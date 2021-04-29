УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5390 відвідувачів онлайн
Новини
1 138 31

Разумков про звільнення Степанова: Найближчим часом позачергове засідання Ради скликати не будуть - наближається Великдень, потім 9 травня

Разумков про звільнення Степанова: Найближчим часом позачергове засідання Ради скликати не будуть - наближається Великдень, потім 9 травня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не впевнений, що найближчим часом депутати скликатимуть позачергове засідання для розгляду відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це він сказав на брифінгу у ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Внести таку пропозицію вони можуть у будь-який момент. У мене буде три дні для скликання позачергового засідання. Але ми розуміємо: наближається Великдень, потім 9 травня. Я не впевнений, що всі народні депутати будуть у Києві. Найімовірніше, вони поїдуть в округи. Головне, щоб працювали на округах, які розташовуються на території нашої країни", - зазначив Разумков.

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія про звільнення Степанова: "Можливо, буде просто попередження"

Він підкреслив, що в постанові пропонується звернутися до уряду, щоб прем'єр вніс подання на звільнення Степанова.

"Я думаю, що Верховна Рада має самостійно визначатися щодо призначення і звільнення міністрів", - заявив голова ВР.

Говорячи про оцінку роботи Степанова, він сказав, що ситуація з вакцинацією - це проблема не тільки міністерства, але і Кабміну, і парламенту загалом.

Автор: 

ВР (14943) МОЗ (5390) звільнення (2667) позачергове засідання (223) Степанов Максим (2196) Разумков Дмитро (1526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Впереди 8 мая, тупица ты совковая...
показати весь коментар
29.04.2021 12:48
+6
разумков ето кремлевская консерва
показати весь коментар
29.04.2021 12:47
+4
разумков-тупе гламурне чьмо.
показати весь коментар
29.04.2021 12:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В этот период государственные вопросы, связанные с жизнями людей решать нельзя.
показати весь коментар
29.04.2021 12:47 Відповісти
Можно. Вот с ней уже решили:
В Киеве 53-летнюю женщину парализовало на третий день после прививки от коронавируса. Специальная комиссия выясняет, есть ли связь между прививкой и параличом. Об этом сообщается в сюжете https://tsn.ua/ru ТСН . «Ольга почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук, она не чувствует. Женщина прививалась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало»(с).
показати весь коментар
29.04.2021 12:51 Відповісти
Я и супруга привиты CoviShield 13.04. Сейчас ждем вторую дозу. Прививку не заметили. ,Никаких проявлений не было. Связывать паралич и вакцину? А может тетка больна? А может входит в те сотые процента, кому не пошло. Всё может быть и это не повод поднимать визг.
показати весь коментар
29.04.2021 14:07 Відповісти
Ну так и не визжи, чертило. Я просто скопипастил новость от украинского ресурса. И- всё. А ты- визжишь, аки свинья, которую режут.
показати весь коментар
29.04.2021 15:22 Відповісти
ви Хам!!
показати весь коментар
29.04.2021 16:59 Відповісти
І ще пишете московською,неподобство.
показати весь коментар
29.04.2021 17:00 Відповісти
А куратор, позволил "скопипастить"???
показати весь коментар
29.04.2021 19:50 Відповісти
Кстати: поздравляю. И тебя, и твою жену. Ждите вторую дозу. Надеюсь, вы ничего не заметите.
показати весь коментар
29.04.2021 15:23 Відповісти
разумков ето кремлевская консерва
показати весь коментар
29.04.2021 12:47 Відповісти
Да у них уже майские каникулы до 18 мая, перетрудились.
показати весь коментар
29.04.2021 12:47 Відповісти
Впереди 8 мая, тупица ты совковая...
показати весь коментар
29.04.2021 12:48 Відповісти
разумков-тупе гламурне чьмо.
показати весь коментар
29.04.2021 12:51 Відповісти
А в чём Степанов виноват ? Хотя , в цирке другое мнение .
показати весь коментар
29.04.2021 12:52 Відповісти
недоразумкофф, а ти що 9 травня ділдов на палках понесеш?
показати весь коментар
29.04.2021 12:52 Відповісти
Політолог: Визнаймо - у Зеленського кадрова імпотенція. Він не знає із ким працювати
29.04.2021, 12:19 • 163 • https://uainfo.org/blognews/1619686054-politolog-viznaymo-u-zelenskogo-kadrova-impotentsiya-.html#mc-container 0

"Степанов і пустота. З сумом спостерігаю на чергові намагання Зеленського послати Степанова у відставку. Логіку Влади розумію - те що відбувається з вакцинацією це треш. У Зімбабве більше вакцинованих, ніж у нас. І якщо у Світі рівень смертності падає за останні дні ми піднялись на 6 місце у світі по кількості хворих на ковід", - про це на своїй сторінці У Фейсбуці https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158357725301859 пише політолог Віктор таран, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"І як би зараз Степанов не намагався виправити ситуацію, розганяючи джинсу на всіх можливих інформаційних площадках, відповідальність за цей провал лежить виключно на ньому. А відповідно і на смертях людей, які померли через те що не отримали вчасно вакцину.
Звісно, Зеленський і Шмигаль, розуміючи політичну відповідальність за цей провал, хочуть його поміняти. Але є дві проблеми. Перша. Зняттям Степанова Влада визнає, що провалила вакцинацію. Більше того, прийдеться голосувати за постанову, яку зареєструвала опозиція - Голос, ЄС та інші опозиційні депутати. Допустити публічну перемогу опозиції? Медійно така історія дуже погана.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1619508488-na-sleduyushchey-nedele-maksima-stepanova-mogut-otpravit.html На следующей неделе Максима Степанова могут отправить в отставку
Друга проблема - нема кого на його місце призначити. Визнаймо - у Зеленського кадрова імпотенція. Він не знає, із ким працювати. В Офісі передумали просувати Віктора Ляшка на цю посаду, а інших кандидатів у них не має. Звісно, є гідні медики та професіонали. Але він їм не довіряє, оскільки асоціює з іншими політичними силами. ЄС, ОПЗЖ, Голос, Батьківщина. Вони всі для нього чужі. Зеленський не розуміє, на кого спертися. І це дозволяє Степанову залишатися на робочому місці.
Саме тому у Зеленського оголосили, що наступне засідання Ради з питань відставки Степанова відбудеться після травневих свят. За цей час будуть шукати відповідь на два питання. Як зняти Степанова, не проголосувавши за Постанову, яку зареєструвала опозиція? Хто замінить Степанова?
І якщо відповідь на перше питання ще можна знайти (процедурно можна зареєструвати свою Постанову і спробувати її проголосувати першою) то на друге питання відповіді не має.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1619684105-arahamiya-pro-zvilnennya-stepanova-na-posadu-ministra-vzhe.html Арахамія про звільнення Степанова: на посаду міністра вже є кілька кандидату
І якщо рішення не знайдуть, Степанов залишиться на посаді, а українці продовжуватимуть хворіти і помирати через провалену Степановим вакцинацію.
Наприкінці нагадаю дві цифри. За сім років війни на Сході країни загинуло близько 14.000 українців. Від коронавірусу померло 43.000 українців. Тобто через халатність Степанова померло в три рази більше українців ніж від куль російських терористів. І цифра кожного дня продовжує рости", - завершує політолог.
показати весь коментар
29.04.2021 12:52 Відповісти
Да что Вы всё сравниваете Украину и Зимбабве? Зимбабве на сегодняшний день развитая страна, в отличии от попрошайки Украины.
показати весь коментар
29.04.2021 14:10 Відповісти
А что 9 мая?
показати весь коментар
29.04.2021 12:55 Відповісти
Воно начепить колорадку і буде вдома по тихому з такими як воно святкувати!!!
показати весь коментар
29.04.2021 13:06 Відповісти
Розумков - кацапский совок ? Какое 9 мая ????
показати весь коментар
29.04.2021 13:00 Відповісти
1918 году лично ульянов "лень in" подписал декрет о продовольственной диктатуре: "голодный человек и за колочку хлеба будет габотать!", рождение голодоморов!
Это и отмечают, ежегодно в выгребной яме-404 и некоторые разум к Offы!
показати весь коментар
29.04.2021 20:17 Відповісти
это ссущество пророчат даже на президента!
хотя... не удивился бы если и Симоненко бы выиграл. или Степанов, или Рабинович. падаль совковая
показати весь коментар
29.04.2021 13:01 Відповісти
срыночник, тебе нравятся новые тарифы на газ после декоммунизации?
показати весь коментар
29.04.2021 13:21 Відповісти
Насрати на тарифи.Головне,скільки ти заробляєш.
показати весь коментар
29.04.2021 17:02 Відповісти
иди лучше дида на бутылке палочке разомни, скоро шабаш)
показати весь коментар
29.04.2021 20:02 Відповісти
Зебіл ватний, яке мая? Фуйловське?
показати весь коментар
29.04.2021 13:17 Відповісти
москалик-лупоглазка подрочі на день побєдобєсія з братами-рьігамі. В вас праздвзбзднікі а в нас Свято.
показати весь коментар
29.04.2021 13:20 Відповісти
Как по мне -два псевдопраздника.
показати весь коментар
29.04.2021 13:43 Відповісти
Давайте вже після свят...
показати весь коментар
29.04.2021 13:54 Відповісти
Лишние 4-5 тысяч трупов для нас плевое дело,чтобы побеспокоить Разумкова.Пол-войны на Донбассе.
показати весь коментар
29.04.2021 14:58 Відповісти
Яке бл...ядь 9 травня?Куди вони хочуть нас затягти?
показати весь коментар
29.04.2021 16:56 Відповісти
 
 