"Слуги" із судового Комітету ВР підтримали правки, що дозволяють зашквареним суддям формувати новий склад ВККС, - Шабунін

Згідно зі схваленим профільним комітетом Ради законопроєктом, новий склад ВККС формуватимуть зашкварені судді.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбук глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

""Слуги" з судового Комітету ВРУ таки продемонстрували, де вони мають українців з їх прагненням до справедливого суду, і міжнародних партнерів, які очікують від України ефективної судової реформи. Вчора комітет розглянув в другому читанні законопроєкт #3711-д, який перезапускає Вищу кваліфкомісію суддів. Новий склад ВККС, органу, який відбирає і перевіряє на доброчесність суддів, будуть формувати зашкварені судді", - підкреслює Шабунін.

"Саме так, ті самі судді, від яких систему треба очистити, будуть обирати членів комісії, які мають це робити. І хай вас не вводить в оману той факт, що міжнародні експерти складатимуть половину конкурсної комісії. Їх участь в процесі тоді, коли судді мають блокуючий пакет і можуть протягувати на посади у ВККС темних конячок, це фікція", - відзначає він.

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Шабунін також підкреслює, що дякувати за таку редакцію №3711-д потрібно голові Комітету Андрію Костіну.

"Саме його поправки віддали все в руки зашкварених суддів. Поправки, які посилювали роль незалежних експертів, Костін навіть на голосування не поставив! Якщо зал підтримає рішення комітету, нам не тільки про справедливість в судах треба забути, а і про підтримку, як мінімум, від ЄС", - упевнений він.

Глава ЦПК також нагадує, що прозорий конкурс у ВККС за участю міжнародників є обов'язковою умовою макрофінансової допомоги ЄС.

"У Зеленського просто не буде іншого виходу, крім як ветувати цей законопроєкт", - підсумував Шабунін.