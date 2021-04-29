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Разумков про марш вишиванок на честь дивізії СС "Галичина": "Сьогодні точно Україні не треба популяризувати війська СС"

Разумков про марш вишиванок на честь дивізії СС

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає неприпустимим проведення маніфестацій, що популяризують війська СС, і вважає марш на честь створення дивізії "Галичина" порушенням закону.

"Ставлюся погано (до маршу на честь створення дивізії "Галичина", що відбувся у середу в Києві. – Ред.). На жаль, будь-яке порушення закону - пропаганда нацизму, пропаганда військ Вермахту - на території нашої держави не додає нам ні всередині суспільства, ні за межами нашої країни", - сказав Разумков на брифінгу в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, в Україні пам'ятають і знають події Другої світової війни і "сьогодні точно Україні не треба популяризувати війська СС, зокрема і дивізію СС "Галичина".

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що організатори та учасники маршу вдавалися до маніпуляцій, не згадуючи під час акції частинку "СС".

"Погано ставлюсь, негативно. Я думаю, що там, якщо поліції попрацювати, то можна кваліфікувати пару статей про пропаганду тоталітарних режимів, нацистського режиму", - зазначив парламентар.

Корнієнко заявив, що після акції є підстави переглянути законодавство про масові зібрання. Оскільки організатори, за словами нардепа, начебто заявляли, що "проведуть марш вишиванок, патріотичних сил, тобто все називалося не в контексті дивізії СС "Галичина".

Нардеп зазначив, що заявка про проведення акції в КМДА могла подаватися без згадки там дивізії СС "Галичина".

"Що робити, коли заявка на дитячий ранок, а приходять зігувати", - сказав керівник партії.

Він також додав, що, можливо, фракція висловиться з цього приводу на позачерговому засіданні Верховної Ради.

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Нагадаємо, вчора в центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС "Галичина".

Автор: 

вишиванка (72) історія (1071) марш (334) СС Галичина (39) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+38
И какие у "разум"кова претензии к дивизии ваффен-СС "Галичина"? Или он пытается оспорить результаты Нюрнбергского трибунала?
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29.04.2021 14:10
+29
"божички, что скажут наши кураторы с востока?!" - читается между строк
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29.04.2021 14:10
+26
А що ви хотіли почути від ватяної особини ...
З нього так і сочиться ненависть до українського.
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29.04.2021 14:34
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Ще живі Дивізійники і місцеві люди розповідають, що , коли йшов набір в Дивізію під Коломиєю (Ів.-Франківська, тоді - Станіславська обл.) добами стояли юрби бажаючих (молоді і чоловіків),з навколишніх сіл добровольців. Записали лише, здається, кожного 5-го. Перспектива повернення московських окупантів була неприйнятною для Галичан, котрі порятунок бачили хто в УПА, а хто в Німеччині. Доречі, Українські Націоналісти Бандерівці агітували проти вступу Галичан до Дивізії, а за вступ до Націоналістичного підпілля (до ОУН).
Та при любих розкладках - кацапів і більшовиків в Галичині на дух не сприймали. І поляків, доречі... поляки (АК, БХ) вибили і вирізали скільки українського населення, що т.з."волинська різня" ще треба добряче подумати і порахувати - до кого більше пасує...
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30.04.2021 12:19 Відповісти
Надо не осуждать эти,так называемые марши СС, а строго-настрого ЗАПРЕТИТЬ! Вы же сами даете повод России называть вас нацистами! Пора это прекратить и ввести жесткое наказание!
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30.04.2021 14:37 Відповісти
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