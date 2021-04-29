Низка країн підтвердили участь у "Кримській платформі" на найвищому рівні. Не називаємо їх, щоб не нарощувати емоції РФ, - Джапарова

Міністерство закордонних справ України вирішило не називати країни, керівники яких погодилися приїхати в Україну на установчий саміт "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня, щоб не нарощувати емоції РФ. Однак на сьогодні вже низка країн підтвердили свою участь на найвищому рівні.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вирішили, що не будемо оголошувати країни, які вже погодилися приїхати на установчий саміт, оскільки РФ оголосила, що це загроза її територіальній цілісності та безпеці. Тому щоб не нарощувати емоції РФ, ми вирішили не робити цю інформацію публічною. Однак президент Ради ЄС Шарль Мішель публічно оголосив, що приїде і підтримає цю ініціативу. Це єдине, що ми поки можемо сказати. Але низка країн вже погодили свою участь на найвищому рівні, тому ми активно зараз готуємося до саміту, який відбудеться 23 серпня", - сказала Джапарова.

За її словами, саміт матиме кілька складових, попередньо, сценарій передбачає офіційну частину, в ході якої виступлять президент України, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр і глави делегацій.

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"Плануємо тематичні експертні дискусії, а також заходи публічної дипломатії, тісно пов'язані з Кримом. Однозначно, буде виступ лідера кримськотатарського народу, і це дуже важливо, тому що є диспропорційний трек переслідування кримських татар через безліч причин, історію і те, що єдиною кісткою поперек горла в Криму для Росії є кримськотатарський народ через свої органи самоврядування, свою потужну систему організацій, яка фіксувалася ще з часів Радянського Союзу", - зазначила заступниця міністра.

Джапарова зазначила, що також під час саміту планується ухвалити заключний документ.

"Ми перебуваємо в процесі переговорів з нашими партнерами, це така спільна творчість. Тому що кожна країна, перш ніж вирішувати, приєднуватися до документа чи ні, має пройтися по ньому і зрозуміти, що він не суперечить їхньому баченню. Ми зараз спільно максимально намагаємося сформувати такий документ, який буде базуватися на важливих принципах міжнародного права, щоб це не суперечило політикам інших держав. Зараз комунікація - в дуже активній фазі і найближчим часом ми його фіналізуємо", - додала вона.

За її словами, цей документ має підтвердити підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, офіційно заснувати Кримську платформу, визначити основні засади міжнародної стратегії деокупації Криму.

"Також зазначу, що ми працюємо з різних напрямів із точки зору підтягування аналітичних можливостей наших експертів за такими пріоритетами: екологія, економіка, безпека, мілітаризація, міжнародне гуманітарне право, права людини, кримські татари як ідентичність, як народ. Це низка пріоритетних напрямів, які вже фокусовано обробляються і будуть оброблені у найближчий рік після саміту", - розповіла вона.

Джапарова пояснила, що МЗС наразі запрошує взяти участь у саміті найвище керівництво країн.

"Нам важливо провести цей захід фізично, тому що є пандемія, все ще існує заборона подорожей, не кожен готовий приїхати, тому що для деяких країн це все ще актуальне питання через відсутність доступу до вакцини або ризики, які можуть мати фізичні подорожі. Але ми поки що працюємо з тим, що це фізичний саміт і щоб рівень представництва країн був найвищим", - зазначила заступниця глави МЗС України.

Джапарова уточнила, що саміт глав держав та урядів - це значуща подія, і вона не буде щорічною. Під час саміту буде формально заснована діяльність платформи, далі її діяльність відбуватиметься і на офіційному рівні (глав держав та урядів, міністрів закордонних справ, парламентів), і на рівні експертів.

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"Наша мета - забезпечити синергію діяльності на цих рівнях і між ними, сформувати міжнародну коаліцію для деокупації Криму та створення відповідної міжнародної стратегії. Конкретні заходи на національному та міжнародному рівні будуть спрямовані на досягнення цієї мети, до якої ми рухатимемося за такими пріоритетними напрямами: політика невизнання; безпека, включаючи свободу судноплавства; застосування обмежувальних заходів; захист прав людини і міжнародного гуманітарного права; економічний та екологічний вплив окупації", - сказала вона.

Джапарова також розповіла про плани в рамках Кримської платформи заснувати щорічний Форум з питань безпеки Азово-Чорноморського та Середземноморського регіонів.

"Цього року Форум відбудеться восени, і підготовку до його проведення вже розпочато", - наголосила заступниця міністра.