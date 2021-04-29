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Разумков про зустріч Зеленського і Путіна: Потрібно розуміти де, коли, "віч-на-віч", "четвіркою" або "п'ятіркою"

Разумков про зустріч Зеленського і Путіна: Потрібно розуміти де, коли,

Для того, щоб обговорювати можливу зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського, потрібно знати конкретний план її проведення.

Про це на брифінгу в парламенті сказав голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб відповідати на це питання, потрібно розуміти, де, коли, як, який порядок денний? Просто проведення зустрічі "віч-на-віч" або "четвіркою" чи "п'ятіркою". Так не обговорюється. Давайте виходити з того, що буде обговорюватися, коли, на якому рівні, хто буде залучений, тоді можна буде давати якісь оцінки. А так видаватиметься з мого боку доволі популістично", - зазначив він.

Також читайте: Кардинал Ватикану про можливість проведення переговорів Зеленського з Путіним: Поки про зустріч не знаємо, але Папа Франциск міг би стати посередником

За словами голови Верховної Ради на питання про можливу зустріч Зеленського і Путіна можуть відповісти в Офісі Президента.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним можна було б провести у Ватикані.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Також Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) перемовини (2857) путін володимир (23765) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+7
Разумков про зустріч Зеленського і Путіна: Потрібно розуміти де, коли, "віч-на-віч", "четвіркою" або "п'ятіркою" - Цензор.НЕТ 8789
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29.04.2021 13:34
+5
Разумков о встрече Зеленского и Путина: Нужно понимать где, когда, "тет-а-тет", "четверкой" или "пятеркой"
-----------
Ну чисто свингеры,оргию мутят.
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29.04.2021 13:12
+5
Разумков о встрече Зеленского и Путина: Нужно понимать где, когда, "тет-а-тет", "четверкой" или "пятеркой" - Цензор.НЕТ 8418
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29.04.2021 13:12
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Разумков о встрече Зеленского и Путина: Нужно понимать где, когда, "тет-а-тет", "четверкой" или "пятеркой"
-----------
Ну чисто свингеры,оргию мутят.
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29.04.2021 13:12 Відповісти
чет тоже напомнило про гребись оно все конем
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29.04.2021 13:14 Відповісти
Понімать нужно."Іскусство войни" Каджурахо !
Разумков о встрече Зеленского и Путина: Нужно понимать где, когда, "тет-а-тет", "четверкой" или "пятеркой" - Цензор.НЕТ 9737
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29.04.2021 13:21 Відповісти
Разумков о встрече Зеленского и Путина: Нужно понимать где, когда, "тет-а-тет", "четверкой" или "пятеркой" - Цензор.НЕТ 8418
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29.04.2021 13:12 Відповісти
Для чего встречаться ? Чтобы "глубоко обеспокоенные" сопли Европы тешили ху@ло ещё семь лет ?
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29.04.2021 13:13 Відповісти
У нього є мрія--'' Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''
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29.04.2021 14:25 Відповісти
Зюзика на такие встречи только с пианино можно допускать.Нельзя дурачку на такие встречи.Или заткните ему пасть селёдкой.
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29.04.2021 13:14 Відповісти
Да, правильно, нужно понимать где тет-а-тет, а где груповушкой.
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29.04.2021 13:14 Відповісти
А де генг-бенг...
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29.04.2021 13:14 Відповісти
"Разумков о встрече Зеленского и Путина: Нужно понимать где, когда, "тет-а-тет", "четверкой" или "пятеркой" - Цензор.НЕТ 3385"
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29.04.2021 13:14 Відповісти
может "двойкай", с кантрольным в голаву...
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29.04.2021 13:17 Відповісти
встреча будет 6/9... )
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29.04.2021 13:20 Відповісти
отбитый ватник.....
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29.04.2021 13:21 Відповісти
69 забыл.....
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29.04.2021 13:29 Відповісти
Разумков про зустріч Зеленського і Путіна: Потрібно розуміти де, коли, "віч-на-віч", "четвіркою" або "п'ятіркою" - Цензор.НЕТ 330
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29.04.2021 13:33 Відповісти
Гифка создана на troll-face.ru, палишся, димитрик
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29.04.2021 13:41 Відповісти
Наверно Верховна Рада должна выслушать президента о его планах и добавить свои пожелания
Он же не о своей квартире будет вести переговоры , а об общем доме , где живет 40 млн
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29.04.2021 13:32 Відповісти
Может депутаты все на Мальдивы летят до 12 мая ????
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29.04.2021 13:32 Відповісти
Мене цікавить лише одне -"А Зеленський думав про своє майбутнє?". Адже, рано, чи пізно, "сладкие плюшки" закінчуються... Чим він буде займаться потім? З нього "політик" - "як з гімна - куля"...". Тобто, він може лише "блазнювать"... Він - не "звєзда мировой естради"... Його сприймають тільки кацапи... Тобто, "блазнювать він зможе лише в "Кацапії"... Ну, чи надовго його вистачить? Поки він буде потрібен Кремлю, ним будуть користаться... А далі?...
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29.04.2021 13:44 Відповісти
Сподіваюсь, до Ростова не доїде...
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29.04.2021 15:21 Відповісти
Разумков про зустріч Зеленського і Путіна: Потрібно розуміти де, коли, "віч-на-віч", "четвіркою" або "п'ятіркою" - Цензор.НЕТ 8789
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29.04.2021 13:34 Відповісти
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29.04.2021 13:40 Відповісти
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29.04.2021 13:42 Відповісти
.....я честно говря в шоке, от этих планов с Пуканом. Ну мы тут с вами встретились, ибо...ибо.... (и тут Остап понял, что тема не может быть найдена) нам надо поговорить о мире!!!! Вы не хотите уйти с Донбасса? Нет? аааа...А вы не хотите уйти с Крыма? Нет? аааа.......
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29.04.2021 13:39 Відповісти
З клоуна вже навіть його партійці сміються.
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29.04.2021 13:50 Відповісти
Все правильно. Собрать вас, *лядей, всех в одном месте, и Томогавк туда запустить.
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29.04.2021 13:52 Відповісти
Принципиально не встречался бы с Путиным! Унижаться, просить его о чём-то-это психология раба. У нас многих воспитали с детства-просить. Ну дай денег, ну дай денег!... И так десять раз. И дают. Это ненормально! Просить можно только один раз! Два-это уже унижение! И думать надо не о судьбе оккупированных территорий, хай они живут сами, а думать надо об остальной Украине! Неужели президент до сих пор за два года не понял азбучных истин?
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29.04.2021 14:25 Відповісти
Краще вже зустріч 69
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29.04.2021 14:48 Відповісти
Они там оргию собрались устроить. Берегите среднюю линию зеленского. Она там где-то посредине, и видимо, ее попытаются сместить и расширить.
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29.04.2021 14:53 Відповісти
 
 