Гетманцев на фінкомітеті вимагав від керівництва ДФС і ДПС результатів боротьби зі злочинною діяльністю на ринку палива

Голова комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев вимагає від податківців показати реальний результат боротьби з тіньовим ринком пального.

Він викликав на засідання комітету керівництво ДПС і ДФС, представників Нацполіції, ГПУ і ДБР, щоб почути звіт про результати роботи.

"Чому у вас ці кримінальні провадження, а ви докладаєте знову про процес? Ми з вами на державу працюємо і повинні результат дати. У людей роками крадуть гроші. А ми так і продовжуємо розслідувати. Робимо вигляд, що розслідуємо?" - звернувся до голови ДФС Мельника Гетманцев.

У відповідь Мельник повідомив, що ведеться низка кримінальних проваджень. Зокрема, про припинення злочинної діяльності - виготовлення палива з розчинників, які заборонені в Україні і можуть бути небезпечними.

"Стандарт Ойл 2000" працює на мережу автозаправних станцій "БРСМ". Ними здійснювалася торгівля паливом, виробленим з використанням розчинників. На сьогодні, завдяки слідчим діям припинено виробництво цієї мережею бензину А-95 на підставі змішування з розчинниками. Ми зараз вживаємо заходів, щоб це виробництво далі не функціонувало", - пояснив Мельник.

Гетманцев закликав довести всі кримінальні провадження до кінця і припинити махінації на ринку палива. Він зазначив, що у податківців є всі необхідні інструменти.

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"У вас досить повноважень і інструментів для того, щоб навести порядок безпосередньо зараз. Використовуйте це, а не вигадуйте нові норми, яких вам не вистачає. Я не хочу нікого ображати. Ми поважаємо вас як фахівців. Але ознака фахівця - результат. Ми з вами маємо поставити крапку на проблемі з паливом: припинити злочинну діяльність і змусити платити податки", - зазначив Гетманцев.

Заступник голови фінансового комітету Холодов запропонував провести перевірки АЗС за участю депутатів і податківців. Цю пропозицію підтримали. Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус запевнив, що народні депутати контролюватимуть ситуацію на ринку палива. Він пообіцяв щотижня проводити зустрічі на базі фінансового або енергетичного комітету з податківцями.

Раніше стало відомо, що бюджет недоотримає 22 млрд гривень через ухиляння від сплати акцизу і ПДВ недобросовісними учасниками ринку палива, зокрема через незаконну діяльність міні НПЗ, сірих точок-бочок з продажу пального, скруточних схеми з ПДВ і махінацій з готівкою і безготівковими касовими розрахунками на АЗС.