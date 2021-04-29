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Новини
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Пєсков про зустріч Зеленського і Путіна: "З Офісу Президента жодної конкретики не надходило"

Пєсков про зустріч Зеленського і Путіна:

У Кремлі заявили, що просування у підготовці зустрічі Путіна і Зеленського немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, просунутися в підготовці зустрічі Путіна і Зеленського поки не вдалося.

"Наш заступник керівника адміністрації (президента РФ. - Ред.), мій колега Дмитро Козак перебуває в постійному контакті з адміністрацією президента України. З Офісу Президента України жодної конкретики не надходило", - зазначив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним.  А пізніше заявив, що Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним.

Водночас у Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин.

Також читайте: Пєсков не знає, чи готовий Путін кудись їхати заради зустрічі із Зеленським: Офіційної пропозиції немає

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23766) росія (64969)


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Топ коментарі
+7
Оказалось что встречаться в Ватикане для Зели не комильфо

Песков о встрече Зеленского и Путина: "Из Офиса Президента никакой конкретики не поступало" - Цензор.НЕТ 6100
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29.04.2021 14:45
+4
...папа таки в кугсе...
Песков о встрече Зеленского и Путина: "Из Офиса Президента никакой конкретики не поступало" - Цензор.НЕТ 5054
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29.04.2021 14:49
+3
...зелюку еще не прислали сценарий корпоратива?
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29.04.2021 14:44
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...зелюку еще не прислали сценарий корпоратива?
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29.04.2021 14:44 Відповісти
раньше песков был "голосом путина"...а щаз его много, говорит размыто, мало прежней конкретики...
контрпропаганда дает свои плоды...так еще и путина нивелируют...
и останется одно лязганье оружейного металла на границе и зло шо йгу
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29.04.2021 16:14 Відповісти
Оказалось что встречаться в Ватикане для Зели не комильфо

Песков о встрече Зеленского и Путина: "Из Офиса Президента никакой конкретики не поступало" - Цензор.НЕТ 6100
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29.04.2021 14:45 Відповісти
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29.04.2021 14:45 Відповісти
херассе, у кацапов тоже офи презедента, а не администрация? понятно откуда зебил слизал этот концепт теперь
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29.04.2021 14:45 Відповісти
Нет, у кацапов как раз администрация, они себя мелкой шпаной не считают, в отличии от "Величайшего".
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29.04.2021 15:03 Відповісти
Что клоун может добиться от свихнувшейся гэбни лишь одному клоуну известно.
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29.04.2021 14:45 Відповісти
Цікаво виходить - кацапів не запросили, а Папа взагалі не в курсі.
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29.04.2021 14:46 Відповісти
...папа таки в кугсе...
Песков о встрече Зеленского и Путина: "Из Офиса Президента никакой конкретики не поступало" - Цензор.НЕТ 5054
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29.04.2021 14:49 Відповісти
Что говорить когда нечего говорить. РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков.
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29.04.2021 14:46 Відповісти
ну, ЗЕлений віслюк вже погодився обговорювати статус мови. Для ЗЕклоуна, головне зустрітися зі своїм кумиром - Куйлом, решта - пофігу...
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29.04.2021 14:48 Відповісти
піськофф, ось тобі конкретика: ти - йоршик від *****.
Нормальним громадянам України з тобою ні про що розмовляти
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29.04.2021 14:46 Відповісти
Ну такого пісуна ще треба пошукати,не було не чув не ма, не розмовляли, на все відповідь ні!!!!!
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29.04.2021 14:47 Відповісти
 
 