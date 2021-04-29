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Новини Агресія Росії проти України
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Нерішучість Європи і США у протидії агресії РФ в Україні небезпечна, - Bloomberg

Нерішучість Європи і США у протидії агресії РФ в Україні небезпечна, - Bloomberg

Концепція стратегічної двозначності стала одним з найбільш витончених інструментів в арсеналі дипломатії. За правильних умов, вона може досягти більше зовнішньополітичних цілей, ніж стратегічна чіткість, і навіть запобігти війні.

Але в неправильній ситуації двозначність може принести шкоду і стати причиною катастрофи. Питання в тому, який із контекстів встановився в Україні і Тайванській протоці? Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Видання пропонує розглянути ситуацію з Путіним. Кілька тижнів він грав м'язами біля кордонів України, а тепер оголосив про відведення військ. Схоже, цього разу його метою було нагадати Києву й Заходу, що він єдиний, хто контролює загострення й ослаблення конфліктів в регіоні: від Білорусі до Грузії.

Під час свого щорічного звернення Путін вимагав, що Захід не переступав через його "червоні лінії", інакше постраждає від його "асиметричного" гніву. Але важливіші слова Путіна про те, що "ми самі будемо визначати ці червоні лінії".

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"Це і є стратегічна двозначність: ми можемо завдати вам удар, але ми не скажемо коли і чому. Тому що ми хочемо, щоб ви: Київ і Захід, - продовжили думати про це", - йдеться в статті.

Президент України Володимир Зеленський, навпаки, добивається стратегічної чіткості, твердої гарантії від Заходу, яка б захистила його країну. Цього місяця він сказав, що хотів би зробити наступний крок до членства в НАТО, яке б стало максимальним фактором стримування Росії. Але будь-який рух до членства в НАТО буде саме тією "червоною лінією", про яку говорив Путін. Тож це спровокує, а не стримає катастрофу, якої США і Європа хочуть уникнути - повномасштабне вторгнення. В такому разі Заходу доведеться вирішувати, йти чи ні на війну за Україну. І найголовніше, чи може він перемогти в цій битві. Тож НАТО, США і Євросоюз зберігають стратегічну двозначність щодо їхньої відповіді на російську войовничість.

"Союзники по НАТО, такі як Польща і країни Балтії, теж приділяють увагу позиції Заходу в Україні. І вони так само відчувають власну уразливість перед Росією. Але вони не почнуть будувати свої ядерні арсенали чи шукати альтернативні альянси. Більше того, якщо захистити Тайвань важко, то відбити російську атаку проти України ще важче. Захід, схоже, не впевнений, скільки життів коштував би її захист", - підкреслює видання.

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Але зрозуміло, що вибір між двозначністю й чіткістю оповитий небезпекою й лишається справою найвищої державної мудрості. Коли президент США не користується концепцією стратегічної двозначності, це теж бентежить. В 2001 році Джордж Буш-молодший чітко заявив, що зробить "все можливе", щоб захистити Тайвань. Але не менш тривожно і ситуація, коли президент не може донести належну стратегічну чіткість. В 2012 році Барак Обама застеріг сирійського диктатора Башара Асада, що застосування хімічної зброї - це "червона лінія". Але потім він нічого не зробив, коли Асад того ж року її порушив.

У Східній Азії аргументи для переходу від двозначності до чіткості зараз сильні. В Східній Європі вони все ще слабкі. Але тривожить те, що двозначність Заходу в обох регіонах все більше здаються несистемною, а не стратегічною. Це результат нерішучості, а не умислу.

Автор: 

агресія (1194) Зеленський Володимир (23705) НАТО (6424) путін володимир (23765) США (22568)


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Топ коментарі
+6
Нерішучість Європи і США у протидії агресії РФ в Україні небезпечна, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3036
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29.04.2021 13:13
+4
Желание и рыбку съесть, и на одном месте посидеть просто непреодолимо. Их не сдвинет даже присутствие какой-нибудь ватной танковой дивизии в районе Цюриха... Слизни
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29.04.2021 12:51
+2
пофигисты ,сцыкуны и гаранты выкрутились, назвав "семилетнее опоздание" - нерешительностью...
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29.04.2021 13:04
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"Высшую государственною мудрость" перевесили деньги ?
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29.04.2021 12:50 Відповісти
Желание и рыбку съесть, и на одном месте посидеть просто непреодолимо. Их не сдвинет даже присутствие какой-нибудь ватной танковой дивизии в районе Цюриха... Слизни
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29.04.2021 12:51 Відповісти
У НАС ЕСТЬ ТРИ МЕСЯЦА ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ РОССИИ! ГОНЧАРЕНКО СКАЗАЛ ПРАВДУ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

https://www.youtube.com/watch?v=xHJZZGunkhc
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29.04.2021 12:53 Відповісти
Журналист постарался как можно больше впихнуть одну новость. Никого не забыл, всем досталось.
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29.04.2021 12:55 Відповісти
нєрєшитєльность а точніше продажність...
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29.04.2021 13:02 Відповісти
пофигисты ,сцыкуны и гаранты выкрутились, назвав "семилетнее опоздание" - нерешительностью...
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29.04.2021 13:04 Відповісти
Нерішучість Європи і США у протидії агресії РФ в Україні небезпечна, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3036
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29.04.2021 13:13 Відповісти
Во вчерашней речи Байдена по случаю 100 дней президентства Китай упомянут в контексте экономики, о России сказано что можем соперничать и можем сотрудничать. Слово Украина не прозвучало ни разу.
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29.04.2021 13:15 Відповісти
А почему Байден должен на американскую публику говорить что-то об Украине?! Разве американцы избирали Байдена президентом Украины?
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29.04.2021 14:18 Відповісти
Взрыв складов в Чехии показал истинное лицо всего Запада. НАТО даже не
вякнуло на террор на территории страны- участника НАТО. Вся болтовня для прессы, а действий никаких.
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29.04.2021 13:39 Відповісти
Вполне разумное интервью с Илларионовым

https://www.youtube.com/watch?v=tQeqtuchpR4
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29.04.2021 15:26 Відповісти
" Более того, если защитить Тайвань трудно, то отбить российскую атаку против Украины еще труднее"

Полный бред. Тайвань против Китая ничто. Украина больше Тайваня а роCCия в 10 раз меньше Китая по населению. Украине достаточно поставок оружия чтобы украинцы отбились от врага, Тайваню этого будет недостаточно - китайцы задавят числом. Тем более ТАЙВАНЬ это ПРОВИНЦИЯ КИТАЯ и почти НИКЕМ НЕ ПРИЗНАН.

Сравнивать Тайвань и Украину это информационная диверсия!
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29.04.2021 16:35 Відповісти
 
 