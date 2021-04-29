"Слуга народу" Заблоцький про закон щодо передачі землі ОТГ: Ми імплементували всі найсміливіші побажання щодо боротьби із земельною корупцією

Ухвалений учора Верховною Радою закон №2194 - це фундаментальна реальна земельна реформа.

Про це заявив нардеп СН, глава підкомітету з питань місцевих податків і зборів Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Мар'ян Заблоцький, передає Цензор.НЕТ.

"Працювати над реформою 8 років, бачити 4 рази її відхиленою у Верховній Раді, і нарешті прийнятою. Мало що може зрівнятись з цим відчуттям. Ми нарешті передали землі за межами населених пінктів громадам (законопроект 2194). Ми імплементувати всі найсміливіші побажання по боротьбі із земельною корупцією. У фінальній версії я був першим автором та доповідачем законопроекту. В законопроекті 400+ сторінок порівняльної таблиці і 1000+ правок до неї. Навіть почати росказувати не можу скільки чиновників і схем ми цим амбітним проектом пригасили. Це фундаментальна реальна земельна реформа. Тут немає ні слова про продаж земель, суто про цивілізовані чесні земельні відносини… Це історична реформа. А найголовніше Володимир Зеленський. Перший Президент, хто знайшов сміливість відмовитись від централізованих повноважень з розподілу земель на користь місцевих громад", - заявив Заблоцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила "земельний" закон, який розглядала із 16 березня:землі поза населеними пунктами передали ОТГ