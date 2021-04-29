Кардинал Ватикану про можливість проведення переговорів Зеленського з Путіним: Поки про зустріч не знаємо, але Папа Франциск міг би стати посередником
Дипломат Ватикану кардинал Леонадрдо Сандрі заявив, що Папа Римський Франциск готовий бути посередником у зустрічі президента України Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним. Нині йому нічого не відомо про ці переговори, але Папа всіляко підтримує мирні процеси.
Про це повідомляє la Reppublica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Конгрегація (Конгрегація Східних церков - виконує функції дипломатичного відомства Ватикану - ред.) не знає про зустріч президентів України та Росії, але вірить, що посередництво Святого Престолу все-таки може відбутися після роботи мінської групи. Водночас, Сандрі стверджує, що Папа Франциск міг би взяти участь у цьому (зустрічі Зеленського і Путіна - ред.), як він це вже зробив, щоб допомогти примиренню, в інших випадках", - пише видання.
Сандрі, який часто відвідує Україну, пояснив, що "мінська група, яка працює на посередництво, вже існує. "Я вважаю, що будь-яка підтримка від Святого Престолу може бути здійснена в рамках цієї роботи", - сказав він. При цьому він вважає, що Папа може зробити свій внесок, як це робив в інших ситуаціях. "Я згадую, наприклад, про зустріч, яку він провів з Аль-Сістані в Іраку, та інші подібні зустрічі", - додав кардинал.
Він також сказав, що "загалом, коли просять допомоги сприяти миру та примиренню, Святий Престол ніколи не відступає".
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если фуги Баха - то нет
Идёт война, и снайперы агрессора на ежедневной основе убивают солдат и офицеров ВСУ.
"Союзники" (Германия и Франция) чётко заявили что им нужен СП-2, и чтобы клоун договаривался с Москвой. Клоун согласился, и решил заглянуть в глаза Путину лучше всего с благословения Папы, хотя ни Зеленский, ни Путин - не католики ни разу.
Прям сценарий из постановки "Палата номер шесть".
Вот к примеру - УГКЦ построила в Киеве красивый собор на Левобережной. Но раша вкинула бабла и прямо рядом с собором выгнали 2 небоскрёба , КОТОРЫЕ АРХИТЕКТУРНО ПРОСТО ЗАДАВИЛИ СОБОР.
Случайность - не думаю
А теперь бубочка просит помощь у Ватикана
Посадите сначала агентов влияния раши , нанёсших вред УГКЦ
ПРАГА ВЕДЬ СМОГЛА !!!
Тільки що хоче Блазень обговорити із вбивцею? Припинити війну на Донбасі? Але Донбас і Крим кремлівський окурок зразу відкинув. Тоді що? Путін окреслив питання для обговорення: НАТО і ЄС, українська мова і російська церква в Україні. Конкретні вимоги путіна: відмова від руху в НАТО і ЄС, російська мова друга державна, основна і єдина церква в Україні російська. Яку з цих трьох вимог Віслюк готовий виконати заради того, щоб посидіти перед камерами за столом разом з ху*лом? От тільки мені здається, що виконання навіть не всіх, а лише половинки однієї з вимог путіна і Ваві краще не повертатись в Україну.
- Ты моя красотка! - сказал человек-каблук