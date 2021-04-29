Разумков про звільнення Степанова: Найближчим часом позачергове засідання Ради скликати не будуть - наближається Великдень, потім 9 травня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не впевнений, що найближчим часом депутати скликатимуть позачергове засідання для розгляду відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це він сказав на брифінгу у ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Внести таку пропозицію вони можуть у будь-який момент. У мене буде три дні для скликання позачергового засідання. Але ми розуміємо: наближається Великдень, потім 9 травня. Я не впевнений, що всі народні депутати будуть у Києві. Найімовірніше, вони поїдуть в округи. Головне, щоб працювали на округах, які розташовуються на території нашої країни", - зазначив Разумков.

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія про звільнення Степанова: "Можливо, буде просто попередження"

Він підкреслив, що в постанові пропонується звернутися до уряду, щоб прем'єр вніс подання на звільнення Степанова.

"Я думаю, що Верховна Рада має самостійно визначатися щодо призначення і звільнення міністрів", - заявив голова ВР.

Говорячи про оцінку роботи Степанова, він сказав, що ситуація з вакцинацією - це проблема не тільки міністерства, але і Кабміну, і парламенту загалом.