Голосування за призначення Галущенка свідчить про те, що він знайшов підтримку різних олігархічних груп, - нардеп "Голосу" Железняк

Голосування за призначення Германа Галущенка міністром енергетики свідчить про те, що він знайшов підтримку різних олігархічних груп, представлених у парламенті.

Про це в інтерв'ю парламентським журналістам сказав лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я теж слухав виступи "слуг народу" і зрозумів, що, на їхню думку, міністр впорається не тільки з проблемами енергетики, але, здається, його дотики лікують людей, роблять їх молодшими. Про людину легко судити за її досвідом. Відкриваємо інтернет, звіти "Енергоатому" і дивимося, як у нас за певними знижкам на аукціонах деяким олігархам продавалася електроенергія, то стає все зрозуміло. Чи буде він далі використовувати ці зв'язки, не знаю", - зазначив депутат.

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За його словами, "Голос" не голосував за призначення міністра, щоб не нести відповідальність за роботу Галущенка, і висловив упевненість, що тарифи не будуть знижені.

Раніше Рада призначила Галущенка міністром енергетики. За таке рішення проголосували 305 народних депутатів.