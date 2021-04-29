CБУ викрила у Вінниці мережу підпільних "call-центрів", які щомісяця обманювали громадян на 7 млн грн. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБУ заблокували у Вінниці схему заволодіння грошима громадян через віртуальні "брокерські послуги". Щомісячний оборот нелегального бізнесу становив понад 7 млн ​​грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фахівці встановили, що схему "обслуговували" майже 100 осіб. Нелегальний бізнес проіснував півроку.

"За попередніми даними слідства, мешканець обласного центру налагодив роботу трьох підпільних "call-центрів". Їх оператори через ІР-телефонію підшуковували клієнтів для реєстрації на фіктивних брокерських інтернет-платформах і поповнення спеціально створених електронних рахунків. Після цього ділки через мережу афілійованих фірм виводили гроші громадян у тінь і переводили у готівку", - сказано в повідомленні.

Під час слідчих дій в офісних приміщеннях ділків правоохоронці виявили понад 200 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання, а також документацію із доказами протиправної діяльності.

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Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.



Фото: сайт СБУ

Заходи з викриття оборудки проводились за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.