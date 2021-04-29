Кравчук про відключення РФ від SWIFT: Це буде абсолютним руйнуванням російської економіки

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що в разі відключення Росії від системи банківських платежів SWIFT економіка РФ буде зруйнована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

29 квітня в Європарламенті обговорюється резолюція з пропозицією відключити Росію від міжнародної системи банківських платежів SWIFT.

"Якщо це буде ухвалено, то не просто будуть відчутні наслідки, а катастрофічні. Уявіть собі, Росія експортує газ і не може отримати за це долари, тому що немає механізмів оплати газу. В рублях? Такої валюти, визнаної в світі, не існує", - сказав Кравчук.

Він озвучив сумний прогноз для російської економіки.

"Усі проблеми, пов'язані із зовнішньою торгівлею, інвестиціями, стають просто нереальними. Це означає, що Росія може вести торгівлю тільки з країнами, які будуть розраховуватися або рублями, або іншими валютами, а не доларами і євро. Це абсолютне руйнування російської економіки", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кремлі допускають можливість відключення країни від SWIFT і визнають, що потрібно "бути напоготові".

Пізніше глава МЗС РФ Лавров заявив, що у Росії є альтернатива SWIFT.

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