У найближчі два тижні Україна може вийти на перше місце за смертністю від COVID-19 серед країн Європи, - KSE

Україна в найближчі два тижні може вийти на перше місце за рівнем смертності від коронавірусної інфекції COVID-19 серед великих країн Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко в ході пресбрифінгу в Києві в четвер.

За його словами, нині країна - на другому місці за рівнем смертності від COVID-19 серед країн Європи з населенням понад 10 млн осіб (13,6 померлих за останні 14 днів на 100 тис. населення). У той же час Україна може вийти на перше місце в найближчі два тижні. При цьому рівень смертності повільно знижується", - сказав він.

Ганиченко додав, що захворюваність в країні продовжує йти на спад.

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"Спад захворюваності в Україні прискорюється, в той же час це не остаточний вихід з цієї хвилі захворюваності. Ми очікуємо, що захворюваність продовжить падати після великодніх свят, але меншими темпами. Результат впливу свят можна буде побачити тільки в кінці травня", - сказав він

У KSE прогнозують, що через тиждень в "червоній" зоні можуть залишитися три області - Хмельницька, Харківська та Сумська.

"Житомирська область стабілізується і на наступному тижні може вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки. Запорізька, Київська і Полтавська області ще не вийшли через перевищений коефіцієнт виявлення. Очікується стабілізація цього показника через збільшення обсягів тестування, після чого ці три області протягом тижня зможуть вийти з "червоного" рівня. Також очікується вихід Миколаївської та Чернігівської областей. Харківська область за показниками може вийти з "червоної" зони буквально завтра (в п'ятницю. - Ред.), проте ситуація там залишається стабільно критичною: зайнято 78% ліжок з киснем і 92% реанімаційних ліжок в профільних медустановах. Ми очікуємо, що через тиждень у "червоній" зоні залишаться тільки Хмельницька, Харківська та Сумська області", - сказав Ганиченко.