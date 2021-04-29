Найєм залишає "Укроборонпром": "Після чергової реорганізації мою посаду скоротили"

Заступник Генерального директора з управління активами Мустафа Найєм залишає держконцерн "Укроборонпром".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба держконцерну.

Зазначається, що з метою оптимізації організаційної структури Концерну посада заступника Генерального директора за активами буде ліквідована. В цілому штат Укроборонпрому буде оптимізований на 10%.

"Ми дякуємо пану Найєму, а також іншим працівникам за їхню роботу і досягнення на посадах", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У другому півріччі 2021 максимальна чисельність держслужбовців має зменшитися на 10%, - Шмигаль

Найєм у Facebook також повідомив, що сьогодні його останній день в "Укроборонпромі".

"Після чергової реорганізації мою посаду скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним. Тим не менш, наша співпраця з Концерном на цьому етапі закінчується", - зазначив Найєм.

"У нас часто прийнято йти з каменем за пазухою. Це не той випадок. Я і далі буду вболівати за реформу Концерну, щиро радіти успіхам компанії і сприяти там, де це знадобиться. Ми почали спільне велике діло, і я дуже хочу, щоб воно було доведено до кінця ", - додав він.