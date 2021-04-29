Нерішучість Європи і США у протидії агресії РФ в Україні небезпечна, - Bloomberg

Концепція стратегічної двозначності стала одним з найбільш витончених інструментів в арсеналі дипломатії. За правильних умов, вона може досягти більше зовнішньополітичних цілей, ніж стратегічна чіткість, і навіть запобігти війні.

Але в неправильній ситуації двозначність може принести шкоду і стати причиною катастрофи. Питання в тому, який із контекстів встановився в Україні і Тайванській протоці? Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Видання пропонує розглянути ситуацію з Путіним. Кілька тижнів він грав м'язами біля кордонів України, а тепер оголосив про відведення військ. Схоже, цього разу його метою було нагадати Києву й Заходу, що він єдиний, хто контролює загострення й ослаблення конфліктів в регіоні: від Білорусі до Грузії.

Під час свого щорічного звернення Путін вимагав, що Захід не переступав через його "червоні лінії", інакше постраждає від його "асиметричного" гніву. Але важливіші слова Путіна про те, що "ми самі будемо визначати ці червоні лінії".

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"Це і є стратегічна двозначність: ми можемо завдати вам удар, але ми не скажемо коли і чому. Тому що ми хочемо, щоб ви: Київ і Захід, - продовжили думати про це", - йдеться в статті.

Президент України Володимир Зеленський, навпаки, добивається стратегічної чіткості, твердої гарантії від Заходу, яка б захистила його країну. Цього місяця він сказав, що хотів би зробити наступний крок до членства в НАТО, яке б стало максимальним фактором стримування Росії. Але будь-який рух до членства в НАТО буде саме тією "червоною лінією", про яку говорив Путін. Тож це спровокує, а не стримає катастрофу, якої США і Європа хочуть уникнути - повномасштабне вторгнення. В такому разі Заходу доведеться вирішувати, йти чи ні на війну за Україну. І найголовніше, чи може він перемогти в цій битві. Тож НАТО, США і Євросоюз зберігають стратегічну двозначність щодо їхньої відповіді на російську войовничість.

"Союзники по НАТО, такі як Польща і країни Балтії, теж приділяють увагу позиції Заходу в Україні. І вони так само відчувають власну уразливість перед Росією. Але вони не почнуть будувати свої ядерні арсенали чи шукати альтернативні альянси. Більше того, якщо захистити Тайвань важко, то відбити російську атаку проти України ще важче. Захід, схоже, не впевнений, скільки життів коштував би її захист", - підкреслює видання.

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Але зрозуміло, що вибір між двозначністю й чіткістю оповитий небезпекою й лишається справою найвищої державної мудрості. Коли президент США не користується концепцією стратегічної двозначності, це теж бентежить. В 2001 році Джордж Буш-молодший чітко заявив, що зробить "все можливе", щоб захистити Тайвань. Але не менш тривожно і ситуація, коли президент не може донести належну стратегічну чіткість. В 2012 році Барак Обама застеріг сирійського диктатора Башара Асада, що застосування хімічної зброї - це "червона лінія". Але потім він нічого не зробив, коли Асад того ж року її порушив.

У Східній Азії аргументи для переходу від двозначності до чіткості зараз сильні. В Східній Європі вони все ще слабкі. Але тривожить те, що двозначність Заходу в обох регіонах все більше здаються несистемною, а не стратегічною. Це результат нерішучості, а не умислу.