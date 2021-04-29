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Новини Коронавірус і карантин
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7 областей до кінця тижня можуть вийти із "червоної" зони карантину, - KSE

7 областей до кінця тижня можуть вийти із

У Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки заявили про можливість скорочення "червоної" зони карантину. З цієї зони до кінця тижня можуть вийти ще 7 областей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

За його словами, багато областей, які зараз знаходяться в "червоній" зоні карантину, можуть найближчим часом вийти з неї.

"Наприклад Житомирська область стабілізується і впродовж тижня може вийти з цієї зони. Запорізька, Київська та Полтавська області ще не вийшли з неї через коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19. Очікується стабілізація показника. Після цього ці області зможуть вийти з "червоної" зони. Це очікується впродовж тижня", - повідомив Ганиченко.

Також, експерт зазначив, що на днях з цієї зони можуть вийти Миколаївська, Чернігівська та Харківська області. Але щодо Харківської області є питання.

"Харківська область за всіма показниками може вийти буквально завтра. Але ситуація там стабільно критична. Бо там відсоток зайнятості ліжок з киснем зменшується. Всі "ковідні" лікарні є критично зайняті, крім двох районних лікарень. Вони зайняті під 100%", - повідомив Ганиченко.

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Також, за його словами, до виходу з "червоної" зони далеко Хмельницькій та Сумській областям.

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Сдувается пандемийка?
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29.04.2021 13:19 Відповісти
KSE - це що за "експерти" і чому на їх точку зору постійно посилаються?
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29.04.2021 13:24 Відповісти
Бабло теряют рестораны, кафешки, торговые центры....? Школы нельзя хотябы открывать: дети заразят друг-друга, а потом разнесут заразу по селам летом
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29.04.2021 13:48 Відповісти
 
 