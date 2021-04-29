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Новини
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"Слуги" із судового Комітету ВР підтримали правки, що дозволяють зашквареним суддям формувати новий склад ВККС, - Шабунін

Згідно зі схваленим профільним комітетом Ради законопроєктом, новий склад ВККС формуватимуть зашкварені судді.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбук глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

""Слуги" з судового Комітету ВРУ таки продемонстрували, де вони мають українців з їх прагненням до справедливого суду, і міжнародних партнерів, які очікують від України ефективної судової реформи. Вчора комітет розглянув в другому читанні законопроєкт #3711-д, який перезапускає Вищу кваліфкомісію суддів. Новий склад ВККС, органу, який відбирає і перевіряє на доброчесність суддів, будуть формувати зашкварені судді", - підкреслює Шабунін.

"Саме так, ті самі судді, від яких систему треба очистити, будуть обирати членів комісії, які мають це робити. І хай вас не вводить в оману той факт, що міжнародні експерти складатимуть половину конкурсної комісії. Їх участь в процесі тоді, коли судді мають блокуючий пакет і можуть протягувати на посади у ВККС темних конячок, це фікція", - відзначає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" на засіданні комітету ВР підтримали пропозицію, щоб членів кваліфкомісії суддів відбирала корумпована Вища рада правосуддя, - Жернаков

Шабунін також підкреслює, що дякувати за таку редакцію №3711-д потрібно голові Комітету Андрію Костіну.

"Саме його поправки віддали все в руки зашкварених суддів. Поправки, які посилювали роль незалежних експертів, Костін навіть на голосування не поставив! Якщо зал підтримає рішення комітету, нам не тільки про справедливість в судах треба забути, а і про підтримку, як мінімум, від ЄС", - упевнений він.

Глава ЦПК також нагадує, що прозорий конкурс у ВККС за участю міжнародників є обов'язковою умовою макрофінансової допомоги ЄС.

"У Зеленського просто не буде іншого виходу, крім як ветувати цей законопроєкт", - підсумував Шабунін.

Автор: 

Шабунін Віталій (534) ВККСУ (453) Слуга народу (2811) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+9
"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 8523"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5494
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29.04.2021 15:29
+8
"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1106
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29.04.2021 15:26
+6
"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4183
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29.04.2021 15:35
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"Зламаю систему" - верещала ЗЕлена гнида на стадіоні, "Новиє ліца" - оргазмувало ЗЕлене бидло...
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29.04.2021 15:26 Відповісти
...КОГДА УЖЕ?!?
"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1917
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29.04.2021 15:27 Відповісти
"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4183
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29.04.2021 15:35 Відповісти
"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1106
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29.04.2021 15:26 Відповісти
Передайте бывшему журналисту самого українського каналу Арьеву, что правильно пысаты "захопили"
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29.04.2021 15:47 Відповісти
...не нужно сваливать на меня функции передаста - давай сам, своими руками
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29.04.2021 15:54 Відповісти
почему у зеленского не будет выбора, кроме как ветировать? бубочка подпишет этот закон с дорогой душой. Для того его туда и поставили. И ты, Шабунин, довольно круто к этому приложился.
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29.04.2021 15:26 Відповісти
"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 8523"Слуги" из судебного Комитета ВР поддержали правки, позволяющие зашкваренным судьям формировать новый состав ВККС, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5494
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29.04.2021 15:29 Відповісти
👍👍👍
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29.04.2021 15:37 Відповісти
Редьярд Киплинг
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29.04.2021 16:08 Відповісти
преЗЕрватив таки молодец. За два года ему удалось сломать систему... систему жизнедеятельности страны
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29.04.2021 15:31 Відповісти
зато без бариги і хуже та нє будєт! прада шабунька???
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29.04.2021 15:35 Відповісти
тож не ведіться на зюзіни немов би "патріотичні" кроки!
вони робляться для прикриття руйнування української державності
вата стала хитрішою
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29.04.2021 15:36 Відповісти
Слуги урода поняли, что это их последний срок в парламенте и решили урвать бабла по максимуму.
"Слуги" із судового Комітету ВР підтримали правки, що дозволяють зашквареним суддям формувати новий склад ВККС, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8045
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29.04.2021 15:41 Відповісти
косттин как адввкат был гавно. собственно и как депутат такой же
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29.04.2021 15:41 Відповісти
Ой, не шабуньке об этом говорить. Само зашкварено.
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29.04.2021 15:51 Відповісти
Їм Судді не потрібні. Їм потрібні судді, з якими можна домовитися. Кишенькові.
Кінець безвізу, співпраці з цивілізованим світом.
"Сделали вместе !!!"
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29.04.2021 16:32 Відповісти
Ще один крок для чудового правосуддя.
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29.04.2021 21:39 Відповісти
 
 