Разумков про звільнення Степанова: Найближчим часом позачергове засідання Ради скликати не будуть - наближається Великдень, потім 9 травня
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не впевнений, що найближчим часом депутати скликатимуть позачергове засідання для розгляду відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Про це він сказав на брифінгу у ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Внести таку пропозицію вони можуть у будь-який момент. У мене буде три дні для скликання позачергового засідання. Але ми розуміємо: наближається Великдень, потім 9 травня. Я не впевнений, що всі народні депутати будуть у Києві. Найімовірніше, вони поїдуть в округи. Головне, щоб працювали на округах, які розташовуються на території нашої країни", - зазначив Разумков.
Він підкреслив, що в постанові пропонується звернутися до уряду, щоб прем'єр вніс подання на звільнення Степанова.
"Я думаю, що Верховна Рада має самостійно визначатися щодо призначення і звільнення міністрів", - заявив голова ВР.
Говорячи про оцінку роботи Степанова, він сказав, що ситуація з вакцинацією - це проблема не тільки міністерства, але і Кабміну, і парламенту загалом.
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В Киеве 53-летнюю женщину парализовало на третий день после прививки от коронавируса. Специальная комиссия выясняет, есть ли связь между прививкой и параличом. Об этом сообщается в сюжете https://tsn.ua/ru ТСН . «Ольга почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук, она не чувствует. Женщина прививалась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало»(с).
29.04.2021, 12:19 • 163 • https://uainfo.org/blognews/1619686054-politolog-viznaymo-u-zelenskogo-kadrova-impotentsiya-.html#mc-container 0
"Степанов і пустота. З сумом спостерігаю на чергові намагання Зеленського послати Степанова у відставку. Логіку Влади розумію - те що відбувається з вакцинацією це треш. У Зімбабве більше вакцинованих, ніж у нас. І якщо у Світі рівень смертності падає за останні дні ми піднялись на 6 місце у світі по кількості хворих на ковід", - про це на своїй сторінці У Фейсбуці https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158357725301859 пише політолог Віктор таран, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"І як би зараз Степанов не намагався виправити ситуацію, розганяючи джинсу на всіх можливих інформаційних площадках, відповідальність за цей провал лежить виключно на ньому. А відповідно і на смертях людей, які померли через те що не отримали вчасно вакцину.
Звісно, Зеленський і Шмигаль, розуміючи політичну відповідальність за цей провал, хочуть його поміняти. Але є дві проблеми. Перша. Зняттям Степанова Влада визнає, що провалила вакцинацію. Більше того, прийдеться голосувати за постанову, яку зареєструвала опозиція - Голос, ЄС та інші опозиційні депутати. Допустити публічну перемогу опозиції? Медійно така історія дуже погана.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1619508488-na-sleduyushchey-nedele-maksima-stepanova-mogut-otpravit.html На следующей неделе Максима Степанова могут отправить в отставку
Друга проблема - нема кого на його місце призначити. Визнаймо - у Зеленського кадрова імпотенція. Він не знає, із ким працювати. В Офісі передумали просувати Віктора Ляшка на цю посаду, а інших кандидатів у них не має. Звісно, є гідні медики та професіонали. Але він їм не довіряє, оскільки асоціює з іншими політичними силами. ЄС, ОПЗЖ, Голос, Батьківщина. Вони всі для нього чужі. Зеленський не розуміє, на кого спертися. І це дозволяє Степанову залишатися на робочому місці.
Саме тому у Зеленського оголосили, що наступне засідання Ради з питань відставки Степанова відбудеться після травневих свят. За цей час будуть шукати відповідь на два питання. Як зняти Степанова, не проголосувавши за Постанову, яку зареєструвала опозиція? Хто замінить Степанова?
І якщо відповідь на перше питання ще можна знайти (процедурно можна зареєструвати свою Постанову і спробувати її проголосувати першою) то на друге питання відповіді не має.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1619684105-arahamiya-pro-zvilnennya-stepanova-na-posadu-ministra-vzhe.html Арахамія про звільнення Степанова: на посаду міністра вже є кілька кандидату
І якщо рішення не знайдуть, Степанов залишиться на посаді, а українці продовжуватимуть хворіти і помирати через провалену Степановим вакцинацію.
Наприкінці нагадаю дві цифри. За сім років війни на Сході країни загинуло близько 14.000 українців. Від коронавірусу померло 43.000 українців. Тобто через халатність Степанова померло в три рази більше українців ніж від куль російських терористів. І цифра кожного дня продовжує рости", - завершує політолог.
Это и отмечают, ежегодно в выгребной яме-404 и некоторые разум к Offы!
хотя... не удивился бы если и Симоненко бы выиграл. или Степанов, или Рабинович. падаль совковая
дидана бутылке палочке разомни, скоро шабаш)