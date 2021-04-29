Російського репера Моргенштерна внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

За поданням СБУ реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера (відомий за псевдонімом Моргенштерн) включили в перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури і інформаційними політики.

22 квітня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Валєєва Алішера Тагіровича.

Відповідним наказом МКІП від 28 квітня 2021 реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера Тагіровича було включено до переліку.

Нагадаємо, раніше Моргенштерн заявив, що скасовує концерти в Україні.

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