.; изменение произошло на 20.9 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 54.4 млн., а также на 571.9 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 6 897.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Ирана составил 12.1 млрд. долл. или 8.5%. Среднегодовой прирост ВВП Ирана на уровне 2.1%.
показати весь коментар
29.04.2021 12:22 Відповісти
Мощний старик. У всьому спец))
показати весь коментар
29.04.2021 12:27 Відповісти
Х#йло не верит что ему серпом отрежут яйца и целенаправлено двигается в этом направлении...
показати весь коментар
29.04.2021 12:31 Відповісти
Если отключении РФ от SWIFT так действенно и приведет к разрушению российской экономики, тогда я двумя руками за это.
показати весь коментар
29.04.2021 12:31 Відповісти
Не для того "ПП-2" будують. це все балачки про той СВІФТ.
показати весь коментар
29.04.2021 12:38 Відповісти
Пишуть, що SWIFT це приватна компанія. Ще не відомо, як воно буде.
показати весь коментар
29.04.2021 12:48 Відповісти
Европарлаиент никак не может отключить кому то СВИФТ не смотря на свои резолюции. Ну и выше писали, что Иран живёт без этой платёжной системы давно и его ВВП растёт не смотря на самые жёсткие санкции. А в середине Мордора уже три года как действует своя платёжная система МИР, которую признаёт и Китай и даже Samsung Pay, так что обычные обыватели даже не заметят отключения
показати весь коментар
29.04.2021 13:13 Відповісти
Ничего не будет. Просто будут платежки в банки носить, и деньги будут неделю перечислять.
показати весь коментар
29.04.2021 13:57 Відповісти
Вище написав учасник, що буде.
показати весь коментар
29.04.2021 18:59 Відповісти
Это внутри РФ. А Свифт - для международных расчетов.
показати весь коментар
29.04.2021 20:14 Відповісти
+5
показати весь коментар
29.04.2021 20:34 Відповісти
я бы на это сильно не рассчитывал. выкрутятся.
есть вспомогательные системы "клиент-банк", "банк-банк".
показати весь коментар
30.04.2021 05:31 Відповісти
 
 