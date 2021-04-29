Кравчук розповів, як Зеленському обговорити питання Донбасу, незважаючи на небажання Путіна: "Між крапель, щоб комар носа не підточив"
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук бачить можливість для обговорення Донбасу з президентом РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Думаю, що пропозиція Зеленського зустрітися з Путіним і обговорити врегулювання конфлікту на Донбасі - дуже і дуже потрібна, тому що головна причина конфлікту Росія, вона агресор і окупант, і тільки з нею можна вирішувати питання практичних кроків. І головне питання - питання порядку денного. Думаю, що Зеленський дав доручення Єрмаку готувати зустріч, в Росії також відреагували, але про порядок денний не говорили, хоч Путін там сказав, що не обговорюватиме питання Донбасу", - сказав політик.
Глава української делегації в ТКГ Кравчук запропонував варіант порядку денного, при якому питання Донбасу можна буде обговорити, незважаючи на небажання Путіна.
"І тут питання, як сформулювати. Якщо сформулювати про питання Донбасу, то Путін буде проти, а якщо сформулювати так: "Про виконання домовленостей Нормандського формату" - ніби й Донбасу немає, але Нормандський формат чому присвячений? Донбасу. Тут потрібно, як кажуть, між крапель, так написати, щоб комар носа не підточив", - сказав Кравчук.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час в Москві для обговорення двосторонніх відносин.
Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч з Путіним.
Також Зеленський заявляв, що Ватикан є "ідеальним місцем" для зустрічі з Путіним. У Кремлі відповіли, що про це поки офіційно не знає ні Ватикан, ні російська сторона.
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