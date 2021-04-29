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Галущенко незаконно отримав в "Енергоатомі" 278 тис. грн премії, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Галущенко незаконно отримав в

Новий міністр енергетики Галущенко заявив депутатам, що він не є фігурантом кримінальних справ, але це брехня.

Про це повідомив нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Новий міністр енергетики Галущенко заявив депутатам, що він не є фігурантом кримінальних справ, але це брехня!

Наведу перший приклад:

На початку червня 2020 року, в.о. президента Котін П.Б., зловживаючи своїми службовими повноваженнями, змінив процедуру проходження перевірки знань з радіаційної та ядерної безпеки для віцепрезидентів Х. Якоба і Г. Галущенка.

03.06.2020 в.о. президента Котін П.Б. видав наказ №404 "Про розподіл функціональних повноважень між віцепрезидентами ДП "НАЕК" Енергоатом". Пунктом 2 цього указу було встановлено, що віцепрезиденти Галущенко Г.В. і Хартмут Якоб перевірку знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки і правил технічної експлуатації повинні проходити в Центральній екзаменаційній комісії ДП "НАЕК "Енергоатом", тобто у своїх підлеглих, що робить таку перевірку знань безглуздою, безпредметною і необ'єктивною.

Також читайте: Галущенко обіцяв упродовж найближчого місяця представити конкретний план своєї роботи на чолі Міненерго, - "слуга народу" Кравчук

Фактично Галущенко складав іспити самому собі!

Хоча, віцепрезиденти відповідно до чинного на той час "Положення про порядок перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки і технічної експлуатації персоналу ДП "НАЕК" Енергоатом" ПЛ-К.0.18.061-18 зобов'язані були проходити перевірку знань в комісії Міністерства енергетики України.

Тобто, щоб сильно не паритися, ці маніпулятори вирішили сладати іспити з радіаційної та ядерної безпеки своїм підлеглим.

Галущенка призначили віцепрезидентом "Енергоатому" на початку травня 2020 року, а іспити підпорядкованій йому комісії він склав аж 22 вересня 2020 року. Однак це не завадило йому незаконно отримати в серпні 2020 премію за другий квартал в розмірі 278 тис. грн.

Чому незаконно?

Тому що в "Енергоатомі" премію можуть отримувати тільки ті особи, які пройшли перевірку знань, тобто склали іспити. Але коли тобі море по коліно, то закон не писаний, адже дуже хочеться отримати кошти державного підприємства побільше до власної кишені.

Додаю витяг з Єдиного реєстру і протокол іспиту", - розповів Лерос.

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Галущенко незаконно отримав в Енергоатомі 278 тис. грн премії, - нардеп Лерос 01
Галущенко незаконно отримав в Енергоатомі 278 тис. грн премії, - нардеп Лерос 02
Галущенко незаконно отримав в Енергоатомі 278 тис. грн премії, - нардеп Лерос 03
Галущенко незаконно отримав в Енергоатомі 278 тис. грн премії, - нардеп Лерос 04

Раніше Рада призначила Галущенка міністром енергетики. За таке рішення проголосували 305 народних депутатів.

Автор: 

Енергоатом (1633) Галущенко Герман (529) Лерос Гео (383) Міненерго (1402)


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Топ коментарі
+4
А Зеля сейчас только таких и расставляет.Там главный критерий полное отсутствие совести и мозгов.
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29.04.2021 15:49
+3
Галущенко незаконно отримав в "Енергоатомі" 278 тис. грн премії, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 363
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29.04.2021 16:04
+2
а що такого видатного робиться в "енергоатомі", в якому чиновники отримують премії, що перевищують річний заробіток більшості українців?
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29.04.2021 15:43
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Итого- 10 тысяч долларов. Это что? Деньги для такой фигуры? Это- на сигареты, если он курит. И нечего завидовать. Пусть курит.
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29.04.2021 15:42 Відповісти
ЧистА пА- кацапскі. Хай Хвігура краде.
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29.04.2021 16:11 Відповісти
Оштрафуют на 10 минималок.
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29.04.2021 15:43 Відповісти
а що такого видатного робиться в "енергоатомі", в якому чиновники отримують премії, що перевищують річний заробіток більшості українців?
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29.04.2021 15:43 Відповісти
что делается ....- выводится прибыль, и загоняется госкомпания в минуса.....
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29.04.2021 16:13 Відповісти
Мля, им премии дают за то что они все разваливают???!
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29.04.2021 15:44 Відповісти
это вместо взяток даже при большом желании и в уголовом деле-- суд им выдаст штраф и обязательство вернуть премию.. вот так красиво взятки укрываются в форме премий доплат на молоко за вредность за научную степень за иностранынй язык за какие то переработки... самое паскудное что ВОРЫ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО ПРОПИСЫВАТЬ СЕБЕ РЕШЕНИЯ О ВЫЛДПАТЕ СЕБЕ ПРЕМИЙ... ПРИЧЕМ ПРЕМИИ они в Положении прописывают не зависимо от результат ПЛЮС работы просто за 1 квартал за 2 квартал за полгода за год 13 зарплата и не важно убыток у предприятия или прибыль им плевать.. везде кто рулит провалами получают Премии энергоатом НАК натфогаз Укргаз выдобуваення Укрзалязныця.. и так лдале и главное что за скобками темы остался вопросик с о...уительными зарплатами сами же сабе эти твари и назначают.... и кстати тот же Кива будет получать у Раде на 25% больше оклада из за звания и степени кандидат наук все материально вы этом мире и меряется баблом....
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29.04.2021 16:01 Відповісти
А кто ему дал взятку? И за что?
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29.04.2021 16:23 Відповісти
А Зеля сейчас только таких и расставляет.Там главный критерий полное отсутствие совести и мозгов.
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29.04.2021 15:49 Відповісти
"Галущенко незаконно получил в "Энергоатоме" 278 тыс...."

Начинайте РАЗБОРКИ с теми кто УКРАЛ а не с теми кто ПОЛУЧИЛ
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29.04.2021 15:53 Відповісти
Незаконно получил и украл-это одно и то же.
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29.04.2021 15:56 Відповісти
"получил" - ДАЛИ ЛЮДИ
"Украл" - САМ ВЗЯЛ
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29.04.2021 16:02 Відповісти
Це корупція, як би ви це не назвали.
Стаття 369 Криминального кодексу України

"Одержання службовою особою хабара
Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -
карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Одержання хабара у великому розмірі, або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за
попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара,-
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років."
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29.04.2021 16:22 Відповісти
Доказів, що це хабар - НЕ МАЄ .
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29.04.2021 16:29 Відповісти
Галущенко-ти,чи шо?
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29.04.2021 17:15 Відповісти
авжеж я
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29.04.2021 17:50 Відповісти
На кой черт эти глупые сентенции если всем всё понятно?
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29.04.2021 17:14 Відповісти
все понимают но язык мелет то, что нужно....
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29.04.2021 17:51 Відповісти
Ну а чё? Для зелени-прекрасный кандидат. Прям крепкий хозяйственник.
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29.04.2021 15:54 Відповісти
Действительно, для правящего Украиной воровского кодлана Кодлана мародёрство 278 тыс. грн - не солидно /Выделение( мародёрство) $4 млн премии Витренко. Последний обещал что деньги будут выплачены ему в течение нескольких лет. Но «Нафтогаз» неожиданно принял решение рассчитаться в ближайшее время. Инициатором выступил Ермак./ Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером
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29.04.2021 15:55 Відповісти
падумаєш. главноє шо нє підбарижник. для Зе такі це чесні люди,прахвесіанали ****
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29.04.2021 15:57 Відповісти
Галущенко незаконно отримав в "Енергоатомі" 278 тис. грн премії, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 363
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29.04.2021 16:04 Відповісти
Оцей лерос всезнайко якись,такий «мудрий»аж страшно!
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29.04.2021 17:02 Відповісти
Экзамены это херьня, нарушение высосанное с пальца, а премии пусть проверяют.
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29.04.2021 19:46 Відповісти
 
 