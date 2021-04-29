СБУ попередила громадян про посилення російської пропаганди і ймовірність диверсій на травневі свята

Напередодні великодніх і травневих свят Служба безпеки України закликає громадян бути особливо пильними у питаннях власної та громадської безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.

В СБУ зазначили, що щорічно в цей період традиційно посилюється російська пропаганда, інформаційні вкидання і фейки, зростає ймовірність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

"СБУ, як завжди, системно протидіє цим проявам. Зокрема, у більшості регіонів Служба протягом квітня провела низку антитерористичних навчань, відпрацювалися дії із захисту стратегічно важливих об’єктів і державних кордонів.



Водночас ми розуміємо, що у такий період необхідні пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина.



Тому СБУ нагадує про цілодобову гарячу лінію 0 800 501 482.



На неї потрібно телефонувати у випадку, якщо ви:

• маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;

• помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

• побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;

• виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях.

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Інформація, отримана по телефону довіри СБУ є конфіденційною і буде ретельно перевірена.



