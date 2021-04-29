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Путін готовий сісти і поговорити із Зеленським про двосторонні відносини, - Пєсков

Путін готовий сісти і поговорити із Зеленським про двосторонні відносини, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін готовий сісти за стіл переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Він згоден обговорювати двосторонні відносини.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Путін готовий сісти і поговорити із Зеленським про двосторонні відносини", - сказав Пєсков.

Представник Кремля нагадав, що єдине, що зараз є - це пропозиція Зеленського зустрітися з Путіним і поговорити про врегулювання на Донбасі і запрошення президенту України приїхати в Москву для обговорення двосторонніх відносин.

Пєсков додав, що поки невідомо, як будуть формулюватися подальші пропозиції з боку Києва, але Путін "готовий сісти і поговорити щодо двосторонніх відносин з Україною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про зустріч Зеленського і Путіна: "З Офісу Президента жодної конкретики не надходило"

Раніше Цензор.НЕТ також публікував заяву Пєскова, про те, що з Офісу Президента України щодо можливої ​​зустрічі з Путіним ніякої інформації не надходило.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) перемовини (2857) Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23766)


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Топ коментарі
+39
Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях, - Песков - Цензор.НЕТ 4468
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29.04.2021 14:59
+34
Разрешит зеле заглянуть себе в шеколадный глаз
Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях, - Песков - Цензор.НЕТ 8291
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29.04.2021 14:51
+20
Двусторонние отношения могут начаться только после деоккупации оккупированных украинских территорий Донбасса и Крыма и после компенсации морального и материального ущерба.
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29.04.2021 14:54
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Скоро "Зєлєнскій" буде нецензурним словом...
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30.04.2021 11:24 Відповісти
Розмова кловуна та )(уйла,за двусторонні відносини між Україною та )(уйло ордою,без шмата Донбасу та Криму.
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30.04.2021 11:35 Відповісти
О чем говорить когда тебя шантажируют и угрожают? В глаза уже посмотрел, а теперь куда хочет заглянуть? Переговоры можно вести только о размерах компенсации.
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30.04.2021 12:11 Відповісти
мы дэбилы родится на такой земле и всё .. огпу и клоун который гавно слово..о да норманы хоть приплыли 1000 лет назад поддали а сейчасс славяне рабы..как по англиске СЛАВ РАБ
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30.04.2021 12:57 Відповісти
Думаю, конечно, Зеленскому можно встретиться с Путиным:вот, например, приехать в Москву в составе траурной делегации, на похороны.
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30.04.2021 13:09 Відповісти
...фюреру очень хоцца поговорить за Мову и Веру...но даже притрагиваться к этой теме для всех партеек и ихонных атаманов -Табу!...Сунетесь мрази красноперые-отгребете тут же!
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30.04.2021 13:23 Відповісти
приглашение президенту Украины приехать в Москву для обсуждения двусторонних отношений.__________ трусливый карлик, он уже предлагает... видите ли, я предложил, а он отказался... трусливое, гнилое нутро!...
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30.04.2021 13:33 Відповісти
... а там где стреляют твои выкормыши, СЛАБО?
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30.04.2021 13:34 Відповісти
ПЕРЕД СМЕРТЬЮ !)
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30.04.2021 14:21 Відповісти
Как можно говорить об отношениях и не говорить о Крыме, Донбассе? О чем не начни, все завязывается на этом. О погоде говорить?
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30.04.2021 14:36 Відповісти
Президент России Владимир Путин готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Источник: https://censor.net/ru/n3262831

ГОЛОВНЕ Я ПІДКРЕСЛИВ, Х*ЙЛО ГОТОВ ВЖЕ СІСТИ ЗА ВСЕ ХОРОШЕ - ГРУЗІЮ, УКРАЇНУ, СИРІЮ, ЧЕЧНЮ
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30.04.2021 14:40 Відповісти
Ох как свифтом ему хвост придавило, живо отреагировал. Если его окружению наступить на горло - то сразу становится договороспособным.
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30.04.2021 14:50 Відповісти
Украина должна четко заявить, что с Путиным разговаривать не о чем! Он не договороспособный престарелый КГБшный тиран. Пока он не сменится в РФ на нового президента или РФ не рухнет, то прогресса не будет!
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30.04.2021 14:53 Відповісти
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