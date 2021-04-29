Путін готовий сісти і поговорити із Зеленським про двосторонні відносини, - Пєсков
Президент Росії Володимир Путін готовий сісти за стіл переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Він згоден обговорювати двосторонні відносини.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Путін готовий сісти і поговорити із Зеленським про двосторонні відносини", - сказав Пєсков.
Представник Кремля нагадав, що єдине, що зараз є - це пропозиція Зеленського зустрітися з Путіним і поговорити про врегулювання на Донбасі і запрошення президенту України приїхати в Москву для обговорення двосторонніх відносин.
Пєсков додав, що поки невідомо, як будуть формулюватися подальші пропозиції з боку Києва, але Путін "готовий сісти і поговорити щодо двосторонніх відносин з Україною".
Раніше Цензор.НЕТ також публікував заяву Пєскова, про те, що з Офісу Президента України щодо можливої зустрічі з Путіним ніякої інформації не надходило.
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