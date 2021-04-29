УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5390 відвідувачів онлайн
Новини
5 250 13

Ділянку "Дороги Єдності", що з'єднує схід і захід України, будують на Хмельниччині, - ОДА

Ділянку

Автодорога М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка активно будується на Хмельниччині. Вона стане частиною одного з найбільших інфраструктурних проєктів цього року - "Дороги Єдності" М-30 Стрий - Ізварине, яка з'єднає схід і захід України сучасною трасою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Хмельницька ОДА

Турецька компанія "Онур" проведе реконструкцію і капітальний ремонт автодороги М-12 завдовжки приблизно 41 км, яка починається в с. Голосків і закінчується на кордоні з Вінницькою областю, згідно з рекомендаціями EuroRAP. Зазначається, що підготовчі роботи повністю завершено.

Найпершим об'єктом частини будівництва нової автодороги в межах президентської програми "Велике будівництво" став міст через р. Південний Буг у с. Голосків, на якому вже проводяться роботи з демонтажу старих бетонних конструкцій. Також підготовчі роботи до реконструкції тривають на іншому мосту - через р. Вовк у смт. Летичів. Паралельно йде підготовка до капітального ремонту ділянки автодороги з боку Вінницької області.

"Зараз ремонт дороги М-12 проходить згідно із затвердженим планом, очікуємо, що він має бути повністю завершений у лютому наступного року. Попри погодні негаразди, через які довелося пізніше почати ремонтні роботи, у підрядника не виникає проблем c тим, щоб вкластися в терміни. Компанія "Онур" висловлює оптимістичні прогнози з приводу того, що оновленою трасою можна буде проїхатися вже до Дня Незалежності України", - зазначив голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

Як повідомлялося, заступник глави Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в планах "Великого будівництва" на поточний рік - побудувати і оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Также читайте: На Харьковщине открыли реконструированное приемное отделение в одной из районных больниц, - ОГА

Автор: 

дороги (3056) Хмельниччина (914) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
А у нас дорога из Днепра в Кременчуг - ад .
показати весь коментар
29.04.2021 13:35
+1
Зато есть Корбан.
показати весь коментар
29.04.2021 13:02
+1
... и его вода .
показати весь коментар
29.04.2021 13:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в Днепре нет аэропорта .
показати весь коментар
29.04.2021 12:55 Відповісти
Зато есть Корбан.
показати весь коментар
29.04.2021 13:02 Відповісти
... и его вода .
показати весь коментар
29.04.2021 13:03 Відповісти
Я як хмельничанин вам скажу, що в Хмельницькому немає доріг)) і аеропорту теж немає. А цей відрізок голосків до вінницької області взагалі танкодром. Там тільки на танку проїхати можна
показати весь коментар
29.04.2021 13:33 Відповісти
А у нас дорога из Днепра в Кременчуг - ад .
показати весь коментар
29.04.2021 13:35 Відповісти
аеропорт якби є,але держава махнула на нього рукою і зараз то вже руїна..
показати весь коментар
29.04.2021 13:45 Відповісти
Во во, так можна і про дороги сказати. Вони як би є. На карті означені...
показати весь коментар
30.04.2021 00:10 Відповісти
десь писали, що в хмельницьк-облавтодорі ода дивним чином змінила голову: спочатку чинному директору навязали посаду заступника...а потім тому заступнику передали функції керівника
показати весь коментар
29.04.2021 15:42 Відповісти
А південь з північчю з'єднувати не пробували?
показати весь коментар
29.04.2021 13:15 Відповісти
це все ще про хмельниччину питання, чи так, опше?
показати весь коментар
29.04.2021 15:35 Відповісти
Ви вважаєте, що є символізм в об'єднанні сходу і заходу Хмельниччини?
показати весь коментар
29.04.2021 15:45 Відповісти
у цієї області така конфігурація, що подібне об,єднання неможливе...
лише північ з півднем...дорогою...без символів
показати весь коментар
29.04.2021 15:58 Відповісти
 
 