Температура сягає 40 °C, виражена слабкість, втрата нюху і смаку трапляється дедалі рідше: лікар розповів про нові симптоми COVID-19

Головний інфекціоніст Львівської області Сергій Федоренко описав перебіг COVID-19 у інфікованих пацієнтів. За його словами, зараз симптоми, які були на початку пандемії, трапляються все рідше і рідше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

"Температура сягає до 40 градусів, виражена загальна слабість. Люди інколи навіть не можуть пересуватись по квартирі чи будинку. Це – нудота чи блювота, діарея, кашель та задишка. У стаціонарі в 95% випадків ми бачимо ураження легень, яке характеризується двобічною бронхопневмонією, розвиваються міокардити. Є також ураження зі сторони центральної нервової системи. Це – дезорієнтованість в просторі та часі. Є навіть випадки психотичних реакцій.

Директор Львівської обласної інфекційної лікарні додав, що спостерігаються також і симптоми, які були на початку пандемії - втрата нюху, смаку. Але ці ознаки COVID-19 трапляються все рідше і рідше.

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