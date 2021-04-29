Ділянку "Дороги Єдності", що з'єднує схід і захід України, будують на Хмельниччині, - ОДА

Автодорога М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка активно будується на Хмельниччині. Вона стане частиною одного з найбільших інфраструктурних проєктів цього року - "Дороги Єдності" М-30 Стрий - Ізварине, яка з'єднає схід і захід України сучасною трасою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Хмельницька ОДА

Турецька компанія "Онур" проведе реконструкцію і капітальний ремонт автодороги М-12 завдовжки приблизно 41 км, яка починається в с. Голосків і закінчується на кордоні з Вінницькою областю, згідно з рекомендаціями EuroRAP. Зазначається, що підготовчі роботи повністю завершено.

Найпершим об'єктом частини будівництва нової автодороги в межах президентської програми "Велике будівництво" став міст через р. Південний Буг у с. Голосків, на якому вже проводяться роботи з демонтажу старих бетонних конструкцій. Також підготовчі роботи до реконструкції тривають на іншому мосту - через р. Вовк у смт. Летичів. Паралельно йде підготовка до капітального ремонту ділянки автодороги з боку Вінницької області.

"Зараз ремонт дороги М-12 проходить згідно із затвердженим планом, очікуємо, що він має бути повністю завершений у лютому наступного року. Попри погодні негаразди, через які довелося пізніше почати ремонтні роботи, у підрядника не виникає проблем c тим, щоб вкластися в терміни. Компанія "Онур" висловлює оптимістичні прогнози з приводу того, що оновленою трасою можна буде проїхатися вже до Дня Незалежності України", - зазначив голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

Як повідомлялося, заступник глави Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в планах "Великого будівництва" на поточний рік - побудувати і оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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