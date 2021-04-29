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Коболєва звільнили через 50 млрд грн, які ОП хотів забрати у "Нафтогазу" і пустити на "Велике будівництво", - ЗМІ

Коболєва звільнили через 50 млрд грн, які ОП хотів забрати у

Два тижні тому президент Зеленський зустрічався з Андрієм Коболєвим і запропонував йому рокірування: Вітренко очолює "Нафтогаз", а Коболєв - Міненерго. Коболєв відмовився.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Дзеркала тижня" "Віялові відключення совісті".

За даними видання, "Нафтогаз" переказав 50 млрд грн у резерви на випадок, якщо боржники з ним не розрахуються.

"Банкова хотіла, забравши ці кошти у НАК, спустити все на "Велике будівництво", "підігрівши" всіх, хто з цієї інфраструктурної афери годується", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що уряд "пішов на нечуваний мухльож" - звільнив наглядову раду компанії. Призначив нового голову правління. І знову повернув до повноважень наглядову раду.

"Навіщо? Бо лише рада відповідно до статуту "Нафтогазу" та законодавства може подавати пропозиції щодо звільнення або призначення голови правління компанії. Короткої неспроможності ради урядовцям вистачило, щоб призначити Вітренка головою компанії, яку він залишив улітку минулого року після тривалої та неприхованої сварки з колишнім добрим другом Коболєвим", - пише видання.

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За словами автора матеріалу, призначення Вітренка главою "Нафтогазу" - це давня "мрія Андрія Єрмака прилаштувати Вітренка у владу будь-якою ціною і куди завгодно".

"Два тижні тому Володимир Зеленський зустрічався із Андрієм Коболєвим і запропонував йому рокіровку: Вітренко очолює "Нафтогаз", а Коболєв — Міненерго. Коболєв відмовився. Зеленський образився. А потім образився ще раз, коли стало зрозуміло, що президентські дороги Коболєв теж фінансувати не збирається, і майже 40 млрд грн дивідендів — максимум, на який може розраховувати держава", - йдеться в повідомленні.

"За наявності у держави потужної енергетичної компанії її конфлікт із профільним міністерством неминучий. І міністерство завжди програватиме, бо не має такого ринкового впливу і "розв’язаних рук". Тому бути міністром енергетики при Вітренку на чолі "Нафтогазу" — це все одно поразка, просто не така очевидна", - вважають у виданні.

У матеріалі нагадують, що парламент кілька разів провалював голосування за Вітренка як міністра енергетики, а все тому що відшукати баланс між інтересами важкоатлетів енергоринку - Ахметова і Коломойського, а значить, і лояльність "їхніх" парламентаріїв було вкрай важко.

Раніше Вітренко пропонував імпортувати газ з РФ, купуючи його у "незалежних компаній", наприклад у Shell.

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"І все б нічого, але навіть умовно незалежна "російська" Shell транспортуватиме цей газ абсолютно залежним газпромівським газогоном. Але ж це вже деталі, головне, щоб ідея була казково цікавою. А там уже, коли Україна підпише такі контракти з незалежними компаніями, які працюють у РФ, вона отримає підстави для оскарження в європейському арбітражі "Північного потоку-2" через неконкурентні дії з боку РФ на ринку.

Такій людині віддати 50 мільярдів на будівництво доріг, щоб їх розпиляли в ОП, — раз плюнути, це ж лише резерви. І взагалі, вони не мають жодного стосунку до амбітних реформаторських починань Вітренка. У нього, як у рабина зі старого анекдоту, є ще купа ідей… і найслабший із можливих профільний міністр. Так, ми про Германа Галущенка, юриста, який останніми роками займався похованням "Енергоатому", а тепер піде в енергетичні міністри", - наголошується в матеріалі.

ЗМІ нагадують, що Галущенко - людина Шефіра, кум і друг Андрія Деркача, російського шпигуна за версією Держдепу, а також є другом помічника Деркача Олега Бярінцева.

"Завдяки тому ж таки Галущенку, "Енергоатом" із прибуткової компанії став збитковою. Тільки якщо Коболєва за отриманий збиток НАК звільняють (принаймні так це аргументують), то Галущенко, докерувавши "Енергоатом" до збитків, іде на підвищення — у міністри енергетики. Що він там робитиме? Те, що й раніше, — виконуватиме побажання численних друзів першого помічника президента. Галущенко — це чергова інвестиція Шефіра у засоби виробництва. Просто, подарувавши Єрмаку посаду для Вітренка, Зеленський не міг не подарувати бодай щось Шефіру. Та й саме призначення Галущенка — лише вишенька на тій купі гуано, яку приготувала Банкова", - пише видання.

Західні партнери, зокрема МВФ, будуть стурбовані цими подіями, тому це загрожує Україні тим, що найближчим часом траншу не буде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коболєв має намір оскаржити своє звільнення, - пресслужба "Нафтогазу"

Автор: 

Нафтогаз (4407) Коболєв Андрій (822) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+53
Так вову должны посадить?
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29.04.2021 15:47
+50
По словам автора материала, назначение Витренко главой "Нафтогаза" - это давняя "мечта Андрея Ермака пристроить Витренко во власть любой ценой и куда угодно". Источник: https://censor.net/ru/n3262845

Коболева уволили из-за 50 млрд грн, которые ОП хотел забрать у "Нафтогаза" и пустить на "Большую стройку", - СМИ - Цензор.НЕТ 6398
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29.04.2021 15:49
+30
Еще одна статья из цикла: "голосовавшие за зеленского - тупоголовые лошары"!
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29.04.2021 15:50
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воруют у населения еще и между собой не поделят
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29.04.2021 16:34 Відповісти
Дебилы хотели 50 ярдов грн. зажулить, - в итоге страна не получит 5,5 ярдов долларов.
Глав-зебил в школе арифметику прогулял... 73% дебилов выбрали себе вожаком тупого клоуна, - смешно ведь=)
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29.04.2021 16:51 Відповісти
Які нахрен дороги можуть бути? Людям потрібно віли будувати,яхти купувати,отприскам будиночки десь в Іспанії купляти,а він дороги,дороги нащо нам за кордоном ваші срані дороги!!! Нам там і без ваших доріг добре,правда ж?
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29.04.2021 17:09 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1387012731023339523 а вот и большое..... от малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата.....
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29.04.2021 17:21 Відповісти
это уже видел, большое воровство от бениной, ручной Гниды, этого и следовало ожидать, эта Мразь поставлена для уничтожения Украины, только еще хватает Упоротых смотрящих бенину гавноговорилку 1+1....
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30.04.2021 13:32 Відповісти
*****, как же мило смотреть на то, как давит беспощадно и **** во все дыры Сопля свои 73% телепузиков безмозглых. Попкорн уходит ведрами))
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29.04.2021 18:58 Відповісти
Дураки
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29.04.2021 19:14 Відповісти
Все розікрасти під маркою великого будівництва. Ніяк не на крадуться.
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29.04.2021 19:18 Відповісти
Аналіє, володієте фактами? А, ні, просто пук у воду...
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29.04.2021 19:49 Відповісти
"Президентські дороги"?! Тобто, їх будують для Президента і не в Україні? Маразм.
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29.04.2021 19:47 Відповісти
Раввін правть РАВВІНОМ!!!- де там УКРАЇНА??? - ЗРАДНИКИ!!!
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29.04.2021 20:51 Відповісти
Зебилье ворует шо не в себя. Бидло нищает, но хавает.
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29.04.2021 20:54 Відповісти
Благодаря 73% идиотов в Украине нам придется минимум десяток лет восстанавливать экономику , хотя бы до уровня 2019 года. Осел куда страшнее ***** и войны с Мордором.
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29.04.2021 20:59 Відповісти
Оч похоже на зеленомордых скотов - тупо, масштабно и ни на секунду не задумываясь о последствиях!
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29.04.2021 21:30 Відповісти
Коболєва звільнили через 50 млрд грн, які ОП хотів забрати у "Нафтогазу" і пустити на "Велике будівництво", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8738
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29.04.2021 22:40 Відповісти
Коболєв відсудить собі гроші від українців,ви за нього не переживайте,нехай ще трошки інші наживуться на лохах,у всіх є мами,вам що шкода?
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30.04.2021 06:11 Відповісти
Да при чем тут Коболев , Осел для разграбления последней гос компании у которой еще остались бабки сменил ее руководство очередной раз вытерев свой зад законом.. Что очень ОХРЕНИТЕЛЬНО скажется на переговорах с МВФ , то есть Осла снова пошлют на хер и не какая Маркарова в Штатах не поможет.
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30.04.2021 09:38 Відповісти
Лохи
- те, в слепой ненависти к конкретному коболеву(подставить любую требуемую фамилию) не в состоянии сопоставить сколько-там-милионов коболевской ЗП с 50(пятьюдесятью) миллиардами, которые пока еще есть на счету чуть ли единственной высокорентабельной госкомпании Нфтогаз, и которые под новым чутким к указаниям из ОП руководством непременно будут раздерибанены на "велике будівництво"(с) миллиардерами, кот. останутся в тени
К сведению тупых:
ЗП и премии "нового очильника" Нафтогаза никак не уменьшаются
Побольше смотрите "видосики" и слушайте пропагандонов Рабиновича.тимошенко.Бойко и прочих - и непременно "заживете"
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30.04.2021 14:48 Відповісти
Я газом не пользуюсь и мне всё равно сколько королев намолотил в свои закрома,мне и так от этих миллиардов ничего не перепадёт,так что...А вот дорогами мы пользуемся все.
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04.05.2021 18:23 Відповісти
*Кобельов
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04.05.2021 18:26 Відповісти
правильно уволили.
нафтогаз - нацкомпания, а не частная лавочка в царьком во главе.
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30.04.2021 06:53 Відповісти
Электроэнергию у московии уже покупаем, зимой будем покупать и газ, все к чему прикасается гундявый ублюдок превращается в хлам
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30.04.2021 07:58 Відповісти
Плохому танцору те предметы,которые обычно красят на пасху мешают,а гундявому и членам секты конца эпохи бедности попередники
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30.04.2021 08:09 Відповісти
сметуны вы хде ??? или всё идёт ТАК ???
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30.04.2021 10:07 Відповісти
Ну надо ж еще 50 ярдов укатать, а потом ныть что на вакцины нет денег
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30.04.2021 11:02 Відповісти
Банальный треп неуважаемых сми.жареные утки по киевски.
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30.04.2021 12:40 Відповісти
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