Шабунін про нові призначення в енергосекторі: "Зламати підтримку Заходу під час війни з Росією - це державна зрада чистої води"

Призначення нового міністра енергетики може зламати підтримку Заходу під час війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.

Так, Шабунін згадав заяву Держдепу США, в якій говорилося, що прозорість під час призначень в енергосекторі - ключовий фактор для підтримки довіри до України.

"Зламати підтримку Заходу під час війни з Росією - це державна зрада чистої води. Якщо це відбудеться, суспільство буде реагувати відповідно. Українці вже кілька разів довели, що така реакція буде невідворотною", - наголосив глава ЦПК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав. Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Рада сьогодні призначила Галущенко міністром енергетики.

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