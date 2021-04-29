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Голосування за призначення Галущенка свідчить про те, що він знайшов підтримку різних олігархічних груп, - нардеп "Голосу" Железняк

Голосування за призначення Галущенка свідчить про те, що він знайшов підтримку різних олігархічних груп, - нардеп

Голосування за призначення Германа Галущенка міністром енергетики свідчить про те, що він знайшов підтримку різних олігархічних груп, представлених у парламенті.

Про це в інтерв'ю парламентським журналістам сказав лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я теж слухав виступи "слуг народу" і зрозумів, що, на їхню думку, міністр впорається не тільки з проблемами енергетики, але, здається, його дотики лікують людей, роблять їх молодшими. Про людину легко судити за її досвідом. Відкриваємо інтернет, звіти "Енергоатому" і дивимося, як у нас за певними знижкам на аукціонах деяким олігархам продавалася електроенергія, то стає все зрозуміло. Чи буде він далі використовувати ці зв'язки, не знаю", - зазначив депутат.

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За його словами, "Голос" не голосував за призначення міністра, щоб не нести відповідальність за роботу Галущенка, і висловив упевненість, що тарифи не будуть знижені.

Раніше Рада призначила Галущенка міністром енергетики. За таке рішення проголосували 305 народних депутатів.

Автор: 

ВР (14943) призначення (2275) енергетика (2578) Міненерговугілля (912) Железняк Ярослав (549)


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А когда-то было иначе?
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29.04.2021 12:19 Відповісти
Х/з, но два года назад Енергоатом был в прибыли.
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29.04.2021 12:22 Відповісти
А які олігархи підтримували вас коли ви голосували за розпродаж землі?
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29.04.2021 12:22 Відповісти
Голосование за назначение Галущенко свидетельствует о том, что он нашел поддержку разных олигархических групп, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9178
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29.04.2021 12:23 Відповісти
а, сам "Голос" лоббирует производство говнотазивов и прочий автохлам....
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29.04.2021 12:32 Відповісти
Ну, ежели Тимошенчиха из всех утюгов кричит, шо "я ему паверила", дело выгодное, ХВАТИТ ВСЕМ! ( Може косатая и Сулыме даст шо-то)?
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29.04.2021 12:36 Відповісти
від довгого перебування на свіжому повітрі (закон хімії) залізняк порудів
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29.04.2021 13:26 Відповісти
Для Господаря фракції кандидатура невдала, бо корифан деркача - юніора, а Господар є корифаном Клінтонів.
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29.04.2021 13:29 Відповісти
 
 