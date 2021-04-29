Кравчук про відключення РФ від SWIFT: Це буде абсолютним руйнуванням російської економіки
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що в разі відключення Росії від системи банківських платежів SWIFT економіка РФ буде зруйнована.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
29 квітня в Європарламенті обговорюється резолюція з пропозицією відключити Росію від міжнародної системи банківських платежів SWIFT.
"Якщо це буде ухвалено, то не просто будуть відчутні наслідки, а катастрофічні. Уявіть собі, Росія експортує газ і не може отримати за це долари, тому що немає механізмів оплати газу. В рублях? Такої валюти, визнаної в світі, не існує", - сказав Кравчук.
Він озвучив сумний прогноз для російської економіки.
"Усі проблеми, пов'язані із зовнішньою торгівлею, інвестиціями, стають просто нереальними. Це означає, що Росія може вести торгівлю тільки з країнами, які будуть розраховуватися або рублями, або іншими валютами, а не доларами і євро. Це абсолютне руйнування російської економіки", - сказав Кравчук.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кремлі допускають можливість відключення країни від SWIFT і визнають, що потрібно "бути напоготові".
Пізніше глава МЗС РФ Лавров заявив, що у Росії є альтернатива SWIFT.
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Карфаген это США и Британия...
В Карфагене государственное управление принадлежало торгашам (в основном семитам)...военные не управляли страной, это каста на уровень ниже....полководцев проигравших сражения распинали на кресте, армия полностью наемная....Карфаген морская держава рассредоточенная по островам...
Поход Ганнибала был вызван именно недовольством военных, где в Испании он обустроил по сути новое государство...И судьба Ганнибала тоже печальна...его уничтожили торгаши...
В Риме, Византии, ордах военные на первом месте, и они соместно с жрецами правят страной. а торгаши на 2-м
так шо до абсолютного далеко.так шо вернутся в состояние до самопровозглашения братьями словянам
есть вспомогательные системы "клиент-банк", "банк-банк".