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Найєм залишає "Укроборонпром": "Після чергової реорганізації мою посаду скоротили"

Найєм залишає

Заступник Генерального директора з управління активами Мустафа Найєм залишає держконцерн "Укроборонпром".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба держконцерну.

Зазначається, що з метою оптимізації організаційної структури Концерну посада заступника Генерального директора за активами буде ліквідована. В цілому штат Укроборонпрому буде оптимізований на 10%.

"Ми дякуємо пану Найєму, а також іншим працівникам за їхню роботу і досягнення на посадах", - йдеться в повідомленні.

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Найєм у Facebook також повідомив, що сьогодні його останній день в "Укроборонпромі".

"Після чергової реорганізації мою посаду скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним. Тим не менш, наша співпраця з Концерном на цьому етапі закінчується", - зазначив Найєм.

"У нас часто прийнято йти з каменем за пазухою. Це не той випадок. Я і далі буду вболівати за реформу Концерну, щиро радіти успіхам компанії і сприяти там, де це знадобиться. Ми почали спільне велике діло, і я дуже хочу, щоб воно було доведено до кінця ", - додав він.

Автор: 

оборона (4772) скорочення (207) Найєм Мустафа (387) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+43
в Кабуле как раз сейчас есть вакансии пулемётчика..
Найем покидает "Укроборонпром": "После очередной реорганизации мою должность сократили" - Цензор.НЕТ 2186
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29.04.2021 13:57
+40
Хотелось бы узнать, какие неймоверные достижения были сделаны Наемом на его должности в УкрОборонПроме
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29.04.2021 13:57
+39
Язык из собственной сраки сразу достанешь...или подождешь...может где еще место у кормушки предложат??
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29.04.2021 13:56
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боже мой, что страна будет делать, а сырожыну должность еще не сократили? гниды, хватит пить кровь, ни хера не делая
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29.04.2021 13:56 Відповісти
https://strana.ua/news/325877-mustafa-najem-zadeklariroval-3-milliona-hriven-zarplaty-za-proshlyj-hod.html зарплата Найемы в "Укроборонпроме" в 2020 году составила 3,007 млн гривен . А за что три ляма???? за то что стучал СПОНСОРАМ о делах в єтой самой продажной конторе... А вот во что обходяться остальніе ЧЛЕНІ А глава Наблюдательного совета "ПриватБанка" (в прошлом эксперт-консультант МВФ)
Шэрон Иски призналась, что получает $2 тысячи зарплаты в день.
Глава Наблюдательного совета "ПриватБанка", в прошлом эксперт-консультант МВФ, Шэрон Иски получает $2 тысячи зарплаты в день.
"Ощадбанк" гл совета Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс,
ПРиват банк глава совета Шэрон Иски, заместитель главы Артем Шевалев, Эран Кляйн,
Юлия Мецгер, Сергей Алексеенко, Надир Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат,
"Укр зализница" глава наблюдательного совета компании - турок Шевки Аджунер, Кристиан Кун Андреас Матье- Адомас Азуолас Аудицкас.
"Нафтогаз". А вот глава набсовета газового монополиста - гражданка Британии Клер Споттисвуд. Второй иностранец - француз Бруно Лескуа.
Третий - американец Амос Хохштайн, Четвертый - гражданин Швейцарии,
"УКПОЧТА". Это бельгиец, специалист по ритейлу Бенуа Плеска. Работал в Danone и национальной почтовой службе Румынии. Бенуа Плеска

эстонец Йона Салювеер. Еще один "смотрящий" - поляк Якуб Карновский. И, наконец, датчанин Томи Дженсен,

Укрэнерго" -
В компании, которая занимает второе по прибыльности место после "Нафтогаза", глава Набсовета - все тот же турок Шевки Аджунер.

Входит в НС также итальянец Луиджи де Франциски,

Третий член - датчанин ***** Андреасен,

Еще один наблюдатель - Оливье Апперт из Франции.


Аэропорт "Борисполь" - На этом госпредприятии два иностранца в наблюдателях - немец Роджер Шейфеле и бельгиец Стен Аббелоос.

Госпредприятие "Администрация морских портов Украины"
Заместитель главы набсовета - Патрик Юлия Верхувен,Еще один член - немец Вольфганг Хуртиенне,Третий наблюдатель - голландец Ян ван Схонховен, с
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29.04.2021 15:14 Відповісти
Использованный журнашлюх - преЗерватив , но накосил за 2 г не мало
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29.04.2021 15:36 Відповісти
час заміняти клоунів перевіреними мордовськими кадрами!
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29.04.2021 20:01 Відповісти
Язык из собственной сраки сразу достанешь...или подождешь...может где еще место у кормушки предложат??
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29.04.2021 13:56 Відповісти
Закончилась лафа за борьбу с "барыгой". Заказчик посчитал, что с Наемом расплатились сполна и кормушка захлопнулась. Ждем-с новых "перлов" от борцуна.
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29.04.2021 14:11 Відповісти
Мавр может идти на.
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29.04.2021 13:56 Відповісти
Слугам путлера и бандитов олигархов он больше не нужон.
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29.04.2021 13:58 Відповісти
Два коментаря поспіль - ознака низької кваліфікації.
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29.04.2021 14:01 Відповісти
_Думайте как вам больше нравится, мне фиолетово. Реальность от этого не меняется под ваши домыслы.
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29.04.2021 14:06 Відповісти
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29.04.2021 13:58 Відповісти
преЗЕрватив наем, два года был в обиходе. Теперь больше не нужен - можно выбросить.
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29.04.2021 13:57 Відповісти
Хотелось бы узнать, какие неймоверные достижения были сделаны Наемом на его должности в УкрОборонПроме
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29.04.2021 13:57 Відповісти
Ходил в бухгалтерию без опозданий)
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29.04.2021 14:00 Відповісти
Теперь и не узнаем, его на пике деятельности сократили.
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29.04.2021 14:05 Відповісти
ОДИН ЗВОНОК из США посольства и... станет ПУШТУН членом ВЕРХОВНОГО СУДА такові реалии
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29.04.2021 15:16 Відповісти
24 Х 350 000 = ...

Кста, реально достижение.
Мне такое бабло и не снилось.
Да и не только мне.
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29.04.2021 15:07 Відповісти
в Кабуле как раз сейчас есть вакансии пулемётчика..
Найем покидает "Укроборонпром": "После очередной реорганизации мою должность сократили" - Цензор.НЕТ 2186
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29.04.2021 13:57 Відповісти
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29.04.2021 13:58 Відповісти
Анка Наемка пулеметчица....
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29.04.2021 14:04 Відповісти
Только подумал, а сколько пользы мог принести на исторической родине, но видать там пахать надо.
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29.04.2021 14:06 Відповісти
нам очєнь жаль!
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29.04.2021 13:57 Відповісти
(Но нет)
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29.04.2021 13:59 Відповісти
Шо так? Стал уже не нужным, кондитера обливать помоями уже и так хватает?
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29.04.2021 13:58 Відповісти
ну шо теперь делать? новый майдан мутить?
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29.04.2021 13:58 Відповісти
Такого горя ми не перенесем!
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29.04.2021 13:58 Відповісти
Мустафа здесь неплохо подлатался,теперь обратно к славику шустрому в "эксперды".
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29.04.2021 13:59 Відповісти
и шо, теперь к бородатой простигосподи в набсовет укрзализниці идти? как печально, там зарплата меньше
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29.04.2021 13:59 Відповісти
бородатая шалава Серуня Лещ тоже лишается кормушки)
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29.04.2021 14:01 Відповісти
...ехай в родные ипеня, возрождай семейный бизнес
Найем покидает "Укроборонпром": "После очередной реорганизации мою должность сократили" - Цензор.НЕТ 6185
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29.04.2021 14:00 Відповісти
и нах. ты там нужен? ты что нибудь там понимаешь??? как и си рожа лящ в железной дороге...
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29.04.2021 14:01 Відповісти
значет нашел похлебнее местечко)))
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29.04.2021 14:08 Відповісти
Ура..!!!, иди убогий побирайся под Раду..., говнюк...
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29.04.2021 14:10 Відповісти
Был бы ты специалистом, никто бы тебя не сократил. А ты был менеджером, ничего не знающим менеджером. С такими легко прощаются, сокращая должности, проводя разного рода аттестации, аудиты... Поверь мне, через полгода должность восстановят, но работать на ней будет уже другой!
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29.04.2021 14:12 Відповісти
Ай яй яй яй😁
Як же тепер наємчик буде харчуватись ?
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29.04.2021 14:14 Відповісти
Мустафа, что ты ТАМ СДЕЛАЛ ПОЛЕЗНОГО за время у кормушки?
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29.04.2021 14:18 Відповісти
наработалося?
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29.04.2021 14:19 Відповісти
Да, такой кормушки лишился. Можно лишь посочувствовать. Но, думаю, клоуны найдут ему другое местечко на прокорм.
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29.04.2021 14:25 Відповісти
только чтоб не гавкал ...
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29.04.2021 16:02 Відповісти
Що вигнали? Ай яй яй! Що собі думає Зеленський? Найом всі свої зусилля і натхнення витратив на боротьбу з Порошенко за місце біля бєнєкорита, а вони так з ним обійшлися. Іди до Лєща, там ще є що хавати.
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29.04.2021 14:28 Відповісти
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29.04.2021 14:28 Відповісти
мавр своє діло зробив, тепер мавр як штопаний ган..н викинутий нах. тепер задача щоб всі отакі новиє ліца не мали в україні нормальної роботи.бо такі помічники то пиз..ц
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29.04.2021 14:31 Відповісти
Сережа, тебя теперь только ОПЗЖ подобрать может................ Хотя нет, еще Юля, если не побоится руки испачкать.
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29.04.2021 14:35 Відповісти
не побоится))) она любит таких... беспризорных))))
..Найєм залишає "Укроборонпром": "Після чергової реорганізації мою посаду скоротили" - Цензор.НЕТ 2682
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29.04.2021 15:38 Відповісти
Сулыма не пустит. Место-не резиновое!
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29.04.2021 20:01 Відповісти
Так що, тепер підеш працювати?
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29.04.2021 14:37 Відповісти
Працюваты?! Что я лошадь штоле?
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29.04.2021 14:42 Відповісти
Беда... Кормуха отпала. Как же теперь выжить выдающемуся специалисту?
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29.04.2021 14:37 Відповісти
Как же он столоваться будет?))
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29.04.2021 14:47 Відповісти
Еще один популист будет рассказывать, сколько он собирался сделать и сколько бы он сделал...
Но когда все уже было готово, его уволили.
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29.04.2021 14:50 Відповісти
Что он там вообще делал,специалист по бла-бла-бла...?
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29.04.2021 14:51 Відповісти
Хм... Поработал с ноября 2019 года с ежемесячной зарплатой в 310 тысяч гривен. Т.е. в год он получал где-то 3 720 000 гривен. Проработал он там полтора года. Думаю фондик по безработице он себе нехилый сколотил...
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29.04.2021 15:03 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3166546/za_misyats_roboty_na_posadi_zastupnyka_golovy_ukroboronpromu_nayiyem_otrymav_310_tysyach_zarplaty_onovleno
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29.04.2021 15:04 Відповісти
Дивно не знайшов декларації Масіка за 2020 рік
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29.04.2021 15:27 Відповісти
Грусть-печаль. Лафа закончилась. Ничего не делать и миллионы получать.
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29.04.2021 15:27 Відповісти
краще так, ніж як Собачий Рот гроші заробляти
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29.04.2021 15:28 Відповісти
В американском посольстве пуштуну Мустафе новую работу найдут.
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29.04.2021 15:31 Відповісти
Нареформував собі на хатинку чи дві???
Тепер прийшла черга іншого «реформатора»...
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29.04.2021 15:35 Відповісти
Бедный, бедный МУМУстафа. При правлении Пороха пуштун кормился тем, что гадил на Пороха, а после победы бубочка дал ему такую денежную вакансию в Оборонпроме, в которой этот козо..** вообще не шарил. А теперь прийдется МУМУстафе вернуться в горы, коз пасти.
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29.04.2021 15:42 Відповісти
Все правильно... "Джяляп" (арабськ., "повія"), зробила свою справу... Тепер можна і на "панель" викинуть... Ждіть... Зараз оголосить "конкурс" на свою жопу...
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29.04.2021 15:52 Відповісти
Да, сейчас количество гов...тов кардинально увеличилось. Пуштуну оочень пострараться надо, шоб Подоляку понравицца!
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29.04.2021 20:07 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26640486.html Зелені кинуть тебе завжди, синку
Ахаха!!!! Як же я ору!!))) Буквально сьогодні вночі написав пост, що всіх підлабузників вичистять, як тільки черговий родич Юзіка захоче спробувати свої сили в державному управлінні. І ось, міцним підсрачником реформатори вичистили Мустафу.
Найєм залишає "Укроборонпром": "Після чергової реорганізації мою посаду скоротили" - Цензор.НЕТ 8074

А десь на коліях, істеричкою ****** завив один прогресивний член наглядової ради Укрзалізниці.

Вас використають і кинуть, чудо-реформатори. Ніхто навіть не подякує за старанне лизання дупці голого короля. Про звільнення дізнаєтеся з газет. Тільки добре ім'я вже ніхто не поверне. І це добре.
https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua/posts/4306926029339976 Сергей Марченко
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29.04.2021 15:57 Відповісти
За шо "боровся" на те й напоровся. Туди йому й дорога!
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29.04.2021 16:09 Відповісти
И вот вновь встал вопрос - куда пойти, куда податься,кого найти, кому отдаться.
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29.04.2021 17:56 Відповісти
Примечательно. Сегодня не прочел НИ ОДНОГО слова сочуствия Найому. Хотя, нет, Береза опечалился..
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29.04.2021 20:09 Відповісти
Серлещу и Карлсону приготовиться.
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29.04.2021 21:55 Відповісти
Где же теперь будет столоваться "самый честный"?
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29.04.2021 21:55 Відповісти
 
 