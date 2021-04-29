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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ дозволить виписувати COVID-пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, під нагляд сімейних лікарів

МОЗ дозволить виписувати COVID-пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, під нагляд сімейних лікарів

Міністерство охорони здоров'я дозволить виписувати пацієнтів з COVID-19, які потребують кисневої підтримки, під спостереження сімейних лікарів.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як на пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"МОЗ внесе зміни до стандарту надання медичної допомоги під час коронавірусної інфекції, зокрема, щодо стаціонарного лікування пацієнтів із COVID-19. Зміни вносяться щодо виписки пацієнтів зі стаціонару, коли вони не мають потреби в стаціонарному лікуванні, але потребують кисневої підтримки", - сказала вона.

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"До стандарту будуть внесені такі зміни - рішення про виписку ухвалює лікуючий лікар на підставі зменшення клінічних ознак захворювання, стійкої тенденції до нормалізації лабораторних показників. Якщо у хворого, попри відсутність клініко-лабораторних ознак активного інфекційного процесу, методом ПЛР визначається фрагмент РНК збудника, хворий може бути виписаний додому на самоізоляцію і продовження лікування лікарем "первинки". Пацієнт, який потребує кисневої підтримки, може бути виписаний на амбулаторне лікування, якщо сатурація більше або дорівнює 94% при диханні пацієнта киснем низького потоку 3-5 л на хвилину і за наявності в амбулаторії кисневого концентратора, який забезпечує потік до 8 л", - додала заступниця міністра.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Садов’як (9) кисень (71)


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Топ коментарі
+7
еще в понедельник степанову на свободе слова говорили что выписывают таких больных а он заявлял что это вранье и преступление
уже нет.
фельдшер-смерть
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29.04.2021 14:28
+5
Короче -- денег нет, поэтому подыхайте дорогие больные дома. И не портьте нам статистику.
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29.04.2021 14:29
+5
Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке COVID-пациентов под наблюдение семейных врачей - Цензор.НЕТ 1049
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29.04.2021 14:30
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еще в понедельник степанову на свободе слова говорили что выписывают таких больных а он заявлял что это вранье и преступление
уже нет.
фельдшер-смерть
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29.04.2021 14:28 Відповісти
Короче -- денег нет, поэтому подыхайте дорогие больные дома. И не портьте нам статистику.
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29.04.2021 14:29 Відповісти
Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке COVID-пациентов под наблюдение семейных врачей - Цензор.НЕТ 3986
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29.04.2021 14:36 Відповісти
Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке COVID-пациентов под наблюдение семейных врачей - Цензор.НЕТ 5243
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29.04.2021 14:38 Відповісти
А зебіли рвонули на дільниці вибирати хороших парнєй , уроди(і "хорошиє парні",і зебіли).
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29.04.2021 15:06 Відповісти
Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке COVID-пациентов под наблюдение семейных врачей - Цензор.НЕТ 1049
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29.04.2021 14:30 Відповісти
Вот она забота о своем народе!
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29.04.2021 14:33 Відповісти
Помирайте дома...
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29.04.2021 14:34 Відповісти
Стебанов - дохтор смерть ! Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке COVID-пациентов под наблюдение семейных врачей - Цензор.НЕТ 5887
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29.04.2021 14:35 Відповісти
Стєпашки вирішили скинути відповідальність за смертність на нажню ланку медицини. Це така фішка зелебобіків - ви ж помітили, як до цього за стан пандемії змусили відповідати місцеве самоврядування.
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29.04.2021 14:37 Відповісти
Не знімати курточніка і отаких садов'яків , а арештовувати і звинувачувати в масових вбивствах . Стільки людей померло не отримавши допомоги і вакцин , що думаю буде достатньо . Кажу , як той , що в стаціонарі - мене там врятували , а перед цим в сімейного мені ставало гірше й гірше . Скажіть цій дурепі , що там цілий комплекс лікувальний . Вдома є можливість ставити хворому крапельниці та робити уколи в вену та живіт ? А як ці істоти уявляють хворих , дихючих киснем біля концентратора в кабінеті сім. лікаря ВНОЧІ??!!!?
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29.04.2021 15:03 Відповісти
Человек нуждается в кислородной поддержке, а его выписывают домой. Думаю, что семейные врачи не имеют возможности обеспечить кислородом больных, поэтому это называется в Уголовном кодексе - залишення людини в небезпеці "Стаття 135. Залишення в небезпеці 1. Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан"
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29.04.2021 15:03 Відповісти
А оно о втором сроке...
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29.04.2021 15:22 Відповісти
"Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке COVID-пациентов под наблюдение семейных врачей"
почему врачей а не священника? Разве что семейный врач придет

и будет надувать больному кислород рот в рот
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29.04.2021 15:41 Відповісти
Мені в особисті повідомлення півтори години тому прийшла довідка про виписку з лікарні людини з сатурацією 84 . З рекомендацією, що потребує оксигенотерапію.

Міністр бреше та брехав.
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29.04.2021 15:44 Відповісти
С сатурацией 84 ? Ну єто явная брехня..Мою сваху положили с сатурацией 89 и выписали с 97.У меня ,здорового,сатурация не превышает 97..так что мне гроб заказывать?.Оспорить решение врача можно только с помощью НИИ судебных экспертиз.Лично я доверяю врачам -ковидникам на 300 %.Они постоянно атакуются заразой от больных к19.И мрут очень часто,а тут ещё и пытаются их нагнуть.Идите лесом!
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29.04.2021 15:54 Відповісти
Ну с точки зрения жыдов все правильно делается - выписывайте больных под наблюдение семейных врачей, и пох что семейный врач не в состоянии их даже объехать и осмотреть, чем больше украинцев подохнет тем лучше
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29.04.2021 20:49 Відповісти
 
 