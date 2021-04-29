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Новини Коронавірус і карантин
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Температура сягає 40 °C, виражена слабкість, втрата нюху і смаку трапляється дедалі рідше: лікар розповів про нові симптоми COVID-19

Температура сягає 40 °C, виражена слабкість, втрата нюху і смаку трапляється дедалі рідше: лікар розповів про нові симптоми COVID-19

Головний інфекціоніст Львівської області Сергій Федоренко описав перебіг COVID-19 у інфікованих пацієнтів. За його словами, зараз симптоми, які були на початку пандемії, трапляються все рідше і рідше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

"Температура сягає до 40 градусів, виражена загальна слабість. Люди інколи навіть не можуть пересуватись по квартирі чи будинку. Це – нудота чи блювота, діарея, кашель та задишка. У стаціонарі в 95% випадків ми бачимо ураження легень, яке характеризується двобічною бронхопневмонією, розвиваються міокардити. Є також ураження зі сторони центральної нервової системи. Це – дезорієнтованість в просторі та часі. Є навіть випадки психотичних реакцій.

Директор Львівської обласної інфекційної лікарні додав, що спостерігаються також і симптоми, які були на початку пандемії - втрата нюху, смаку. Але ці ознаки COVID-19 трапляються все рідше і рідше.

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Автор: 

карантин (18172) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Температура достигает 40°C, выраженная слабость, потеря обоняния и вкуса случается все реже: врач рассказал о новых симптомах COVID-19 - Цензор.НЕТ 4775
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29.04.2021 15:18
+10
...нарид сам выбрал свой путь - теперь "...не трєба скігліті..."(с)
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29.04.2021 15:24
+8
Я іронізую. Я б віддав у жертву Зеленського і його камарилью у купі з бєнєю. Просто , нарід вже змирився з бездіяльністю влади і свєю безпорадністю.
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29.04.2021 15:17
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Вирус мутирует, сейчас главное чтоб сюда зараза из Индии не добралась, на этого мутанта и вакцины не особо уже действуют.
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29.04.2021 15:13 Відповісти
Вірус ніколи не мутує в сторону агресивності до організма, який забезпечує йому виживання. Окрім одного віруса. Вірніше Супер паразита - це прямоходячого безхвочстого лисого примата. Це єдиний найбільш небезпечний хвороботворчий організмін на планеті Земля.
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29.04.2021 16:12 Відповісти
Вирусы вообще-то мутируют во все стороны. Штаммы могут быть как более смертоносными, так и менее. Другое дело, что в результате эволюционного отбора остаются только последние. Я думал, что этот процесс относительно быстрый, но вирусологи утверждают, что он длится сотни лет. А на коротком промежутке времени угадать, в какую сторону вирус будет мутировать, нельзя.
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29.04.2021 22:31 Відповісти
Казки супер паразита......
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30.04.2021 08:48 Відповісти
Но ты же сам в свой бред веришь?
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30.04.2021 13:03 Відповісти
Долбанные турЫсты завезут
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29.04.2021 20:23 Відповісти
мутирует падла
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29.04.2021 15:13 Відповісти
Не нагнітайте - області виходять з червоної зони, треба святити паску і жарити шашлик. Змиріться - ковіду треба віддати в жертву кілька десятків тисяч життів, а державі зменшити навантаження на пенсійний фонд.
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29.04.2021 15:13 Відповісти
Своє життя віддаш в жертву?
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29.04.2021 15:15 Відповісти
Я іронізую. Я б віддав у жертву Зеленського і його камарилью у купі з бєнєю. Просто , нарід вже змирився з бездіяльністю влади і свєю безпорадністю.
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29.04.2021 15:17 Відповісти
...нарид сам выбрал свой путь - теперь "...не трєба скігліті..."(с)
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29.04.2021 15:24 Відповісти
...естественный отбор должен проредить 73% населения страны
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29.04.2021 15:16 Відповісти
Увы, их заложники в не меньшей опасности.
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29.04.2021 16:04 Відповісти
...увы, да
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29.04.2021 16:06 Відповісти
А то і в більшій...
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29.04.2021 16:14 Відповісти
Температура достигает 40°C, выраженная слабость, потеря обоняния и вкуса случается все реже: врач рассказал о новых симптомах COVID-19 - Цензор.НЕТ 4775
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29.04.2021 15:18 Відповісти
в любой другой стране эта гнида конченая уже на нарах куковала бы но в Украине он продолжает свою" деятельность" по сокращению народонаселения
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29.04.2021 15:40 Відповісти
Не в любой - в венесуэле, кндр или бсср - отнюдь.
В любой НОРМАЛЬНОЙ стране...
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29.04.2021 16:06 Відповісти
"Имеются также поражения со стороны центральной нервной системы. Это - дезориентированность в пространстве и времени. Есть даже случаи психотических реакций" "Это тошнота или рвота, диарея, кашель и одышка"https://censor.net/ru/n3262837

Вирус становиться гуманнее - больные сходят с ума и не переживают за то, что смертельно больны а родственники и санитарки дуреют от диарейного больного который все вокруг себя обрыгал и обкакал.
Млять! Придумайте вирус для китайцев !!!! Только что бы только их брал!
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29.04.2021 15:20 Відповісти
17 сентября 2019 12:47 "Взрыв в новосибирском центре вирусологии всполошил Западные СМИ и эксперты обеспокоились загадочным взрывом в центре вирусологии «Вектор» под Новосибирском, и заговорили о вероятности бактериологической катастрофы. В лабораториях центра находится одна из наиболее полных коллекций опасных вирусов в мире, включая штаммы вирусов Эболы, чумы и оспы... "

15 октября, в Уханьском институт вирусологии, проходила научная конференция с российскими коллегами из Новосибирска. В декабре 2019 года органы здравоохранения Уханя сообщили о массовых случаях атипичной пневмонии с летальным исходом.
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29.04.2021 16:27 Відповісти
я не поняла.
какая тут связь?
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29.04.2021 17:47 Відповісти
тільки не шукайте в себе тих симптомів!
вони вас самі знайдуть
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29.04.2021 15:20 Відповісти
Ці симптоми яскраво виражені в уряді, ОП і ВР - скрізь слабоуміє, діарея і гівно.
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29.04.2021 15:25 Відповісти
так звані ерінії
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29.04.2021 15:32 Відповісти
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29.04.2021 15:47 Відповісти
"Температура достигает до 40 градусов, выражена общая слабость. Люди иногда даже не могут передвигаться по квартире или дому. Это тошнота или рвота, диарея, кашель и одышка. Источник: https://censor.net/ru/n3262837

СТАРІ СТРАШИЛКИ ВЖЕ НЕ ПРАЦЮЮТЬ - ТРЕБА НОВІ
А ну всі вакцинуватись, тільки так ви будете щасливі і доживете до 120 років )))
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29.04.2021 15:24 Відповісти
...симптом барановируса очень ярко выражен в твоем "комменте", но в твоем случае маска у тебя на подбородке не поможет - это у тебя, походу, генетическое, и аэрозольным путем не распространяется...
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29.04.2021 15:35 Відповісти
...да мне наплевать на твое "наплевать"
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29.04.2021 15:57 Відповісти
Ну и ладно. Договорились.
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29.04.2021 15:58 Відповісти
До лікарні не їздив?
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29.04.2021 15:46 Відповісти
К сожалению- ездил. Снова прошел ПЦР тест, за 1200 гривен. Он мне не понадобился, ибо Турция ввела какой-то тотальный локдаун из-за которого судоверфь в которой ремонтируется моё судно, просто прекратила работу. Теперь... где-то после 17-го мая... мне снова проходить эту мерзость.
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29.04.2021 15:49 Відповісти
Желаю тебе, барану, залететь с короной в больничку - сразу, морской идиот, протрезвеешь.
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29.04.2021 16:44 Відповісти
Мне- плевать на тебя, тупого кретина, на твои сраные пожелания. Слюной плевать, в твою харю тупорылую.
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29.04.2021 16:59 Відповісти
Тебя барана еще за борт не выбросили?
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03.05.2021 07:57 Відповісти
Оце ти смерті побажав ))

Короновірус це ж вірус ***** **********, куди там грипу пташиному.
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29.04.2021 18:16 Відповісти
На фоне миллионов возможных смертей в ходе возможной войны России против Украины, все эти сообщения как в заголовке статьи, имеют целью просто отвлечение внимания от темы войны. Но не интересны вообще, от слова СОВСЕМ.
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29.04.2021 15:31 Відповісти
Какие, к хренам- миллионы смертей??? Вот какие??? Вы только не волнуйтесь, всё будет так, как ибыло: окопы, редкие выстрелы/залпы... и- всё. Это- на ближайшие 8 лет. Что далее- не знаю. Да мне уже и неинтересно будет.
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29.04.2021 15:34 Відповісти
От тіки кітайцям землю віддадуть, може й взагалі все скінчитись.
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29.04.2021 15:45 Відповісти
Ну, это уже не при моей жизни, как мне очевидно... Потому- наплевать. Снова- наплевать. Хватит нервничать. Вот так я решил. Надоело всё: нерацуха, пугалки, решалки... Хватит! С меня- хватит.
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29.04.2021 15:52 Відповісти
Шановний, а істерити чого, ви ж такий сильний і вам на все наплювати
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29.04.2021 16:31 Відповісти
А кто истерит? Я???!!! Вы очень ошибаетесь. Никаких истерик. Сижу- плюю. На всё.
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29.04.2021 16:35 Відповісти
Скоро кацапский сатанат на пасху с пасочками и бубушками вирус раздавать будет .
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29.04.2021 15:45 Відповісти
Есть даже случаи психотических реакций .....Источник: https://censor.net/ru/n3262837 і це головне. Ось це виявляється дійсно дужу яскраво. В цьому дійсно є небезпека для прямоходячого безхвостого примата.
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29.04.2021 16:08 Відповісти
Прямо як ротавірус.
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29.04.2021 16:30 Відповісти
Неделю назад я потерял папу. Из-за коронавируса. Смеются только идиоты, которые ещё лично не столкнулись с этим.
Царство небесное тебе папа.
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29.04.2021 22:02 Відповісти
Земля пухом всім померлим. Не знаю як в тебе там було, але люди хворіють від пневмонії яку в свою чергу викликає цей короновірус. До речі звичайний пташиний грип теж викликає пневмонію..

А сміятись треба, бо без гумору можна вмерти від депресії

Звісно не над вмерлими, а над необізнаністю.
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29.04.2021 22:10 Відповісти
 
 