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Новини
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"Слуга народу" Корнієнко про вплив звільнення Коболєва на співпрацю з МВФ: Потрібно заспокоїти партнерів - ми не збираємося суттєво змінювати курс

Перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко не впевнений, що колишній глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв дізнався про своє звільнення з преси.

Про це він сказав у коментарі парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ.

Корнієнко підкреслив, що ми насправді не знаємо, як проходив цей процес.

Говорячи про те, чому Юрій Вітренко краще за Андрія Коболєва, нардеп заявив: "Я не буду оцінювати краще чи гірше. Я знаю обох. Вважаю їх професіоналами. Подивимося, яка кореляція стратегії буде з боку Юрія Юрійовича, адже саме він займався всією цією історією з арбітражем. Подивимося, який у нього погляд на ситуацію. На скільки мені відомо, він буде продовжувати існуючу стратегію, але виробляти певну корекцію виходячи з поточної ситуації".

Також читайте: Звільнення Коболєва може позначитися на переговорах з МВФ, - Bloomberg

Коментуючи статтю Bloomberg про те, що звільнення Коболєва може відбитися на переговорах з МВФ, "слуга народу" сказав: "Головне, говорити про суть, що саме турбує наших партнерів. А їх турбує певний тиск на систему корпоративного управління, на незалежність цих наглядових рад , а не політичний тиск. Нам потрібно заспокоїти партнерів, що ми не збираємося суттєво змінювати курс щодо наглядових рад. Напевно, такі дії були трохи несподіваними, але це був нормальний процес зміни керівника організації, який не виконує план з доходів і так далі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.

Сьогодні Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

Автор: 

МВФ (3068) Нафтогаз (4407) звільнення (2667) Коболєв Андрій (822) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+13
Наперсточники....зеленые наперсточники....шельманули а теперь пытаются убедить всех что теперь они будут играть только по правилам...
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29.04.2021 13:40
+12
Выпускники Трускавца пытаются обмануть выпускников Оксвардов, Кембриджей, Гарвардов...))) Само по себе, - это уже смешно
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29.04.2021 13:41
+5
Тогда зачем менять?
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29.04.2021 13:41
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Наперсточники....зеленые наперсточники....шельманули а теперь пытаются убедить всех что теперь они будут играть только по правилам...
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29.04.2021 13:40 Відповісти
Да, и случайно по стечению обстоятельств, во главе они поставили ватана и фаната кремля Витренко
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29.04.2021 13:55 Відповісти
зарплату то ему увеличат? или может мама социалистка посоветует не обдирать так страну
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29.04.2021 14:08 Відповісти
Тогда зачем менять?
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29.04.2021 13:41 Відповісти
Прикольное болото .
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29.04.2021 13:41 Відповісти
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29.04.2021 13:41 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко о влиянии увольнения Коболева на сотрудничество с МВФ: Нужно успокоить партнеров - мы не собираемся существенно менять курс - Цензор.НЕТ 9135
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29.04.2021 13:44 Відповісти
Выпускники Трускавца пытаются обмануть выпускников Оксвардов, Кембриджей, Гарвардов...))) Само по себе, - это уже смешно
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29.04.2021 13:41 Відповісти
Тамбовський вовк, ваш партнер.
Європейці і американці не зебіли, мочиться їм в очі і запевняти, що то роса, НЕ вийде.
Ви гопота, кидал. Співпрацюіати з вами ніхто , окрім фуйла, не буде.
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29.04.2021 13:43 Відповісти
Вірять тільки зебіли, але їх кількість обмежена кордонами України і ефіром Г+Г.
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29.04.2021 13:46 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко о влиянии увольнения Коболева на сотрудничество с МВФ: Нужно успокоить партнеров - мы не собираемся существенно менять курс - Цензор.НЕТ 8883
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29.04.2021 13:47 Відповісти
Андрій Стріхарській - "слуга народу" виявився фігурантом справи про зґвалтування (документ)

"Слуга народа" Корниенко о влиянии увольнения Коболева на сотрудничество с МВФ: Нужно успокоить партнеров - мы не собираемся существенно менять курс - Цензор.НЕТ 9316

https://akcenty.life/andriy-strikharskiy-sluha-narodu-vyiavyvsia-fihurantom-spravy-pro-zgvaltuvannia-dokument/?fbclid=IwAR0F7sBLMr5IZoNaXhyphXIZGsGLpRO6QqIj1XT9ptBywltY9gfR1uKbgAg
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29.04.2021 13:47 Відповісти
тоді поясни що значить, що ви "несущественно" будете змінювати курс. Як саме?
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29.04.2021 13:49 Відповісти
Да кто ж вам поверит после смены главы Нацбанка, наперсточники?!
И сводите этого дикобраза к цирюльнику...
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29.04.2021 13:49 Відповісти
А чего МВФ так бьется за Коболева? Подозрительно...
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29.04.2021 13:49 Відповісти
МВФу пофіг Коболєв. Б'ють вони не за Коболєв, а за порядок. Є речі, які у цивілізованому світі е підлягають сумніву і коректування ні в залежності від хотєлок влади, ні в залежності від модного тренду - це законопослушість і передбачувпність. Законопослушість - це дотримання в писаних правил, які регламетують певну діяльність знову ж таки не залежно ні від обставин, ні від персоналій. Саме цей факт забезпечує передбачувпність і прогнозованість. І рівень життя у розвинутих країнах на порядок вище за наш, бо вони дотримться правил. Цього ж вимагають і від нас.
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29.04.2021 14:03 Відповісти
Те саме із Тупіцким але для зелених лохів це вища матерія.
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29.04.2021 14:42 Відповісти
Просто Коболев не нравится нашим северным торговым партнерам.
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29.04.2021 13:50 Відповісти
цей мохнатик обіцяє що курс на Європу зазнає лише незначних змін які дуже треба олігархам-виродкам. зрештою, депутати не хочуть втрачати доплат в конвертах оскільки це саме те заради чого вони йшли у парламент.
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29.04.2021 13:51 Відповісти
Кому ты втираешь, дебил зеленый. Кого вообще теперь парит что вы там несете и какой там курс будет - вы, кретины тупорылые, реформу корпоративного управления похерили. Тут не работает на полшишечки (как у вас принято) - тут либо реформа есть, либо ее нет. И вы, выкидыши пьяной обезяны, реформу похерили. А потому все это блеяние - только для таких же тупорылых зебилов и прочей шоблы которая за копейку не то что родину - мать, отца и детей продаст.
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29.04.2021 14:02 Відповісти
Т.н. "друзья" из МВФ требуют перехода на мировые цены на газ, эл-энергию. А вы-правительство и президент, включили дурачка, как будто не понимаете, что они неофициально предлагают переходить на мировые расценки по оплате труда. И тогда наступит идиллия! Но тогда в бюджет будет очень мало поступать денег. Так почему вы считаете, что воровать у работающего человека в виде налогов-это благо, а выплачивать людям то, что они зарабатывают-это зло? Из бюджета легче украсть-вот ваша философия! Продолжение следует.
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29.04.2021 14:20 Відповісти
ключевое слово "существенно"
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29.04.2021 14:35 Відповісти
Мда, ну і іпало в цього політичного лідера.
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29.04.2021 14:44 Відповісти
Ну не знаю. Не менять курс? Это как при таких убытках?
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29.04.2021 14:57 Відповісти
это он лохам, а не мвф ...
как в кацапии
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29.04.2021 15:30 Відповісти
Щось мені здається, що МВФ глибоко начхати на те, хто саме рулить "Нафтогазом". Це ж просто прокладка, яка нічого не виробляє, а тільки барижить, роблячи націнку. Ще й при цьому примудряється бути збитковою.
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29.04.2021 16:15 Відповісти
"ми не збираємося суттєво змінювати курс", - только подеребаним немного
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29.04.2021 20:15 Відповісти
МВФ с ЗЕкомандой уже не будет сотрудничать.

Все закончилось еще тогда, когда ЗЕлень поменяла главу НБУ на ручную шавку Коломойского.
А сейчас "плуги народа" просто закрепили свой небывалый успех.
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29.04.2021 21:58 Відповісти
 
 