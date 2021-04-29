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Шабунін про нові призначення в енергосекторі: "Зламати підтримку Заходу під час війни з Росією - це державна зрада чистої води"

Шабунін про нові призначення в енергосекторі:

Призначення нового міністра енергетики може зламати підтримку Заходу під час війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.

Так, Шабунін згадав заяву Держдепу США, в якій говорилося, що прозорість під час призначень в енергосекторі - ключовий фактор для підтримки довіри до України.

"Зламати підтримку Заходу під час війни з Росією - це державна зрада чистої води. Якщо це відбудеться, суспільство буде реагувати відповідно. Українці вже кілька разів довели, що така реакція буде невідворотною", - наголосив глава ЦПК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав. Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Рада сьогодні призначила Галущенко міністром енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 1 липня Міненерго представить нову модель формування тарифів для населення, - Галущенко

Автор: 

Держдепартамент США (1615) США (22590) Шабунін Віталій (534) Міненерго (1402)


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Топ коментарі
+37
"Сломать поддержку Запада во время войны с Россией - это государственная измена чистой воды", - Шабунин о новых назначениях в энергосекторе - Цензор.НЕТ 3706
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29.04.2021 12:49
+36
А хто ж то зробив разом, шабунька?
Біле польто не жме?
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29.04.2021 12:45
+33
"Сломать поддержку Запада во время войны с Россией - это государственная измена чистой воды", - Шабунин о новых назначениях в энергосекторе - Цензор.НЕТ 1542
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29.04.2021 12:47
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Так , Шабунін теж допомогали прийти зю . Але тут він правий .
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29.04.2021 16:54 Відповісти
до дупи, посмертно оправдати, якщо, саме тут і правий.
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30.04.2021 07:26 Відповісти
Ужас, за почти 2 года разрушить страну! Рукожопый презедент, как царь Мидас наоборот, все чего коснется превращает в дерьмо! Бездарная, гнусявая мразь постоянно брешет, лжет, ****** и врет, и все на одном дыхании! Вован Зе, который НЕлох Полностью несет ответственность за все происходящее ******** в стране!
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29.04.2021 19:40 Відповісти
"...почти 2 года..." а зразу не можна, вони здають "покроково", як і обіцяли.
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30.04.2021 07:53 Відповісти
Шабунін, твої пости в ФБ зермакам до сраки. Треба було думать головою, коли за клоуна топив, під час війни
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29.04.2021 21:02 Відповісти
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