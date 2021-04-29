Пєсков про зустріч Зеленського і Путіна: "З Офісу Президента жодної конкретики не надходило"
У Кремлі заявили, що просування у підготовці зустрічі Путіна і Зеленського немає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
За словами Пєскова, просунутися в підготовці зустрічі Путіна і Зеленського поки не вдалося.
"Наш заступник керівника адміністрації (президента РФ. - Ред.), мій колега Дмитро Козак перебуває в постійному контакті з адміністрацією президента України. З Офісу Президента України жодної конкретики не надходило", - зазначив прессекретар Путіна.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.
Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.
Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним. А пізніше заявив, що Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним.
Водночас у Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин.
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контрпропаганда дает свои плоды...так еще и путина нивелируют...
и останется одно лязганье оружейного металла на границе и зло шо йгу
Нормальним громадянам України з тобою ні про що розмовляти