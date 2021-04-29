Кравчук розповів, як Зеленському обговорити питання Донбасу, незважаючи на небажання Путіна: "Між крапель, щоб комар носа не підточив"

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук бачить можливість для обговорення Донбасу з президентом РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Думаю, що пропозиція Зеленського зустрітися з Путіним і обговорити врегулювання конфлікту на Донбасі - дуже і дуже потрібна, тому що головна причина конфлікту Росія, вона агресор і окупант, і тільки з нею можна вирішувати питання практичних кроків. І головне питання - питання порядку денного. Думаю, що Зеленський дав доручення Єрмаку готувати зустріч, в Росії також відреагували, але про порядок денний не говорили, хоч Путін там сказав, що не обговорюватиме питання Донбасу", - сказав політик.

Глава української делегації в ТКГ Кравчук запропонував варіант порядку денного, при якому питання Донбасу можна буде обговорити, незважаючи на небажання Путіна.

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"І тут питання, як сформулювати. Якщо сформулювати про питання Донбасу, то Путін буде проти, а якщо сформулювати так: "Про виконання домовленостей Нормандського формату" - ніби й Донбасу немає, але Нормандський формат чому присвячений? Донбасу. Тут потрібно, як кажуть, між крапель, так написати, щоб комар носа не підточив", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час в Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч з Путіним.

Також Зеленський заявляв, що Ватикан є "ідеальним місцем" для зустрічі з Путіним. У Кремлі відповіли, що про це поки офіційно не знає ні Ватикан, ні російська сторона.