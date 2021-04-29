СБУ попередила громадян про посилення російської пропаганди і ймовірність диверсій на травневі свята
Напередодні великодніх і травневих свят Служба безпеки України закликає громадян бути особливо пильними у питаннях власної та громадської безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.
В СБУ зазначили, що щорічно в цей період традиційно посилюється російська пропаганда, інформаційні вкидання і фейки, зростає ймовірність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.
"СБУ, як завжди, системно протидіє цим проявам. Зокрема, у більшості регіонів Служба протягом квітня провела низку антитерористичних навчань, відпрацювалися дії із захисту стратегічно важливих об’єктів і державних кордонів.
Водночас ми розуміємо, що у такий період необхідні пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина.
Тому СБУ нагадує про цілодобову гарячу лінію 0 800 501 482.
На неї потрібно телефонувати у випадку, якщо ви:
• маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;
• помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
• побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;
• виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях.
Інформація, отримана по телефону довіри СБУ є конфіденційною і буде ретельно перевірена.
Будь ласка, зачекайте...
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визити в беларусь итд итп
всех,
кто попытается нас оскабеить, закиселить и осоловьить !!!
зима 2013-2014 р.р. - підпали автомобілів киян;
18-19.02.2014 - підпал Будинку профспілок;
20.02.2014 - убивства майданівців;
26.03.2021 - арешт Семенченка.
І ці ділки щось патякають про парашні диверсії.