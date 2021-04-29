Голосування за призначення Галущенка свідчить про те, що він знайшов підтримку різних олігархічних груп, - нардеп "Голосу" Железняк
Голосування за призначення Германа Галущенка міністром енергетики свідчить про те, що він знайшов підтримку різних олігархічних груп, представлених у парламенті.
Про це в інтерв'ю парламентським журналістам сказав лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я теж слухав виступи "слуг народу" і зрозумів, що, на їхню думку, міністр впорається не тільки з проблемами енергетики, але, здається, його дотики лікують людей, роблять їх молодшими. Про людину легко судити за її досвідом. Відкриваємо інтернет, звіти "Енергоатому" і дивимося, як у нас за певними знижкам на аукціонах деяким олігархам продавалася електроенергія, то стає все зрозуміло. Чи буде він далі використовувати ці зв'язки, не знаю", - зазначив депутат.
За його словами, "Голос" не голосував за призначення міністра, щоб не нести відповідальність за роботу Галущенка, і висловив упевненість, що тарифи не будуть знижені.
Раніше Рада призначила Галущенка міністром енергетики. За таке рішення проголосували 305 народних депутатів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль