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Новини Агресія Росії проти України
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"Кузня на Рибальському" через дії влади може зупинитися, тисячі людей залишаться без роботи, а обороноздатність країни буде підірвано, - заява

ЗАТ "Завод "Кузня на Рибальському" оскаржуватиме дії ДБР, яке провело обшуки на підприємстві, в судах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву заводу.

"Маски-шоу, як в найтемніші часи Януковича, що їх ДБР та прокуратура влаштували на підприємстві 28 квітня, колектив і менеджмент заводу розцінюють як ще один доказ свідомого доведення підприємства до банкрутства і зриву виконання його контрактних зобов’язань перед українською армією в умовах російської агресії", - зазначили на підприємстві.

Там заявили, що ДБР вже не один рік тероризує завод, і добре знає, що не було жодного випадку, коли б "Кузня" не надала наявних документів на їхню вимогу. Отже, жодної юридичної необхідності в обшуку не було.

"Його справжня мета стає зрозумілішою з огляду на те, що слідчі вийшли за межу ухвали знаменитого Печерського районного суду і незаконно вилучали будь-які документи, які їм траплялися на око, а не лише ті, які визначені рішенням одіозного судді Соколова в рамках кримінального впровадження проти посадовців Міністерства оборони, яким розслідується будівництво трьох броньованих десантно-штурмових катерів "Кентавр ЛК", "Станіслав" та "Малин"", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держоборонзамовлення намагаються знову пропхнути всі скандальні закупівлі, - Висоцький

На підприємстві зауважили, що ціна цих катерів, в залежності від комплектації, як мінімум в два з половиною рази нижча вартості закордонних аналогів, які до того ж в 2016 році ніхто Україні не продавав: "А тим більше, і бойові модулі до них, які теж було вирішено виготовляти в Україні, бо в той час західні партнери відмовлялися постачати нашій країні летальне озброєння".

На "Кузні" заявили, що ці катери – пілотні проєкти, тому зміни до тактико-технічного завдання на їх виготовлення є в такому випадку природними і неминучими. Їх визначає замовник, в даному випадку Міністерство оборони, а завод – зобов’язаний враховувати.

"Готовність трьох десантно-штурмових катерів в середньому становить близько 90 відсотків. Успішно завершені їх швартові та ходові випробування і замість того, щоб прийняти катери на озброєння, влада намагається зупинити цей процес, що негативно вплине на боєздатність ВМС України. "Кузня на Рибальському" сумлінно ставиться до виконання своїх контрактних зобов’язань, в умовах не завжди вчасних розрахунків інвестує в проєкти власні кошти. І навіть залучає кредитні ресурси, хоча тиск влади і накладений рік тому арешт на майновий комплекс "Кузні" аж ніяк не сприяє пошуку додаткових фінансових ресурсів", - наголосили на підприємстві.

Водночас, в "Кузні" додали, що за час участі заводу в реалізації військових замовлень під час війни з Росією ані попередній, ані теперішній власник не вивели з підприємства жодної гривні дивідендів.

"Тому "Кузня" оскаржуватиме дії правоохоронців в судах і докладе всіх зусиль для виконання контрактів з державою попри протидію самої держави, яка свідомо і з політичних мотивів руйнує єдине підприємство, здатне виготовляти військові судна і яке відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні обороноздатності країни. Є підстави вважати, що руйнуючи вітчизняне виробниче підприємство, влада або її окремі представники, діють в інтересах окремих держав", - підсумували на підприємстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР проводило обшуки в "Богдан Моторс" та "Кузні на Рибальському" у справі про закупівлю Міноборони неякісної техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дозвіл на обшук в офісі Коломойського видав Печерський суд, закінчили о 1:30, СБУ нічого не вилучила, - журналістка Козирєва

Автор: 

оборона (4772) обшук (1970) ДБР (3477)


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Топ коментарі
+32
"Кузница на Рыбацком" из-за действий власти может остановиться, тысячи людей останутся без работы, а обороноспособность страны будет подорвана, - заявление - Цензор.НЕТ 9066
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29.04.2021 16:12
+28
Так ведь хуже не будет, проголосовали за голого баротьку, получай хфошизд гранату главное что не барыга
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29.04.2021 16:11
+16
Функционирующее производственное предприятие создает рабочие места не только для тех людей, которые входят в число его штатных сотрудников.
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29.04.2021 16:27
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Так ведь хуже не будет, проголосовали за голого баротьку, получай хфошизд гранату главное что не барыга
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29.04.2021 16:11 Відповісти
Да вы шо?! Нет финансирования себе любимому...И фсе пропало. теперь лодки типа катера "боевые" нахрен Никому ненужные не втюхивают при сухопутной войне?
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29.04.2021 16:11 Відповісти
Про що Ви кажете? Перестануть сходити зі стапелів ********** есмінці та авіаносці (на базі тих самих річкових катерів, але за ціною нормальних, та це не головне...)!
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29.04.2021 16:23 Відповісти
"Кузница на Рыбацком" из-за действий власти может остановиться, тысячи людей останутся без работы, а обороноспособность страны будет подорвана, - заявление - Цензор.НЕТ 9066
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29.04.2021 16:12 Відповісти
ЭТИ парабаты хатят нам впарить десантно-штурмовых катера по цене в три раза выше рыночных. И не могут понять пачему мы вазмущаемся. Они думали мы глупые не заметим.
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29.04.2021 16:51 Відповісти
...а зачем вам "десантно-штурмовые катера" - за акционной просрочкой в АТБ кататься?
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29.04.2021 16:58 Відповісти
"..цена этих катеров, в зависимости от комплектации, как минимум в два с половиной раза ниже стоимости зарубежных аналогов, которые к тому же в 2016 году никто Украине не продавал: "А тем более, и боевые модули к ним, которые тоже было решено производить в Украине, потому что в то время западные партнеры отказывались поставлять нашей стране летальное вооружение".
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29.04.2021 17:10 Відповісти
чукчі не читатєлі - вони пісатєлі
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29.04.2021 20:14 Відповісти
Я апять не панимаю парахоботов, они хотят обсуждать зебилов, то только без зебилов. Ну так в едине. Так Мы паработы самые, самые, самые. Зебилы тупые, тупые, тупые. Тока один зебил просит паясни, все спам и метка кремлевкая скотинка.
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29.04.2021 17:36 Відповісти
...поясняю
"Кузня на Рибальському" через дії влади може зупинитися, тисячі людей залишаться без роботи, а обороноздатність країни буде підірвано, - заява - Цензор.НЕТ 2340
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29.04.2021 17:44 Відповісти
Исчё нада спрашувать: "Сасете ли вы рашен" - шоп было вааще панятна есть ли мосх у чувака и иво работадателе.
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29.04.2021 19:20 Відповісти
...хочешь закосить под олда - учи олбанский, вася, и не позорься на всю страну
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29.04.2021 19:36 Відповісти
Малчее таварисч сасите чупачупес праисвотства рашена, а то канкуренты за халявай атбирут.
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29.04.2021 21:13 Відповісти
...у тебя, насекомое, "сасательный" рефлекс даже за компом проявляется? Какое же ипанутое ты тогда в жизни?
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29.04.2021 21:57 Відповісти
Даун, саси рашен малчее а то падависся.
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30.04.2021 15:26 Відповісти
Скока-скока человек останется без работы???!!! Тысячи, да? Поимейте совесть, бездари! Это в момент развала Союза там работали более 6000(шести тысяч) работников! А в 2019-м годочке: "в 2018 году возросла на 26,36% численность работников предприятия составила - до 676 чел."(с). Повторяю, черти: численность, в 2019-м году- 676 человечков! И- всё.
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29.04.2021 16:15 Відповісти
Функционирующее производственное предприятие создает рабочие места не только для тех людей, которые входят в число его штатных сотрудников.
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29.04.2021 16:27 Відповісти
Да-да... не только. Не только. Конечно- не только. Только речь идет именно о "Кузня на Рыбальском". А фантазировать можно скока угодно.
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29.04.2021 16:30 Відповісти
С учетом автоматизации процесса производства, более 600 человек - это уже достаточно много. Поставщики сырья и комплектующих, логистика, различные аутсорсеры и т.д., это так, если по верхам пройтись..
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29.04.2021 16:43 Відповісти
Так я ж не спорю. Мариупольский СРЗ, который месяцок назад- стал навсегда. Там- такая же цифра, приблизительно. Выгнали взашей 550 человек. А работали- тысячи, на момент развала Союза. Всё очень похоже.
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29.04.2021 16:55 Відповісти
Нащо вам Мариупольський СРЗ, коли братушкі Керченську протоку перекрили? Кому ремонтувати збираєтесь - росіянам?
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29.04.2021 20:17 Відповісти
Да, Вы правы. В такие детали я не посвящен.
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29.04.2021 16:32 Відповісти
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29.04.2021 16:33 Відповісти
Ну не правда! А как же те тысячи, что рисуют и реализуют оффшорный схематоз? Как же им без работы остацца???!!!
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29.04.2021 16:43 Відповісти
те самые, что "зарабатывают на деребане "великого крадивництва" - переводя их в офшоры Омана, Катара и Кипра
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29.04.2021 17:15 Відповісти
Та я думаю там все просто, провернули деньги и теперь возмущаються, что их дорогую продукцию не берут. Для этого надо было договора делать и все такое, либо пусть продают на рынке. Сейчас такой вой на болотах стоит от этих порохоботов, аж противно.
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29.04.2021 16:53 Відповісти
Так і задумано.
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29.04.2021 16:20 Відповісти
"Ленинская кузница" - частное судостроительное предприятие в Киеве, владельцем которого до продажи в 2018 году опосредствованно являлся экс-президент Украины Петр Порошенко.
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29.04.2021 16:24 Відповісти
Руки прочь от этих предприятий - пусть и дальше воруют!
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29.04.2021 16:26 Відповісти
При Зебилах даже катера не построят, какие корветы?
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29.04.2021 16:31 Відповісти
дерьмачок для этого и приставлен к дурачку...
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29.04.2021 16:34 Відповісти
Так забавно читать коменты тупоголовых имбицилов 73%. Передайте им, что кузня на рыбальском уже который год не принадлежит порошенко, сейчас ней управляет тигипко. А хотя, какая разница.
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29.04.2021 16:37 Відповісти
И что? То есть ты уверен, что за 5 лет той ганьбы, которая втюхивалась государству по космическим ценам, Потрошенке отвечать не придётся?
Следственные органы разберутся.
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29.04.2021 16:39 Відповісти
Итак, только за последний год, сверхприбыльные при порошенко: нафтогаз, укроборонопром, энергоатом, центрэнерго - стали сверубыточными. Убытки этих госкомпаний превышают 100 млрд! Что ты там говорил про петю?
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29.04.2021 16:45 Відповісти
Это ж как надо было подорвать обороноспособность, что продать во время войны мануфактуру на рыбальском пророссийскому тигипке, менистру уряду Януковича
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29.04.2021 16:48 Відповісти
ой, как у кремляди пердак рвёт Тупая кремлядь "не замечает" ни Татарова, разгонявшего Майдан, в каьинетах ЗЕли. Не замечсает соратника Мертвечука - Качуру во фракции "слуг урода". Нем замечает Ермака, слившего операцию по "вагнеровцам". Не видит друга Деркача, Галущкенка, назначенного министром энергетики. И да - а почему ЗЕля, раз такой патроио, за ДВА ГОДА, не отобрал у Тигибка этот завод, ЗЕбиляка кремлядская?
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29.04.2021 16:51 Відповісти
Ви б, кремлєботи, вже визначились би - вам Якубович гарний чи поганий
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29.04.2021 20:19 Відповісти
Че ж тебя так колбасит, ты просто всей душой переживаешь за других людей. Иди неграм в Африке помоги.
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29.04.2021 16:58 Відповісти
пасть захлопни. Тебя забыл спросить, что мне делать
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29.04.2021 17:00 Відповісти
та мне пофигу, что там у тебя вместо рта. Только скот мог выбрать своим преЗЕдентом тупого наркомана Вову ЗЕбила.
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29.04.2021 17:44 Відповісти
Так иди на Shoren устройся и служи своему кумиру. Отпишешься потом, нечто, через сколько минут ты поймешь, как твой кумир тебя оценит и как заплатит. Заср@ли весь цензор, мр@зи шыкаладные. Есть еще чпокин и лупоценки, кумовья, этим тоже прислуга нужна.
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30.04.2021 05:16 Відповісти
завали своё хавало, гнида кацапская
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30.04.2021 06:06 Відповісти
Хто не пеця тот - кацап). Мне таких даже не жалко. Спасибо, петесос за киву, мертвечуков и прочую мразь, вышедших и упорно поддерживаемых основателем партии рыгов . Живи...
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30.04.2021 06:56 Відповісти
Интересно, нет не так. интересно а ты знаешь гнида кацапская что первый указ зеленского был отменить указ парашенки строить на земле ветряки? ни одна порохоср@нь ни словом не обмолвилась. и еще. Хуже - не стало. Но, дороги - строятся, притом - ШИКАРНЫЕ, а это в балансе - плюс. На пальцах поясню, как нечту джуре. Меняются президенты. Один дороги и мосты строил языком, второй - РЕАЛЬНО СТРОИТ. И еще... Я не встретил за два года ни единого недоразумения, в реале, которое хотело бы вернуть сывочолое ничто. Зелей недовольны - это норм, но. Страна живет, дороги строятся, а нечто типа джуро гавкает от карамелек. На то оно и джуро
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30.04.2021 07:13 Відповісти
класно пердак палає у кацапської падалі Пєши ісчо, дибіл ЗЕбільний
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30.04.2021 11:54 Відповісти
Упс, да тебя даже мокарницкое не лайкнуло. Сосать твои родители вечером будут палочки от шоренок (другой семьи у шыкаладной падали не бывает)
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30.04.2021 16:46 Відповісти
Подробнее о космические цены пожалуйста, насколько я помню цена была меньше семи миллионов долларов за катер .На мировом рынке узнайте и цену одного дистанционного орудие 30 мл будете удивлены.На кентавре их 2! И сделаны они из бронированной стали а не жестяные.Ну вам зрадофилам не понять.При Зеленском уже два года как и ни одного нового катера не построили.
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29.04.2021 20:43 Відповісти
Как я тебя панимаю 7:3 Прям как Аргетина Ямайка какая боль 7:0 . Дафай клип выпусти
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29.04.2021 17:43 Відповісти
Ой, да полно вам лапшать. "Обороноспособность страны" именно вашими корытами и подрывается.
Наконец-то придётся ответить за 5 лет втюхивания государству непотриба по космическим ценам.
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29.04.2021 16:37 Відповісти
для особо тупых зебилов:
"...цена этих катеров, в зависимости от комплектации, как минимум в два с половиной раза ниже стоимости зарубежных аналогов, которые к тому же в 2016 году никто Украине не продавал: "А тем более, и боевые модули к ним, которые тоже было решено производить в Украине, потому что в то время западные партнеры отказывались поставлять нашей стране летальное вооружение".
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29.04.2021 17:13 Відповісти
Скотман, любитель попостить фотки, фотки ведер в студию!
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30.04.2021 16:47 Відповісти
Получается не дают работать Бибипке? Это рыгореванш какой-то
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29.04.2021 16:46 Відповісти
рыгореванш - это когда вислюк оманський не выполняет Гособоронзаказ 2020, и ЧЕТЫРЕ месяца не дает формировать бюджет Гособоронзаказа 2021.. попутно закрывая финансирование разработки нового вооружения и кормя курсантов и бойцов ВСУ - тараканами..
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29.04.2021 17:18 Відповісти
Порошенко 5 лет наживался на войне, не хочет терять свой кровавый куш
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29.04.2021 21:09 Відповісти
И бойцы ели еду, а не теперешнюю баланду. И были ракетные программы.
Уже два года как "не наживается". Ракетные программы - закрыты. Минобороны - не даёт заказов на вооружение.
Кто теперь наживается, зебильное?
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29.04.2021 23:49 Відповісти
Ахаха, 5 лет из рыбацких лодок военные корветы мастырил и впаривал Минобороны за ценой авианосца ))
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29.04.2021 21:24 Відповісти
Петя, а с теми людьми, за спинами которых сейчас пытаешься спрятаться ты делился кровавыми деньгами с войны?
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29.04.2021 21:40 Відповісти
Кудрявый муфлон должен давно сидеть на зоне за мародёрство во время войны
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29.04.2021 22:12 Відповісти
соси писю, дблка
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30.04.2021 06:07 Відповісти
Продукция "кузни" никому не нужна. Речные катера не имеют права самостояельно выйти в море.
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29.04.2021 23:13 Відповісти
 
 