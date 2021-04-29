"Слуга народу" Заблоцький про закон щодо передачі землі ОТГ: Ми імплементували всі найсміливіші побажання щодо боротьби із земельною корупцією
Ухвалений учора Верховною Радою закон №2194 - це фундаментальна реальна земельна реформа.
Про це заявив нардеп СН, глава підкомітету з питань місцевих податків і зборів Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Мар'ян Заблоцький, передає Цензор.НЕТ.
"Працювати над реформою 8 років, бачити 4 рази її відхиленою у Верховній Раді, і нарешті прийнятою. Мало що може зрівнятись з цим відчуттям. Ми нарешті передали землі за межами населених пінктів громадам (законопроект 2194). Ми імплементувати всі найсміливіші побажання по боротьбі із земельною корупцією. У фінальній версії я був першим автором та доповідачем законопроекту. В законопроекті 400+ сторінок порівняльної таблиці і 1000+ правок до неї. Навіть почати росказувати не можу скільки чиновників і схем ми цим амбітним проектом пригасили. Це фундаментальна реальна земельна реформа. Тут немає ні слова про продаж земель, суто про цивілізовані чесні земельні відносини… Це історична реформа. А найголовніше Володимир Зеленський. Перший Президент, хто знайшов сміливість відмовитись від централізованих повноважень з розподілу земель на користь місцевих громад", - заявив Заблоцький.
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а какая разница !!! как будет называтсья банда по краже вашей земли ГОИ,,,,
(В,А.Зеленский...)( 6 **************** Малороссии и Малоросской сволости ********)....
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5304797166260985?__cft__[0]=AZVaflySOtrdOVn2Hvwyefeb3Zvec2eB8rWGk80w-HwHO4s75Hv1Q0TQHrWzqg9qlYLBsu-_oPRJskN0lq6WcVJvrG8XRWtsavzpYthHwFlcMH0_r57jY4QLlB0Xvd3oEx4&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Президент Зеленский и его подконтрольная «зеленая» фракция «Слуга народа» завершили (символично - в Страстную неделю) реализацию главного за 30 лет преступления против Украины - окончательно отобрали у украинцев их землю. За уничтожение страны в виде правок в законы для запуска «рынка земли» с середины лета (законопроект №2194) проголосовали 284 «кнопкодава». «Народными депутатами» назвать этих «утилизаторов страны» не поворачивается язык. Но главными режиссерами этого позорного действа по распродаже более 70% территории Украины во время пандемии коронавируса являются персонально Зеленский, а также стоящие за ним олигархи, аграрные холдинги и транснациональные корпорации.
Единственная (!) фракция в Раде, которая не голосовала за дерибан земли, - это «Батькивщина». Мало того, лидер оппозиции Юлия Тимошенко вновь подтвердила: именно она является единственной реальной и конструктивной оппозицией, которая много лет последовательно и принципиально борется за сохранение страны и за права украинцев. Поскольку все остальные псевдооппозиционные политсилы («Евросолидарность» Порошенко, ОПЗЖ, «Голос») дружно подголосовали за распродажу украинской земли.
На самом деле миллионы украинцев еще не до конца поняли, какое преступление произошло 28 апреля в парламенте. И какие страшные последствие это будет иметь для каждого, у кого есть в собственности хоть какая-то земля. И какой подвиг для страны совершила с 2019 года Тимошенко, используя все парламентские механизмы, чтобы максимально оттянуть во времени окончательное голосование за антинародные и антигосударственные земельные законы.
Так что же втихаря протянули «зеленые слуги олигархов» через Раду?
Во-первых, механизмы, которые позволят продавать украинскую землю иностранцам и иностранным компаниям.
С одной стороны, Зеленский публично всех обманывает, что иностранцы смогут покупать нашу землю только после референдума. С другой - его фракция голосует за закон, где владельцы земли могут без любых согласований менять ее целевое использование. И продавать иностранцам. Иными словами, сотни тысяч гектаров уникальной земли назовут «землей для строительства» - и продадут иностранным аграрным холдингам.
Во-вторых, у украинцев больше не останется ценных земель - лесов, водоемов, заповедников. Все это можно назвать «сельскохозяйственной землей» - и пустить с молотка. Или даже не переименовывать - и просто распродать.
В-третьих, украинцев оставляют без уникальных черноземов. Ведь теперь и можно снимать верхний слой грунта. И приоритетное право на выкуп земель имеют владельцы лицензий на добычу полезных ископаемых.
Ну и главное. Если миллионы людей думают, что персонально их никто не собирается ограбить (мол, наша хата с краю), то разочаруем их. Займутся каждым. Поскольку в принятых законопроектах прописаны следующие антинародные нормы.
Первое - выданная земля для огородничества ограничивается 60 сотками. Все, что больше вы взяли в аренду или получили в пожизненное пользование - выкупайте на аукционах. Но у селян нет денег - поэтому у них эту землю отберут и выкупят другие.
Второе - миллионы украинцев лишатся своих законных земельных паев, которые они сдают в аренду. Почему? Потому что арендаторы теперь будут сами иметь право сдавать эту землю в аренду. Или использовать в качестве залога в банке. По сути, селяне уже не получат назад свои паи никогда.
Мало того, вводится по сути второе «крепостное право», поскольку без согласия арендатора украинцы даже не имеют право продать свои паи. Ну, или за гроши вынуждены будут продать тем же арендаторам.
Вот как выглядит на практике «рынок земли», про который говорил Зеленский. Или его «страна мечты». Это миллионы украинцев, оставшихся без полученных после развала СССР паев. Это миллионы гектаров нашей земли, на которой будут выращивать сырье и вывозить из страны, пока украинцы будут отдавать последнее за буханку хлеба или бутылку подсолнечного масла. Это варварски уничтоженные черноземы, леса и озера.
Поэтому Тимошенко совершенно правильно говорит: сейчас вся Украины должна объединиться с ней и «Батькивщиной» для спасения нашей земли от «зеленой саранчи». В первую очередь - для проведения общеукраинского референдума против продажи земли.
Но и «зеленых» ждут тяжелые времена. Поскольку вопрос земли является очень болезненный для украинцев. И все народные восстания у нас происходили тогда, когда у селян хотели забрать землю. Поэтому когда украинцы поймут, что наделал Зеленский и Ко, тогда в стране грянет социальный взрыв. Начнется он на местах и быстро докатится до Киеве. И у власти еще есть последний шанс это остановить, назначив профессиональный Кабмин во главе с Тимошенко. Правда, взамен придется принять ее главное условие «Страна и земля не продаются, а благосостояние людей является приоритетным»…
У фуйла не вишло з залякуванням. Весь всіт щимить кацапів. А в Україні ...
Темінова зустріч, на яких завгодно умовах фуйла.
Енергетику, під фуйла.
ТКГ в Мінську розгладяє пропозицію фуйла.
...
Оригінал:
Агрисивные США?
Вчерашнее голосование Верховной Рады по земле является знаковым сразу в нескольких аспектах.
Такое мнение https://www.facebook.com/yuriy.romanenko озвучил около час назад в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Во-первых, очевидно, что разрешение продажи земли иностранцам плюс передача полномочий на места по распаевке земли, запускает аттракцион невиданной щедрости для ФПГ, местных феодалов и транснационалов.
Отсюда земельный законопроект получил такое количество голосов - 284.
Совпали интересы многих игроков.
Потому голосовали и «Голос», где сосредоточены представители грантоедского комсомола; и Алексей Гончаренко из «Европейской солидарности», заигрывающий в последнее время с ОП; и Вадим Столар из ОПЗЖ, которого ОП сейчас прессует на предмет передачи контроля над телеканалом Kiev Live и другими интересными активами; и депутатская группа «Довира», являющаяся сосредоточием региональных баронов.
Во-вторых, видно, что «Слуги народа» спешат. Очень спешат, или умом, или инстинктивно понимая, что праздник невиданной щедрости может закончиться в любой момент. Поэтому пошел лихорадочный распил потоков.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html В газовом борделе поменяли кровати: другие бордели замерли в ожидании
Внезапная смена Коболева в «Нафтогазе», увольнение Мустафы Найема из «Укроборонрома», замена директоров в ДП (госпредприятиях) являются демонстрацией того, что «Слуги» вошли во вкус «потоков» и начали вытеснять с них конкурентов или просто лишних людей, которые мешают оприходовать самим ресурсы.
В-третьих, поспешная земельная распродажа запускается с явным нарушением национальных интересов. За два года зеленые не создали Земельный банк, не запустили программы поддержки мелкого и среднего фермерства (которое как они сами признают сократилось на 60% за последние годы), не запустили программы стимулирования переработки сельскохозяйственного сырья в Украине.
Короче говоря, ничего не сделали, дабы повысить конкурентоспособность украинского села, открывая его перед транснационалами и крупными агрохолдингами.
Имея огромные ресурсы, они могут скупать задешево землю, формируя земельные огромные банки. В общем, под соусом болтовни «о восстановлении справедливости после 1917 года», зеленые втюхали латиоамериканскую модель с латифундиями, доминированием крупного и транснационального капитала и абсолютным бесправием «аборигенов».
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.html Земельный кодекс: «Слуги» проголосовали за торговлю Родиной - эксперт
Как следствие, запуск продажи земли становится триггером огромного передела, который приведет к украинской версии «огораживания», то есть сгона мелких собственников с земли посредством налогового стимулирования и прочих инструментов, которые обеспечивают интересы транснационалов и крупных агрохолдингов.
Таким образом сейчас на селе формируется ситуация резкого обострения «земельного вопроса», который хотя и не задевает интересов большинства украинцев, но к которому они чуткие из-за того, что большая часть населения Украины выходцы из села. Любая социология на протяжении последних лет показывает, что от двух третей до более трех четвертых украинцев не поддерживают продажу земли.
Этот тренд очень четко уловила Юля Тимошенко, которая подняла земельный вопрос на знамена. «Батькивщина» единственная из фракций не голосовала за закон в полном составе и подвергла его принятие резкой критике. Теперь Тимошенко начинает готовить референдум по земельному вопросу, благо после принятия закона «О референдуме» это реально сделать.
И получает отличный инструмент не только для мобилизации своего электората, но и подтягивания колеблющихся. Ведь если «Слуги народа» будут противодействовать проведению референдума, то это будет только обострять ситуацию. Если они дадут провести референдум, то получат ситуацию, когда народ «против», а они быстро распродают земельку.
Таким образом, у Тимошенко получается беспроигрышная позиция. Не случайно телеграм-каналы ОП начали кампанию по Тимошенко. Только эти дурачки из ОП не понимают, что селяне телеграм-каналов не читают, а вот когда у них отрежут земли в природоохранной зоне, где они выпасали коров и они останутся без молока, за счет которого выживают, то это они очень хорошо поймут. А поскольку «СН» отдали на откуп местных элит и мутных личностей из геокадарстра раздел этих земель, то можно не сомневаться, что будет все происходить именно так.
Если принять во внимание, что сегодня ОП сумел поссориться практически со всеми крупными элитами, добавить «экономические эксперименты» Гетьманцева, которые убивают экономику, посмотреть на проваленную борьбу с коронавирусом, которая на фоне успешной вакцинации в Европе, превращает Украину в «зачумленную дыру», то у нас прорисовывается крайне опасная повестка на вторую половину года (а с учетом маневров Путина очень опасная).
Некоторые политические партии уже начали подготовку к досрочным выборам в Раду на осень. Но я опасаюсь, что досрочными выборами парламента эта история не закончится.
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Рисунок от Юрия Романенко