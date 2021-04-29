Найєм залишає "Укроборонпром": "Після чергової реорганізації мою посаду скоротили"
Заступник Генерального директора з управління активами Мустафа Найєм залишає держконцерн "Укроборонпром".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба держконцерну.
Зазначається, що з метою оптимізації організаційної структури Концерну посада заступника Генерального директора за активами буде ліквідована. В цілому штат Укроборонпрому буде оптимізований на 10%.
"Ми дякуємо пану Найєму, а також іншим працівникам за їхню роботу і досягнення на посадах", - йдеться в повідомленні.
Найєм у Facebook також повідомив, що сьогодні його останній день в "Укроборонпромі".
"Після чергової реорганізації мою посаду скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним. Тим не менш, наша співпраця з Концерном на цьому етапі закінчується", - зазначив Найєм.
"У нас часто прийнято йти з каменем за пазухою. Це не той випадок. Я і далі буду вболівати за реформу Концерну, щиро радіти успіхам компанії і сприяти там, де це знадобиться. Ми почали спільне велике діло, і я дуже хочу, щоб воно було доведено до кінця ", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шэрон Иски призналась, что получает $2 тысячи зарплаты в день.
Глава Наблюдательного совета "ПриватБанка", в прошлом эксперт-консультант МВФ, Шэрон Иски получает $2 тысячи зарплаты в день.
"Ощадбанк" гл совета Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс,
ПРиват банк глава совета Шэрон Иски, заместитель главы Артем Шевалев, Эран Кляйн,
Юлия Мецгер, Сергей Алексеенко, Надир Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат,
"Укр зализница" глава наблюдательного совета компании - турок Шевки Аджунер, Кристиан Кун Андреас Матье- Адомас Азуолас Аудицкас.
"Нафтогаз". А вот глава набсовета газового монополиста - гражданка Британии Клер Споттисвуд. Второй иностранец - француз Бруно Лескуа.
Третий - американец Амос Хохштайн, Четвертый - гражданин Швейцарии,
"УКПОЧТА". Это бельгиец, специалист по ритейлу Бенуа Плеска. Работал в Danone и национальной почтовой службе Румынии. Бенуа Плеска
эстонец Йона Салювеер. Еще один "смотрящий" - поляк Якуб Карновский. И, наконец, датчанин Томи Дженсен,
Укрэнерго" -
В компании, которая занимает второе по прибыльности место после "Нафтогаза", глава Набсовета - все тот же турок Шевки Аджунер.
Входит в НС также итальянец Луиджи де Франциски,
Третий член - датчанин ***** Андреасен,
Еще один наблюдатель - Оливье Апперт из Франции.
Аэропорт "Борисполь" - На этом госпредприятии два иностранца в наблюдателях - немец Роджер Шейфеле и бельгиец Стен Аббелоос.
Госпредприятие "Администрация морских портов Украины"
Заместитель главы набсовета - Патрик Юлия Верхувен,Еще один член - немец Вольфганг Хуртиенне,Третий наблюдатель - голландец Ян ван Схонховен, с
Кста, реально достижение.
Мне такое бабло и не снилось.
Да и не только мне.
АнкаНаемка пулеметчица....
Як же тепер наємчик буде харчуватись ?
..
Но когда все уже было готово, его уволили.
Тепер прийшла черга іншого «реформатора»...
Ахаха!!!! Як же я ору!!))) Буквально сьогодні вночі написав пост, що всіх підлабузників вичистять, як тільки черговий родич Юзіка захоче спробувати свої сили в державному управлінні. І ось, міцним підсрачником реформатори вичистили Мустафу.
А десь на коліях, істеричкою ****** завив один прогресивний член наглядової ради Укрзалізниці.
Вас використають і кинуть, чудо-реформатори. Ніхто навіть не подякує за старанне лизання дупці голого короля. Про звільнення дізнаєтеся з газет. Тільки добре ім'я вже ніхто не поверне. І це добре.
https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua/posts/4306926029339976 Сергей Марченко