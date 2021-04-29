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Рада закликала Кабмін встановити пільги на електроенергію для населення в 30-кілометровій зоні АЕС
Народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради в четвер, 29 квітня, прийняли постанову про звернення до Кабміну щодо прийняття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.
Про це повідомляє кореспондент Цензор,НЕТ.
За таке рішення - 311 народних депутатів.
Цей пільговий тариф парламентарії рекомендують встановити невідкладно, протягом 14 календарних днів з дня набрання чинності постанови. Розмір такої фіксованої ціни має бути в розмірі 70% чинного тарифу для відповідної групи населення.
Топ коментарі
+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар29.04.2021 16:40
+2 а ес #372967
показати весь коментар29.04.2021 16:40
+2 Привет
показати весь коментар29.04.2021 16:55
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А самое главное...чем хуже тот кто живет в 31 км от АЭС...того кто живет в 30 км??
И как определяется этот риск?? А если жахнет так...что и в 50 км мало не покажется??
А почему ни каких льгот тем кто живет возле химзаводов...коксохимов...нефтеперерабатывающих и так далее.... там тоже в таком случае должна быть зона риска....километр...два...пять..