"Слуга народу" Корнієнко про вплив звільнення Коболєва на співпрацю з МВФ: Потрібно заспокоїти партнерів - ми не збираємося суттєво змінювати курс

Перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко не впевнений, що колишній глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв дізнався про своє звільнення з преси.

Про це він сказав у коментарі парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ.

Корнієнко підкреслив, що ми насправді не знаємо, як проходив цей процес.

Говорячи про те, чому Юрій Вітренко краще за Андрія Коболєва, нардеп заявив: "Я не буду оцінювати краще чи гірше. Я знаю обох. Вважаю їх професіоналами. Подивимося, яка кореляція стратегії буде з боку Юрія Юрійовича, адже саме він займався всією цією історією з арбітражем. Подивимося, який у нього погляд на ситуацію. На скільки мені відомо, він буде продовжувати існуючу стратегію, але виробляти певну корекцію виходячи з поточної ситуації".

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Коментуючи статтю Bloomberg про те, що звільнення Коболєва може відбитися на переговорах з МВФ, "слуга народу" сказав: "Головне, говорити про суть, що саме турбує наших партнерів. А їх турбує певний тиск на систему корпоративного управління, на незалежність цих наглядових рад , а не політичний тиск. Нам потрібно заспокоїти партнерів, що ми не збираємося суттєво змінювати курс щодо наглядових рад. Напевно, такі дії були трохи несподіваними, але це був нормальний процес зміни керівника організації, який не виконує план з доходів і так далі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.

Сьогодні Рада призначила Галущенка міністром енергетики.