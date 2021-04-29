Україна наполягатиме на звітності спецмісії ОБСЄ про результати російської агресії в Азово-Чорноморському регіоні, - Джапарова

Україна наполягатиме, щоб СММ ОБСЄ приступила до змістовної звітності про результати агресії РФ в Азово-Чорноморському регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила перший заступник міністра закордонних справ країни Еміне Джапарова.

"Оскільки СММ ОБСЄ у своїй діяльності дотримується принципу "звітуємо про те, що бачимо", тематика окупації Криму та її наслідків не знаходить належного відображення у звітах Місії. СММ також не має належного технічного оснащення для здійснення моніторингових заходів у море і відповідної фіксації конкретних обмежень свободи судноплавства в Азовсько-Чорноморському регіоні", - сказала Джапарова.

За її словами, водночас на тлі згаданих обмежень мандат Місії та її моніторингові здатності мають бути спрямовані на фіксацію соціально-економічних наслідків таких незаконних обмежувальних заходів із боку Росії шляхом спілкування з представниками постраждалих українських підприємств, адміністраціями морських портів, екіпажами суден тощо.

Джапарова зазначила, що це стосується і моніторингу ситуації в окупованому Криму загалом, який можливо здійснювати дистанційно через контакти з людьми, які перетинають адміністративну лінію межі з АРК, адже серед них - жертви і свідки незаконних переслідувань з боку російських силових структур, громадські активісти, представники незалежних ЗМІ тощо.

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"Ці важливі напрями моніторингу перебувають на порядку денному наших контактів і з керівництвом СММ тут, в Україні, і з керівництвом Секретаріату ОБСЄ у Відні й чинним головуванням в Організації, і ми наполягатимемо й надалі, щоб СММ ОБСЄ взяла до уваги нашу позицію і приступила до змістовної звітності про результати російської агресії в Азовсько-Чорноморському регіоні. До того ж хорошим прикладом для вивчення і наслідування в цьому контексті можуть служити доповіді генерального секретаря ООН про ситуацію з правами людини в АР Крим та м. Севастополі, що містять окремі розділи про методологію збору даних в умовах заблокованого з боку РФ доступу на півострів", - наголосила вона.

Джапарова також нагадала, що вже сьомий рік поспіль Росія блокує доступ СММ ОБСЄ і в Крим, і до значної частини тимчасово окупованої території України в Донецькій і Луганській областях, особливо на ділянках, прилеглих до тимчасово непідконтрольної уряду України частини державного кордону з РФ.