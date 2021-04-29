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CБУ викрила у Вінниці мережу підпільних "call-центрів", які щомісяця обманювали громадян на 7 млн грн. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБУ заблокували у Вінниці схему заволодіння грошима громадян через віртуальні "брокерські послуги". Щомісячний оборот нелегального бізнесу становив понад 7 млн ​​грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фахівці встановили, що схему "обслуговували" майже 100 осіб. Нелегальний бізнес проіснував півроку.

"За попередніми даними слідства, мешканець обласного центру налагодив роботу трьох підпільних "call-центрів". Їх оператори через ІР-телефонію підшуковували клієнтів для реєстрації на фіктивних брокерських інтернет-платформах і поповнення спеціально створених електронних рахунків. Після цього ділки через мережу афілійованих фірм виводили гроші громадян у тінь і переводили у готівку", - сказано в повідомленні.

CБУ викрила у Вінниці мережу підпільних call-центрів, які щомісяця обманювали громадян на 7 млн грн 01

Під час слідчих дій в офісних приміщеннях ділків правоохоронці виявили понад 200 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання, а також документацію із доказами протиправної діяльності.

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Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.

CБУ викрила у Вінниці мережу підпільних call-центрів, які щомісяця обманювали громадян на 7 млн грн 02
Фото: сайт СБУ

Заходи з викриття оборудки проводились за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

Вінниця (620) кіберзлочин (810) СБУ (12786)


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_Ежемесячно. На семь! Миллионов. Такое впечатление что запас дураков бесконечен. Это удручающе и пугает.
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29.04.2021 14:02 Відповісти
Вспомнилась поговорка из 90-х: снова слышен баксов шелест-это лох идет на нерест...
Все это не закончится, пока все 73% не кинут на деньги, их собственные деньги, ибо на бюджетные им плевать.
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29.04.2021 14:05 Відповісти
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29.04.2021 14:32 Відповісти
мля, ну если хотите на бирже торговать - идите в иностранные банки (Сакса и т.д.), или хотя бы госбанки Украины.. нах кормить непонятно какие конторы-однодневки..
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29.04.2021 15:21 Відповісти
7 млн грн.
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29.04.2021 15:34 Відповісти
С**А, мертвчуком займіться!!! І не буде потім ніяких кол центрів і ворів і зрадників і внутрішніх ворогів!!! Чи сцикотно, бо самі за час "служби" на державу нахваталися мулу стільки, що тепер і внуки ваші відхаркувати будуть?!
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29.04.2021 16:06 Відповісти
 
 