Російського репера Моргенштерна внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України
За поданням СБУ реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера (відомий за псевдонімом Моргенштерн) включили в перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури і інформаційними політики.
22 квітня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Валєєва Алішера Тагіровича.
Відповідним наказом МКІП від 28 квітня 2021 реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера Тагіровича було включено до переліку.
Нагадаємо, раніше Моргенштерн заявив, що скасовує концерти в Україні.
Топ коментарі
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Хто його слухає...Чому ...
самі себе обмежують лапотним репом.
Я любитель тяжелой музыки, если что. В целом рэп - не мое, ни английский, ни кацапский. Но тексты Оксимирона считаю сильными.
Конечно беседа была проведена и теперь он его презирает. Но, на долго ли - покажет время.
Но большинство то не будет рассказывать своим детям что такое кацапский дегенерат. Ибо большинству главное чтобынебылафайны и мышебратья...
https://www.unian.ua/lite/stars/morgenshtern-v-ukrajini-u-sbu-nemaye-pidstav-ne-puskati-rosiyskogo-repera-v-krajinu-11270423.html У СБУ немає підстав не пускати російського репера Моргенштерна в Україну Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/lite/stars/morgenshtern-v-ukrajini-u-sbu-nemaye-pidstav-ne-puskati-rosiyskogo-repera-v-krajinu-11270423.html
що змінилося? парашник проплатив піар-кампанію СБУ, щоб стригти на кеш скрєпних?
Одне слово: ганьба і сором за Неньку.
Пи.Си.
Залишилося внести до списку осіб, що складають загрозу Україні "голубого" блогера Андрія Петрова. І можна лаштуватися до внутрішньої еміграції.
Пи.Пи.Си.
Колись зарікався публічно не принижувати осіб, що займають посаду президента України. З поваги до посади. Але зараз не втримаюсь. Це воїнам загрозу складають воїни. А клоунам - відповідно, клоуни.
Скоро будет не ловко говорить что ты русский.
Не стыдно?