Разумков про марш вишиванок на честь дивізії СС "Галичина": "Сьогодні точно Україні не треба популяризувати війська СС"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає неприпустимим проведення маніфестацій, що популяризують війська СС, і вважає марш на честь створення дивізії "Галичина" порушенням закону.

"Ставлюся погано (до маршу на честь створення дивізії "Галичина", що відбувся у середу в Києві. – Ред.). На жаль, будь-яке порушення закону - пропаганда нацизму, пропаганда військ Вермахту - на території нашої держави не додає нам ні всередині суспільства, ні за межами нашої країни", - сказав Разумков на брифінгу в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, в Україні пам'ятають і знають події Другої світової війни і "сьогодні точно Україні не треба популяризувати війська СС, зокрема і дивізію СС "Галичина".

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що організатори та учасники маршу вдавалися до маніпуляцій, не згадуючи під час акції частинку "СС".

"Погано ставлюсь, негативно. Я думаю, що там, якщо поліції попрацювати, то можна кваліфікувати пару статей про пропаганду тоталітарних режимів, нацистського режиму", - зазначив парламентар.

Корнієнко заявив, що після акції є підстави переглянути законодавство про масові зібрання. Оскільки організатори, за словами нардепа, начебто заявляли, що "проведуть марш вишиванок, патріотичних сил, тобто все називалося не в контексті дивізії СС "Галичина".

Нардеп зазначив, що заявка про проведення акції в КМДА могла подаватися без згадки там дивізії СС "Галичина".

"Що робити, коли заявка на дитячий ранок, а приходять зігувати", - сказав керівник партії.

Він також додав, що, можливо, фракція висловиться з цього приводу на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дробович про марш вишиванок на честь дивізії СС "Галичина": "Прославлення військ СС - це неприпустимо для європейської країни"

Нагадаємо, вчора в центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС "Галичина".