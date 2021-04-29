Галущенко незаконно отримав в "Енергоатомі" 278 тис. грн премії, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Новий міністр енергетики Галущенко заявив депутатам, що він не є фігурантом кримінальних справ, але це брехня.

Про це повідомив нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Новий міністр енергетики Галущенко заявив депутатам, що він не є фігурантом кримінальних справ, але це брехня!

Наведу перший приклад:

На початку червня 2020 року, в.о. президента Котін П.Б., зловживаючи своїми службовими повноваженнями, змінив процедуру проходження перевірки знань з радіаційної та ядерної безпеки для віцепрезидентів Х. Якоба і Г. Галущенка.

03.06.2020 в.о. президента Котін П.Б. видав наказ №404 "Про розподіл функціональних повноважень між віцепрезидентами ДП "НАЕК" Енергоатом". Пунктом 2 цього указу було встановлено, що віцепрезиденти Галущенко Г.В. і Хартмут Якоб перевірку знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки і правил технічної експлуатації повинні проходити в Центральній екзаменаційній комісії ДП "НАЕК "Енергоатом", тобто у своїх підлеглих, що робить таку перевірку знань безглуздою, безпредметною і необ'єктивною.

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Фактично Галущенко складав іспити самому собі!

Хоча, віцепрезиденти відповідно до чинного на той час "Положення про порядок перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки і технічної експлуатації персоналу ДП "НАЕК" Енергоатом" ПЛ-К.0.18.061-18 зобов'язані були проходити перевірку знань в комісії Міністерства енергетики України.

Тобто, щоб сильно не паритися, ці маніпулятори вирішили сладати іспити з радіаційної та ядерної безпеки своїм підлеглим.

Галущенка призначили віцепрезидентом "Енергоатому" на початку травня 2020 року, а іспити підпорядкованій йому комісії він склав аж 22 вересня 2020 року. Однак це не завадило йому незаконно отримати в серпні 2020 премію за другий квартал в розмірі 278 тис. грн.

Чому незаконно?

Тому що в "Енергоатомі" премію можуть отримувати тільки ті особи, які пройшли перевірку знань, тобто склали іспити. Але коли тобі море по коліно, то закон не писаний, адже дуже хочеться отримати кошти державного підприємства побільше до власної кишені.

Додаю витяг з Єдиного реєстру і протокол іспиту", - розповів Лерос.

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Раніше Рада призначила Галущенка міністром енергетики. За таке рішення проголосували 305 народних депутатів.