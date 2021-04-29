Влада має допомогти бізнесу вижити, а не роздавати фрагментарні подачки обраним, - нардеп

Влада має запропонувати максимальну допомогу малому та середньому бізнесу, який зараз найбільше страждає від кризи, а не надавати окремі податкові преференції.

Про це заявив народний депутат України Андрій Осадчук.

"Пандемія рано чи пізно закінчиться. Економічні втрати від пандемії фантастичні. Відновлювати країну будуть малі підприємці, середні підприємці. І їм треба надавати максимальну допомогу", - сказав Осадчук.

На його думку, влада має запропонувати програми підтримки бізнесу, але наразі вона надає лише преференції окремим представникам великого, як-от знижує ПДВ для аграріїв-виробників сировини. Депутат наголосив: така політика влади є неприйнятною.

"Ми надавали купу пропозицій, вони лежать у Верховній Раді. Але замість того, щоб сфокусуватися на малому й середньому бізнесі, який порятує цю країну, вони продовжують давати якісь фрагментарні подачки. Я вважаю, що це абсолютно неприйнятно на сьогодні", - сказав Осадчук.

Як відомо, в Раді ухвалили рішення про зниження ставки ПДВ з 20 до 14% для аграріїв, які виробляють сировину. Це рішення спричинило збитки для бюджету на рівні 5 млрд щорічно.

Також податковий комітет на чолі з Данилом Гетманцевим рекомендував Раді знизити акцизну ставку на тютюномісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН). Це дасть змогу тютюновим гігантам продавати їх дешевше і заробляти більше. А державний бюджет України щороку втрачатиме мінімум 3 мільярди гривень.

Зараз влада виступила з пропозицією підвищити цілий ряд податків, в тому числі ПДВ, до 22-24%. Економіст Борис Кушнірук вже заявив: така ініціатива влади призведе до погіршення економічної ситуації і збурення суспільства.

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво. І наголосила: неприпустимо підвищувати податки в кризу, зазначивши, що інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.