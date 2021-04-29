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Новини Агресія Росії проти України
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СБУ попередила громадян про посилення російської пропаганди і ймовірність диверсій на травневі свята

СБУ попередила громадян про посилення російської пропаганди і ймовірність диверсій на травневі свята

Напередодні великодніх і травневих свят Служба безпеки України закликає громадян бути особливо пильними у питаннях власної та громадської безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.

В СБУ зазначили, що щорічно в цей період традиційно посилюється російська пропаганда, інформаційні вкидання і фейки, зростає ймовірність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

"СБУ, як завжди, системно протидіє цим проявам. Зокрема, у більшості регіонів Служба протягом квітня провела низку антитерористичних навчань, відпрацювалися дії із захисту стратегічно важливих об’єктів і державних кордонів.

Водночас ми розуміємо, що у такий період необхідні пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина.

Тому СБУ нагадує про цілодобову гарячу лінію 0 800 501 482.

На неї потрібно телефонувати у випадку, якщо ви:
• маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;
• помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
• побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;
• виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях.

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Інформація, отримана по телефону довіри СБУ є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

СБУ попередила громадян про посилення російської пропаганди і ймовірність диверсій на травневі свята 01
СБУ попередила громадян про посилення російської пропаганди і ймовірність диверсій на травневі свята 02

Автор: 

Великдень (338) пропаганда (2796) росія (64958) СБУ (12783) диверсія (346)


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депутати партии зеленского сами устраивают провокации

визити в беларусь итд итп
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29.04.2021 12:44 Відповісти
да и на Цензоре забегали ватные идиоты с истериками о "перемирии с расеей" на любых условиях.. в т.ч. числе и о пасхальном.
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29.04.2021 13:25 Відповісти
А шатун такий - скрізь вештається.
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29.04.2021 12:45 Відповісти
мы будем посылай нах и таки пошлём нах
всех,
кто попытается нас оскабеить, закиселить и осоловьить !!!
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29.04.2021 13:09 Відповісти
25.03.1999 - убивство В. Чорновола
зима 2013-2014 р.р. - підпали автомобілів киян;
18-19.02.2014 - підпал Будинку профспілок;
20.02.2014 - убивства майданівців;
26.03.2021 - арешт Семенченка.
І ці ділки щось патякають про парашні диверсії.
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29.04.2021 13:15 Відповісти
Такі бдітєльні і всє в учєніях, а у ніх під носом розгулюють дядьки в російській військовій формі прямо по Києву. Добре, що без зброї (поки що)
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29.04.2021 19:56 Відповісти
 
 