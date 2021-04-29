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Новини Тарифи ЖКГ
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Рада закликала Кабмін встановити пільги на електроенергію для населення в 30-кілометровій зоні АЕС

Рада закликала Кабмін встановити пільги на електроенергію для населення в 30-кілометровій зоні АЕС

Народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради в четвер, 29 квітня, прийняли постанову про звернення до Кабміну щодо прийняття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

Про це повідомляє кореспондент Цензор,НЕТ.

За таке рішення - 311 народних депутатів.

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Цей пільговий тариф парламентарії рекомендують встановити невідкладно, протягом 14 календарних днів з дня набрання чинності постанови. Розмір такої фіксованої ціни має бути в розмірі 70% чинного тарифу для відповідної групи населення.

АЕС (1144) ВР (14943) Кабмін (14072) електроенергія (6180)


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Топ коментарі
+2
как это один презедент может быть равнее чем другой преезедент? А если Ахметов переедет в 30 километровую зону то зеленый тариф подымут в два раза?
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29.04.2021 16:40
+2
Ну тогда и 90 коп за 100 кВт взад
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29.04.2021 16:40
+2
А еще есть ГЭС ..ТЭС...СЭС..ВЭС.....чем те кто живет рядом с ними хуже??
А самое главное...чем хуже тот кто живет в 31 км от АЭС...того кто живет в 30 км??
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29.04.2021 16:55
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Какого хрена это им льготы. Мы все преезеденты и должны платить одинаково максимальный тариф!!!!
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29.04.2021 16:38 Відповісти
как это один презедент может быть равнее чем другой преезедент? А если Ахметов переедет в 30 километровую зону то зеленый тариф подымут в два раза?
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29.04.2021 16:40 Відповісти
Ну тогда и 90 коп за 100 кВт взад
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29.04.2021 16:40 Відповісти
в тій 30 кілометровій зоні, живе, грубо кажучи, півтора десятки народу - оце подаруночок від ЗЕленої банди ворюг
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29.04.2021 16:42 Відповісти
...там, блд, населения столько, что просто писец...
Рада призвала Кабмин установить льготы на электроэнергию для населения в 30-километровой зоне АЭС - Цензор.НЕТ 7300
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29.04.2021 16:43 Відповісти
Только фильм про чуваков живущих в Припяти смотрел. Так там чел говорит, есть преимущество, за электричество и газ не платим, так как нет счётчиков.
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29.04.2021 16:44 Відповісти
В Зоне сохранился СССР. Там как дома.
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29.04.2021 17:02 Відповісти
это Меня касается
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29.04.2021 16:47 Відповісти
А еще есть ГЭС ..ТЭС...СЭС..ВЭС.....чем те кто живет рядом с ними хуже??
А самое главное...чем хуже тот кто живет в 31 км от АЭС...того кто живет в 30 км??
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29.04.2021 16:55 Відповісти
Какого риска?? То бишь ты считаешь...что зеленоре стадо доработолось то того что не может обеспечить безопасную работу АЭС??
И как определяется этот риск?? А если жахнет так...что и в 50 км мало не покажется??
А почему ни каких льгот тем кто живет возле химзаводов...коксохимов...нефтеперерабатывающих и так далее.... там тоже в таком случае должна быть зона риска....километр...два...пять..
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29.04.2021 17:51 Відповісти
 
 