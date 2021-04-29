Температура сягає 40 °C, виражена слабкість, втрата нюху і смаку трапляється дедалі рідше: лікар розповів про нові симптоми COVID-19
Головний інфекціоніст Львівської області Сергій Федоренко описав перебіг COVID-19 у інфікованих пацієнтів. За його словами, зараз симптоми, які були на початку пандемії, трапляються все рідше і рідше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю ТСН.
"Температура сягає до 40 градусів, виражена загальна слабість. Люди інколи навіть не можуть пересуватись по квартирі чи будинку. Це – нудота чи блювота, діарея, кашель та задишка. У стаціонарі в 95% випадків ми бачимо ураження легень, яке характеризується двобічною бронхопневмонією, розвиваються міокардити. Є також ураження зі сторони центральної нервової системи. Це – дезорієнтованість в просторі та часі. Є навіть випадки психотичних реакцій.
Директор Львівської обласної інфекційної лікарні додав, що спостерігаються також і симптоми, які були на початку пандемії - втрата нюху, смаку. Але ці ознаки COVID-19 трапляються все рідше і рідше.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В любой НОРМАЛЬНОЙ стране...
Вирус становиться гуманнее - больные сходят с ума и не переживают за то, что смертельно больны а родственники и санитарки дуреют от диарейного больного который все вокруг себя обрыгал и обкакал.
Млять! Придумайте вирус для китайцев !!!! Только что бы только их брал!
15 октября, в Уханьском институт вирусологии, проходила научная конференция с российскими коллегами из Новосибирска. В декабре 2019 года органы здравоохранения Уханя сообщили о массовых случаях атипичной пневмонии с летальным исходом.
какая тут связь?
вони вас самі знайдуть
СТАРІ СТРАШИЛКИ ВЖЕ НЕ ПРАЦЮЮТЬ - ТРЕБА НОВІ
А ну всі вакцинуватись, тільки так ви будете щасливі і доживете до 120 років )))
Короновірус це ж вірус ***** **********, куди там грипу пташиному.
Царство небесное тебе папа.
А сміятись треба, бо без гумору можна вмерти від депресії
Звісно не над вмерлими, а над необізнаністю.