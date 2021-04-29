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Кардинал Ватикану про можливість проведення переговорів Зеленського з Путіним: Поки про зустріч не знаємо, але Папа Франциск міг би стати посередником

Кардинал Ватикану про можливість проведення переговорів Зеленського з Путіним: Поки про зустріч не знаємо, але Папа Франциск міг би стати посередником

Дипломат Ватикану кардинал Леонадрдо Сандрі заявив, що Папа Римський Франциск готовий бути посередником у зустрічі президента України Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним. Нині йому нічого не відомо про ці переговори, але Папа всіляко підтримує мирні процеси.

Про це повідомляє la Reppublica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Конгрегація (Конгрегація Східних церков - виконує функції дипломатичного відомства Ватикану - ред.) не знає про зустріч президентів України та Росії, але вірить, що посередництво Святого Престолу все-таки може відбутися після роботи мінської групи. Водночас, Сандрі стверджує, що Папа Франциск міг би взяти участь у цьому (зустрічі Зеленського і Путіна - ред.), як він це вже зробив, щоб допомогти примиренню, в інших випадках", - пише видання.

Сандрі, який часто відвідує Україну, пояснив, що "мінська група, яка працює на посередництво, вже існує. "Я вважаю, що будь-яка підтримка від Святого Престолу може бути здійснена в рамках цієї роботи", - сказав він. При цьому він вважає, що Папа може зробити свій внесок, як це робив в інших ситуаціях. "Я згадую, наприклад, про зустріч, яку він провів з Аль-Сістані в Іраку, та інші подібні зустрічі", - додав кардинал.

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Він також сказав, що "загалом, коли просять допомоги сприяти миру та примиренню, Святий Престол ніколи не відступає".

Автор: 

Ватикан (138) Зеленський Володимир (23705) перемовини (2857) путін володимир (23765)


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Топ коментарі
+7
Два атеиста берут в судьи наместника Бога на земле.
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29.04.2021 12:58
+6
Вся эта комедия, затеянная клоуном, омерзительна до безобразия.
Идёт война, и снайперы агрессора на ежедневной основе убивают солдат и офицеров ВСУ.
"Союзники" (Германия и Франция) чётко заявили что им нужен СП-2, и чтобы клоун договаривался с Москвой. Клоун согласился, и решил заглянуть в глаза Путину лучше всего с благословения Папы, хотя ни Зеленский, ни Путин - не католики ни разу.
Прям сценарий из постановки "Палата номер шесть".
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29.04.2021 13:07
+3
А играть членом на рояле это богохульство или еще нет?
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29.04.2021 12:58
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Два атеиста берут в судьи наместника Бога на земле.
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29.04.2021 12:58 Відповісти
"Сейчас позвоню Баканову насчет этих чертей.... !"
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29.04.2021 13:27 Відповісти
А играть членом на рояле это богохульство или еще нет?
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29.04.2021 12:58 Відповісти
это философский вопрос....
если фуги Баха - то нет
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29.04.2021 13:28 Відповісти
Кардинал Ватикану про можливість проведення переговорів Зеленського з Путіним: Поки про зустріч не знаємо, але Папа Франциск міг би стати посередником - Цензор.НЕТ 306
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29.04.2021 13:41 Відповісти
Куплений кацапами соціаліст ще той посередник. І який він авторитет для кацапа і маланца?
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29.04.2021 12:59 Відповісти
А можна більш докладніше про "куплений кацапами"?
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29.04.2021 13:41 Відповісти
Есть одна проблема : ху@ло не от Бога .
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29.04.2021 12:59 Відповісти
Как обычно все через зад, сначала предлагается место а потом спрашивают разрешения у хозяев.))
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29.04.2021 13:01 Відповісти
Вся эта комедия, затеянная клоуном, омерзительна до безобразия.
Идёт война, и снайперы агрессора на ежедневной основе убивают солдат и офицеров ВСУ.
"Союзники" (Германия и Франция) чётко заявили что им нужен СП-2, и чтобы клоун договаривался с Москвой. Клоун согласился, и решил заглянуть в глаза Путину лучше всего с благословения Папы, хотя ни Зеленский, ни Путин - не католики ни разу.
Прям сценарий из постановки "Палата номер шесть".
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29.04.2021 13:07 Відповісти
де Дьявол- що там робити Богу.....- хіба що послати Агхистрига Михайла - знищити нечисть кацапську....
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29.04.2021 13:08 Відповісти
блин..какой Ватикан??, вы этого убийцу еще канонизируйте....
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29.04.2021 13:13 Відповісти
Украина кишит агентами ФСБ . Они везде вредят экономике и культуре Украине
Вот к примеру - УГКЦ построила в Киеве красивый собор на Левобережной. Но раша вкинула бабла и прямо рядом с собором выгнали 2 небоскрёба , КОТОРЫЕ АРХИТЕКТУРНО ПРОСТО ЗАДАВИЛИ СОБОР.

Случайность - не думаю
А теперь бубочка просит помощь у Ватикана
Посадите сначала агентов влияния раши , нанёсших вред УГКЦ
ПРАГА ВЕДЬ СМОГЛА !!!
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29.04.2021 13:14 Відповісти
Колись як тільки почали будувати цей собор, рили тільки котлован, прогресивна соціалістка Наталія Вітренко, синка якої призначили головою "Нафтогазу" зібрала прокацапську вату і пішла блокувати будівництво храму. Там її настигла кара Божа. Вона спіткнулась, впала в рівчак і зломила руку. Тому не переживайте. Бог з Неба все бачить, а коли треба буде, дасть знак. І ми його побачимо.
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29.04.2021 13:29 Відповісти
Навряд чи путін погодиться на Ватикан. У нього претензії до Ватикану за підтримку Греко-католицької церкви в Україні. А значить, Ватикан не може бути нейтральною стороною, бо має інтерес в Україні. Але зовсім не про це думав Клоун, коли називав Ватикан. Працівник сцени, думає категоріями сцени: Ватикан, стіл переговорів, гарні декорації, папа Римський, картинка на екрані для глядачів аж дух захоплює.

Тільки що хоче Блазень обговорити із вбивцею? Припинити війну на Донбасі? Але Донбас і Крим кремлівський окурок зразу відкинув. Тоді що? Путін окреслив питання для обговорення: НАТО і ЄС, українська мова і російська церква в Україні. Конкретні вимоги путіна: відмова від руху в НАТО і ЄС, російська мова друга державна, основна і єдина церква в Україні російська. Яку з цих трьох вимог Віслюк готовий виконати заради того, щоб посидіти перед камерами за столом разом з ху*лом? От тільки мені здається, що виконання навіть не всіх, а лише половинки однієї з вимог путіна і Ваві краще не повертатись в Україну.
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29.04.2021 13:22 Відповісти
Мне кажется, что главзебил просто забрасывает ***** СПАМом. Кацапы просто не успевают переварить предлагаемые "места встречи".
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29.04.2021 13:25 Відповісти
Ему бабки нужны. Для избежания дефолта.
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29.04.2021 13:27 Відповісти
Це коли він клоун і виступає в шоу, то такий варіант підходить. Але коли ти президент і хочеш зустрітись з агресором, щоб закінчити війну, то така поведінка виглядає дивною. Мені здається, що коли він викликав путіна на зустріч, то був впевнений, що путін не погодиться, бо з бункеру не вилазить. А коли той відповів, приїжджай в Москву, поговоримо то Бубочці стало лячно і тепер петляє, як заєць від вовка. Пригадуєте мільтфільм?
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29.04.2021 13:41 Відповісти
Кардинал Ватикану про можливість проведення переговорів Зеленського з Путіним: Поки про зустріч не знаємо, але Папа Франциск міг би стати посередником - Цензор.НЕТ 3603
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29.04.2021 13:38 Відповісти
- О Ватикан! Вовка, ты гений! Там я еще не была! - сказала Ленка
- Ты моя красотка! - сказал человек-каблук
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29.04.2021 13:50 Відповісти
Папа наполягатиме, щоб і Зюганов взяв участь
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29.04.2021 14:57 Відповісти
При Порошенко в Конгрессе США существовала достаточно крупная (около 40 конгресcменов) двухпартийная лоббистская группа отстаивающая и поднимающая вопросы Украины. После прихода Зеленского последняя активность этой группы - май 2020. Этому разные причины, но основная очень проста - конгреcсмены США просто не желают лично контактировать с представителями Зеленского.
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29.04.2021 18:28 Відповісти
 
 