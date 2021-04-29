"Кузня на Рибальському" через дії влади може зупинитися, тисячі людей залишаться без роботи, а обороноздатність країни буде підірвано, - заява

ЗАТ "Завод "Кузня на Рибальському" оскаржуватиме дії ДБР, яке провело обшуки на підприємстві, в судах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву заводу.

"Маски-шоу, як в найтемніші часи Януковича, що їх ДБР та прокуратура влаштували на підприємстві 28 квітня, колектив і менеджмент заводу розцінюють як ще один доказ свідомого доведення підприємства до банкрутства і зриву виконання його контрактних зобов’язань перед українською армією в умовах російської агресії", - зазначили на підприємстві.

Там заявили, що ДБР вже не один рік тероризує завод, і добре знає, що не було жодного випадку, коли б "Кузня" не надала наявних документів на їхню вимогу. Отже, жодної юридичної необхідності в обшуку не було.

"Його справжня мета стає зрозумілішою з огляду на те, що слідчі вийшли за межу ухвали знаменитого Печерського районного суду і незаконно вилучали будь-які документи, які їм траплялися на око, а не лише ті, які визначені рішенням одіозного судді Соколова в рамках кримінального впровадження проти посадовців Міністерства оборони, яким розслідується будівництво трьох броньованих десантно-штурмових катерів "Кентавр ЛК", "Станіслав" та "Малин"", - йдеться в повідомленні.

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На підприємстві зауважили, що ціна цих катерів, в залежності від комплектації, як мінімум в два з половиною рази нижча вартості закордонних аналогів, які до того ж в 2016 році ніхто Україні не продавав: "А тим більше, і бойові модулі до них, які теж було вирішено виготовляти в Україні, бо в той час західні партнери відмовлялися постачати нашій країні летальне озброєння".

На "Кузні" заявили, що ці катери – пілотні проєкти, тому зміни до тактико-технічного завдання на їх виготовлення є в такому випадку природними і неминучими. Їх визначає замовник, в даному випадку Міністерство оборони, а завод – зобов’язаний враховувати.

"Готовність трьох десантно-штурмових катерів в середньому становить близько 90 відсотків. Успішно завершені їх швартові та ходові випробування і замість того, щоб прийняти катери на озброєння, влада намагається зупинити цей процес, що негативно вплине на боєздатність ВМС України. "Кузня на Рибальському" сумлінно ставиться до виконання своїх контрактних зобов’язань, в умовах не завжди вчасних розрахунків інвестує в проєкти власні кошти. І навіть залучає кредитні ресурси, хоча тиск влади і накладений рік тому арешт на майновий комплекс "Кузні" аж ніяк не сприяє пошуку додаткових фінансових ресурсів", - наголосили на підприємстві.

Водночас, в "Кузні" додали, що за час участі заводу в реалізації військових замовлень під час війни з Росією ані попередній, ані теперішній власник не вивели з підприємства жодної гривні дивідендів.

"Тому "Кузня" оскаржуватиме дії правоохоронців в судах і докладе всіх зусиль для виконання контрактів з державою попри протидію самої держави, яка свідомо і з політичних мотивів руйнує єдине підприємство, здатне виготовляти військові судна і яке відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні обороноздатності країни. Є підстави вважати, що руйнуючи вітчизняне виробниче підприємство, влада або її окремі представники, діють в інтересах окремих держав", - підсумували на підприємстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР проводило обшуки в "Богдан Моторс" та "Кузні на Рибальському" у справі про закупівлю Міноборони неякісної техніки.

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