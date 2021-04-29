МОЗ дозволить виписувати COVID-пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, під нагляд сімейних лікарів

Міністерство охорони здоров'я дозволить виписувати пацієнтів з COVID-19, які потребують кисневої підтримки, під спостереження сімейних лікарів.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як на пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"МОЗ внесе зміни до стандарту надання медичної допомоги під час коронавірусної інфекції, зокрема, щодо стаціонарного лікування пацієнтів із COVID-19. Зміни вносяться щодо виписки пацієнтів зі стаціонару, коли вони не мають потреби в стаціонарному лікуванні, але потребують кисневої підтримки", - сказала вона.

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"До стандарту будуть внесені такі зміни - рішення про виписку ухвалює лікуючий лікар на підставі зменшення клінічних ознак захворювання, стійкої тенденції до нормалізації лабораторних показників. Якщо у хворого, попри відсутність клініко-лабораторних ознак активного інфекційного процесу, методом ПЛР визначається фрагмент РНК збудника, хворий може бути виписаний додому на самоізоляцію і продовження лікування лікарем "первинки". Пацієнт, який потребує кисневої підтримки, може бути виписаний на амбулаторне лікування, якщо сатурація більше або дорівнює 94% при диханні пацієнта киснем низького потоку 3-5 л на хвилину і за наявності в амбулаторії кисневого концентратора, який забезпечує потік до 8 л", - додала заступниця міністра.