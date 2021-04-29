Рада закликала Кабмін встановити пільги на електроенергію для населення в 30-кілометровій зоні АЕС

Народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради в четвер, 29 квітня, прийняли постанову про звернення до Кабміну щодо прийняття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

Про це повідомляє кореспондент Цензор,НЕТ.

За таке рішення - 311 народних депутатів.

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Цей пільговий тариф парламентарії рекомендують встановити невідкладно, протягом 14 календарних днів з дня набрання чинності постанови. Розмір такої фіксованої ціни має бути в розмірі 70% чинного тарифу для відповідної групи населення.