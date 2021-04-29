Двох громадян України в окупованому Криму засудили до 10 років в'язниці за продаж наркотиків

Бахчисарайський районний окупаційний "суд" повідомив про вирок двом громадянам України за звинуваченням у "замаху на незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим.Реалії" із посиланням на повідомлення "суду".

"Кожен з винних проведе найближчі десять років у виправній колонії суворого режиму", - йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, житель Донецької області 2001 року народження, який проживав в окупованому Криму, виконував обов'язки кур'єра – здійснював "закладки". Пізніше, як стверджують у "суді", він втягнув у цю справу свого знайомого, громадянина України 1998 року народження. Повідомляється, що під час обшуку за місцем проживання підсудних "виявлено та вилучено електронні ваги, а також виявлено психотропну речовину і наркотичні засоби".

Зазначається, що на судовому засіданні вони погодилися з обвинуваченням і дали свідчення.

"Вироком суду підсудних визнано винними в скоєнні інкримінованих їм злочинів і призначено покарання в умовах ізоляції від суспільства", - заявили в "суді".

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