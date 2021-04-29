Коболєва звільнили через 50 млрд грн, які ОП хотів забрати у "Нафтогазу" і пустити на "Велике будівництво", - ЗМІ

Два тижні тому президент Зеленський зустрічався з Андрієм Коболєвим і запропонував йому рокірування: Вітренко очолює "Нафтогаз", а Коболєв - Міненерго. Коболєв відмовився.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Дзеркала тижня" "Віялові відключення совісті".

За даними видання, "Нафтогаз" переказав 50 млрд грн у резерви на випадок, якщо боржники з ним не розрахуються.

"Банкова хотіла, забравши ці кошти у НАК, спустити все на "Велике будівництво", "підігрівши" всіх, хто з цієї інфраструктурної афери годується", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що уряд "пішов на нечуваний мухльож" - звільнив наглядову раду компанії. Призначив нового голову правління. І знову повернув до повноважень наглядову раду.

"Навіщо? Бо лише рада відповідно до статуту "Нафтогазу" та законодавства може подавати пропозиції щодо звільнення або призначення голови правління компанії. Короткої неспроможності ради урядовцям вистачило, щоб призначити Вітренка головою компанії, яку він залишив улітку минулого року після тривалої та неприхованої сварки з колишнім добрим другом Коболєвим", - пише видання.

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За словами автора матеріалу, призначення Вітренка главою "Нафтогазу" - це давня "мрія Андрія Єрмака прилаштувати Вітренка у владу будь-якою ціною і куди завгодно".

"Два тижні тому Володимир Зеленський зустрічався із Андрієм Коболєвим і запропонував йому рокіровку: Вітренко очолює "Нафтогаз", а Коболєв — Міненерго. Коболєв відмовився. Зеленський образився. А потім образився ще раз, коли стало зрозуміло, що президентські дороги Коболєв теж фінансувати не збирається, і майже 40 млрд грн дивідендів — максимум, на який може розраховувати держава", - йдеться в повідомленні.

"За наявності у держави потужної енергетичної компанії її конфлікт із профільним міністерством неминучий. І міністерство завжди програватиме, бо не має такого ринкового впливу і "розв’язаних рук". Тому бути міністром енергетики при Вітренку на чолі "Нафтогазу" — це все одно поразка, просто не така очевидна", - вважають у виданні.

У матеріалі нагадують, що парламент кілька разів провалював голосування за Вітренка як міністра енергетики, а все тому що відшукати баланс між інтересами важкоатлетів енергоринку - Ахметова і Коломойського, а значить, і лояльність "їхніх" парламентаріїв було вкрай важко.

Раніше Вітренко пропонував імпортувати газ з РФ, купуючи його у "незалежних компаній", наприклад у Shell.

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"І все б нічого, але навіть умовно незалежна "російська" Shell транспортуватиме цей газ абсолютно залежним газпромівським газогоном. Але ж це вже деталі, головне, щоб ідея була казково цікавою. А там уже, коли Україна підпише такі контракти з незалежними компаніями, які працюють у РФ, вона отримає підстави для оскарження в європейському арбітражі "Північного потоку-2" через неконкурентні дії з боку РФ на ринку.

Такій людині віддати 50 мільярдів на будівництво доріг, щоб їх розпиляли в ОП, — раз плюнути, це ж лише резерви. І взагалі, вони не мають жодного стосунку до амбітних реформаторських починань Вітренка. У нього, як у рабина зі старого анекдоту, є ще купа ідей… і найслабший із можливих профільний міністр. Так, ми про Германа Галущенка, юриста, який останніми роками займався похованням "Енергоатому", а тепер піде в енергетичні міністри", - наголошується в матеріалі.

ЗМІ нагадують, що Галущенко - людина Шефіра, кум і друг Андрія Деркача, російського шпигуна за версією Держдепу, а також є другом помічника Деркача Олега Бярінцева.

"Завдяки тому ж таки Галущенку, "Енергоатом" із прибуткової компанії став збитковою. Тільки якщо Коболєва за отриманий збиток НАК звільняють (принаймні так це аргументують), то Галущенко, докерувавши "Енергоатом" до збитків, іде на підвищення — у міністри енергетики. Що він там робитиме? Те, що й раніше, — виконуватиме побажання численних друзів першого помічника президента. Галущенко — це чергова інвестиція Шефіра у засоби виробництва. Просто, подарувавши Єрмаку посаду для Вітренка, Зеленський не міг не подарувати бодай щось Шефіру. Та й саме призначення Галущенка — лише вишенька на тій купі гуано, яку приготувала Банкова", - пише видання.

Західні партнери, зокрема МВФ, будуть стурбовані цими подіями, тому це загрожує Україні тим, що найближчим часом траншу не буде.

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