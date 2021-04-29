Разумков про зустріч Зеленського і Путіна: Потрібно розуміти де, коли, "віч-на-віч", "четвіркою" або "п'ятіркою"
Для того, щоб обговорювати можливу зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського, потрібно знати конкретний план її проведення.
Про це на брифінгу в парламенті сказав голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Для того, щоб відповідати на це питання, потрібно розуміти, де, коли, як, який порядок денний? Просто проведення зустрічі "віч-на-віч" або "четвіркою" чи "п'ятіркою". Так не обговорюється. Давайте виходити з того, що буде обговорюватися, коли, на якому рівні, хто буде залучений, тоді можна буде давати якісь оцінки. А так видаватиметься з мого боку доволі популістично", - зазначив він.
За словами голови Верховної Ради на питання про можливу зустріч Зеленського і Путіна можуть відповісти в Офісі Президента.
Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним можна було б провести у Ватикані.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.
Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.
Також Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним.
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Ну чисто свингеры,оргию мутят.
Он же не о своей квартире будет вести переговоры , а об общем доме , где живет 40 млн