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Новини Агресія Росії проти України
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Кравчук розповів, як Зеленському обговорити питання Донбасу, незважаючи на небажання Путіна: "Між крапель, щоб комар носа не підточив"

Кравчук розповів, як Зеленському обговорити питання Донбасу, незважаючи на небажання Путіна:

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук бачить можливість для обговорення Донбасу з президентом РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Думаю, що пропозиція Зеленського зустрітися з Путіним і обговорити врегулювання конфлікту на Донбасі - дуже і дуже потрібна, тому що головна причина конфлікту Росія, вона агресор і окупант, і тільки з нею можна вирішувати питання практичних кроків. І головне питання - питання порядку денного. Думаю, що Зеленський дав доручення Єрмаку готувати зустріч, в Росії також відреагували, але про порядок денний не говорили, хоч Путін там сказав, що не обговорюватиме питання Донбасу", - сказав політик.

Глава української делегації в ТКГ Кравчук запропонував варіант порядку денного, при якому питання Донбасу можна буде обговорити, незважаючи на небажання Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще минулого року Єрмак вів переговори про зустріч Зеленського з Путіним у Ватикані, - Чалий

"І тут питання, як сформулювати. Якщо сформулювати про питання Донбасу, то Путін буде проти, а якщо сформулювати так: "Про виконання домовленостей Нормандського формату" - ніби й Донбасу немає, але Нормандський формат чому присвячений? Донбасу. Тут потрібно, як кажуть, між крапель, так написати, щоб комар носа не підточив", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час в Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч з Путіним.

Також Зеленський заявляв, що Ватикан є "ідеальним місцем" для зустрічі з Путіним. У Кремлі відповіли, що про це поки офіційно не знає ні Ватикан, ні російська сторона.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Кравчук Леонід (546) путін володимир (23765) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+15
73% избирателей думали что проскочат мимо капель, 27% понимали что шансов мало. В итоге "золотым дождем" накрыло всех
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29.04.2021 12:33
+9
Кравчук рассказал, как Зеленскому обсудить вопрос Донбасса, невзирая на нежелание Путина: "Между капель, чтобы комар носа не подточил" - Цензор.НЕТ 9379
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29.04.2021 12:35
+9
Ипаный цЫрк,ипаные клоуны и избиратели этих клоунов.Минимум 5 лет *******,потом последствия.Одичалая отара 73 % довольна?!
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29.04.2021 12:45
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Лёня, ты уже очень старый.. Подумал бы хоть немного о душе
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29.04.2021 12:33 Відповісти
да как ловко Макарыч между капель соплей и глаз народа украины скомундзитл ядерный потенциал за 30 шекелей это надо уметь как Макарыч 1 декабря 1991 года стал гетьманом а 2 января 1992 год в "благодарность" народу за доверие поднял цены колбаса с 2-40 рэ 1 кг 31 декабря 1991 года вдруг а вдруг ли??... стала стоить утром та же колбаса 5 тысяч 700 рублей а к вечеру оказалось дешевао и подняли чуточку до 7 тысяч 200 рублей а хлеб стоивший 31 декбаря 1991 года 22 копейки стал стоить 450 рэ утром а к вечеру уже все 780 рэ эта лядва дорвавшаяся до корыта и власти ити твари Синагожные которым Кравчук начало смоктаты взахлеб а оно тварь не допустил к власти западников а попутсил коммуняк своих и всю еврейскую шоблу к власти передало бразды правления Лене Кучме ВВЕЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ РЕЖИМ БЕЗ СРОКОВ ОГРАНИЧЕНИЯ правительство Кучмы устанавливало курсы валют по 3 раза в сутки поднимало ценники по 2 раза в сутки вносило ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ ПРИНИМАЛО ДЕКРЕТЫ НА УРОВНЕ И СИЛЕ ЗАКОНА.... потом раз в неделю потом раз в 2 недели инфляция выросла на 5 тысяч 730 %!!!!!! а потом пошел слушок на просьбу Ельцина Кравчук дал отлуп на вывоз наличных рублей СССР в Россию примерно 80 эшелонов вывезли за неделю порядка 60 млрд рублей..отсюда факт Украина ЕДИНСТВЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ИЗ СССР -которая нифигаче не выплатила денег сбережений Сбербанка СССР потому что 60 лярдов как раз и были вклады населения на счетах и на книжках сбербанка- т.е. деньги стали виртуальными и осели в России отсюда господа хорошие такой типа рывок счастья у россиян при разхрухе котра ядоилась лет 10 до распада Союза..в РСФСР..... с начала 90 годков дикий капитализм россиян и богатства.. потому что 60 лярдов обеспечивались золотым запасом -который хранился в России.... уж лучше бы Украина обнулила сама рубли и заявила что Россия украла ее долю в золото валютном запасе СССР а нет Макарыч и Кучма сами сдали все как стеклотару России..Украину...а теперь нам Россия кричит и вовсе нема государства и народа Украина и не было.. и благодаря кому старому дидугану ему бы на нары пусть бы тварь подохо ходя бы возле параши как и все кто правил и правит Украиной продавая ее за рубли за сопли Межигорье за шекели гектарами областями Крымами регионами....
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29.04.2021 12:53 Відповісти
73% избирателей думали что проскочат мимо капель, 27% понимали что шансов мало. В итоге "золотым дождем" накрыло всех
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29.04.2021 12:33 Відповісти
Щоб "між крапельок" - це мозок потрібен. А звідки взятися мозку у ЗЕленого придурка?
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29.04.2021 12:34 Відповісти
Безрукий яєчко украв, голопузому за пазуху поклав...
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29.04.2021 12:35 Відповісти
КГБ против КВН нереально,выйдет так что клоун подставит наших союзников,те снимут санкции и примут как настаивает ботоксный как внутренний конфликт
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29.04.2021 12:35 Відповісти
Так задание у него такое...
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29.04.2021 12:37 Відповісти
Бути "маркером" думки суспільства.
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29.04.2021 17:02 Відповісти
Цікаво ,про що спроможні домовитися лялька з параноїдальним ляльководом!!!)))
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29.04.2021 12:35 Відповісти
Кравчук рассказал, как Зеленскому обсудить вопрос Донбасса, невзирая на нежелание Путина: "Между капель, чтобы комар носа не подточил" - Цензор.НЕТ 9379
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29.04.2021 12:35 Відповісти
***** комуняцкое, а о чём вообще эти две гниды перетирать будут?..
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29.04.2021 12:37 Відповісти
Я вибачаюся, а хтось, хоч раз, бачив наркомана, або алкаша, який вміє бігать "між крапельками"?... Воно ж, "пре по калюжах", падаючи туди мордою...
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29.04.2021 12:44 Відповісти
Та при чому там ті крапельки. Хитрожопий Кравчук намагається притулити хоча б надуману фігню для виправдання..
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29.04.2021 12:47 Відповісти
Та я ж не про Кравчука... Це вже "відпрацьований матеріал"... Його, просто, "витягли з нафталіну", щоб "побудувать місточок" - " і нашим, і вашим...". А воно "не витанцьовується"...
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29.04.2021 12:53 Відповісти
Гнида комуняцкая делает дымовую завесу и алиби-прикрытие предательства.
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29.04.2021 12:45 Відповісти
Ипаный цЫрк,ипаные клоуны и избиратели этих клоунов.Минимум 5 лет *******,потом последствия.Одичалая отара 73 % довольна?!
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29.04.2021 12:45 Відповісти
Знаю молодих професіоналів, дідусі-бабусі роджені в Києві, котрі голосували за Зеленського. Та що там знаю-родина зі сторони дружини. Знаю їх з народження.
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29.04.2021 12:52 Відповісти
Вся ваша молодь була за Зеленського-новіє ж ліца. Такий дотепний молодий чоловік ріже «правду-матку», обіцяв зупинити війну жеш! Ну і посадити Порошенко і фсіх злодіїв -це саме головне. Але якщо вам від цього легше-в Америці те саме-влада соціалістів-горлопанів ще гірше.
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29.04.2021 12:56 Відповісти
ти, старе стерво, все життя поміж крапель, Тому і патякаєш зараз, а не сидиш
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29.04.2021 12:47 Відповісти
Нафталиновое ископаемое со своими дремучими фантазиями и воображением совкового воспитания.
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29.04.2021 12:54 Відповісти
Ця стара курва "между капєль" вже залишила російську армію в Криму, тому зараз ми і маємо анексію Криму... Тільки за це рішення, воно має бути засуджене, а не давати зараз 🤡 поради....
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29.04.2021 12:56 Відповісти
щоб Зелене зробило, як Кравчук, стріляна собака, каже, його треба готувати до зустрічі і вчити, що говорити. Кравчук повинен прочитати не одну лекцію.
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29.04.2021 13:08 Відповісти
Щось згадалося старе правило - скаженній собаці не можна дивитися прямо у вічі
Кравчук розповів, як Зеленському обговорити питання Донбасу, незважаючи на небажання Путіна: "Між крапель, щоб комар носа не підточив" - Цензор.НЕТ 7957
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29.04.2021 13:21 Відповісти
Цікаво, так багато гарних людей гине не доживаючи до старості, а старе комуняцько - кремлівське лайно ще щось волає у вищіх ешелонах України
Коли?
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29.04.2021 14:34 Відповісти
Старий "ходєц" між крапель знає всі маршрути добре
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29.04.2021 14:55 Відповісти
Як вже Кравчук осточортів з своїми порадами ,людина пристосуванець ,від головного ідеолога КПУ до одного з лідерів медвечуківської сдпуо і "не так". Саме завдяки цьому горе президенту Україна була розграбована і пішла шляхом утвердження кримінально олігархічної моделі ,тому місце його на тюремних нарах.
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29.04.2021 15:03 Відповісти
 
 