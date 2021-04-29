Трохи дивно, коли глава "Нафтогазу" дізнається про своє звільнення з новин. Можуть бути позови, - Разумков. ВIДЕО
Рішення про зміну керівників державних підприємств повинні прийматися відповідно до закону.
Про це заявив сьогодні на брифінгу в ВР спікер Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
"Трохи дивно, коли глава "Нафтогазу" дізнається про своє звільнення, як він зазначив, з новин. Інакше повинна працювати така машина, як державне управління. Усе має бути за законом", - зазначив Разумков, коментуючи вчорашнє рішення Кабміну про звільнення Коболєва.
Він також не виключив, що можуть бути позови у зв'язку з таким рішенням Кабміну, бо відповідно до закону, це рішення мала б ухвалювати Наглядова рада НАК.
Говорячи про професійні якості Коболєва, Разумков зазначив: "я багато критикував Андрія Володимировича, але були і позитивні моменти в його роботі".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.
Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.
Сьогодні Рада призначила Галущенка міністром енергетики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Возглавить "Нафтогаз" предложили президент и премьер, - Витренко"
"Кабмин отменил конкурс для назначения Витренко главой "Нафтогаза""
Он так видит......