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Новини Окуповані території
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Двох громадян України в окупованому Криму засудили до 10 років в'язниці за продаж наркотиків

Двох громадян України в окупованому Криму засудили до 10 років в'язниці за продаж наркотиків

Бахчисарайський районний окупаційний "суд" повідомив про вирок двом громадянам України за звинуваченням у "замаху на незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим.Реалії" із посиланням на повідомлення "суду".

"Кожен з винних проведе найближчі десять років у виправній колонії суворого режиму", - йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, житель Донецької області 2001 року народження, який проживав в окупованому Криму, виконував обов'язки кур'єра – здійснював "закладки". Пізніше, як стверджують у "суді", він втягнув у цю справу свого знайомого, громадянина України 1998 року народження. Повідомляється, що під час обшуку за місцем проживання підсудних "виявлено та вилучено електронні ваги, а також виявлено психотропну речовину і наркотичні засоби".

Зазначається, що на судовому засіданні вони погодилися з обвинуваченням і дали свідчення.

"Вироком суду підсудних визнано винними в скоєнні інкримінованих їм злочинів і призначено покарання в умовах ізоляції від суспільства", - заявили в "суді".

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Автор: 

Крим (14133) наркотики (1446) вирок (1064)


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Топ коментарі
+2
Тебе посадять............... а ти не кради і не продавай наркоту!
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29.04.2021 15:18
+2
Тоесть по вашему украинцев там уже нет? И с каких пор Крым территория русских?
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29.04.2021 15:19
+1
Этих двоих героев к награде представить нужно! Убивать русских на их территории
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29.04.2021 15:16
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Этих двоих героев к награде представить нужно! Убивать русских на их территории
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29.04.2021 15:16 Відповісти
Тоесть по вашему украинцев там уже нет? И с каких пор Крым территория русских?
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29.04.2021 15:19 Відповісти
А вы разве не в курсе, что территория Крыма сейчас под контролем русских?
А нужны ли Украине наркоманы? А вы в курсе, что с каждым годом Крым и ОРДЛО удаляются от Украины пропорционально умирающим пенсионерам и рождающимися на оккупированных территориях новыми кусками русского мяса?
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29.04.2021 15:27 Відповісти
По-вашему украинцы, попав в оккупацию начинают рожать куски русского мяса, а пенсионеры были патриотами Украины?
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29.04.2021 15:39 Відповісти
Може й так, а чи впевнені ви, що то правдиві звинувачення? Цапам ні в чому нема довіри...
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29.04.2021 15:50 Відповісти
Если он жил в Крыму то это скорее переехавшие из ДНР, там их полно.
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29.04.2021 15:17 Відповісти
Тебе посадять............... а ти не кради і не продавай наркоту!
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29.04.2021 15:18 Відповісти
в украинском Крыму хитражопые дыровцы папрятали своих чад ,
а чады работы не имеють, а ваивать как диды не хатят.
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29.04.2021 15:26 Відповісти
10 років за умови визнання вини... у нас би дали 6
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29.04.2021 15:27 Відповісти
https://aif.ru/politics/world/krym_potrebuet_chtoby_kiev_kompensiroval_uhod_ukrainskih_bankov А вот и новость -- Крым требует, чтобы Киев компенсировал уход украинских банков.
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29.04.2021 16:20 Відповісти
Особенно понравилась вот эта часть сего эпического текста: "вывозились наличные и безналичные деньги". Прямо как про "ведро компрессии".
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29.04.2021 16:35 Відповісти
ПоЇхав хохол засмагати, де кацапи ******* грати.
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29.04.2021 16:36 Відповісти
Треба вводити в українське законодавство юридичне поняття...неконституційна особа. По простому це Лайно нашого громадянства,а по юридичному... порушник Конституції України під час війни. Все просто.
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29.04.2021 22:32 Відповісти
 
 