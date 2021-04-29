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Російського репера Моргенштерна внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Російського репера Моргенштерна внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

За поданням СБУ реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера (відомий за псевдонімом Моргенштерн) включили в перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури і інформаційними політики.

22 квітня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Валєєва Алішера Тагіровича.

Відповідним наказом МКІП від 28 квітня 2021 реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера Тагіровича було включено до переліку.

Нагадаємо, раніше Моргенштерн заявив, що скасовує концерти в Україні.

Також читайте: Російському блогеру Пинзарю заборонили в'їзд в Україну за відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба. ФОТО

заборона (1448) Міністерство культури (755) росія (64969) репер (43)


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Топ коментарі
+23
Якийсь розмальований чурбан, нарік і мракобєс...
Хто його слухає...Чому ...
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29.04.2021 16:50
+13
...особи с низким коэффициентом IQ и недоразвитые, как говорится, "...рыбак рыбака..."
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29.04.2021 16:53
+11
бо англійської мови не знають.
самі себе обмежують лапотним репом.
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29.04.2021 17:03
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Якийсь розмальований чурбан, нарік і мракобєс...
Хто його слухає...Чому ...
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29.04.2021 16:50 Відповісти
Молодёжь слушает наверное. Кацапский рэп у подростков в моде.
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29.04.2021 16:52 Відповісти
бо англійської мови не знають.
самі себе обмежують лапотним репом.
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29.04.2021 17:03 Відповісти
Не обязательно. Сейчас же в тренде сквернословие, вот и слшают всякую хрень. Богомолец предлагала когда-то мат запретить, но над ней только посмеялись. И тут на форуме в том числе. Так что нечего на зеркало пенять...
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29.04.2021 17:32 Відповісти
Лапотный рэп тоже разным бывает. Есть это дерьмо, а есть тот же Оксимирон...
Я любитель тяжелой музыки, если что. В целом рэп - не мое, ни английский, ни кацапский. Но тексты Оксимирона считаю сильными.
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29.04.2021 23:58 Відповісти
Даже мой 8ми летний сын знает про этого дебила и приводил его в пример, в разговорах. Хоть музыку он ещё не слушает, но зато смотрит ютубчик.
Конечно беседа была проведена и теперь он его презирает. Но, на долго ли - покажет время.
Но большинство то не будет рассказывать своим детям что такое кацапский дегенерат. Ибо большинству главное чтобынебылафайны и мышебратья...
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29.04.2021 17:30 Відповісти
Ну, у нас и Говнобородько смотрели и слушали. Или Голопопенко? Или Голобородько? Или .....? Да какая разница, что то, чмо воровитое оказалось, что второе чмо, что третье чмо такое же, что четвёртое чмо воровитое.
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29.04.2021 18:42 Відповісти
...особи с низким коэффициентом IQ и недоразвитые, как говорится, "...рыбак рыбака..."
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29.04.2021 16:53 Відповісти
Это к вопросу : что действительно слушает и смотрит народ, что пользуется бешенным спросом. И никакие квоты, запреты, хотелки почему-то не мешают. Поэтому свой интересный контент надо создавать
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29.04.2021 16:57 Відповісти
Треба. Але москалі швидко переманюють виконавців. Ті за бабло радо продаються. Ми не потягнемо у фінансовому плані. Хіба треба виходити на англомовний ринок.
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29.04.2021 17:04 Відповісти
Слушает молодежь от 10 лет и старше ,но это хорошо что запретили ,но уже потратились на рекламу и тд
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29.04.2021 18:11 Відповісти
У каждого поколения есть свой "богдан титомир" или "мальчишник".
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29.04.2021 22:24 Відповісти
Реперів треба знищувати одразу після народження
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29.04.2021 16:52 Відповісти
Емінем в чому винен?
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29.04.2021 16:57 Відповісти
В тому що він огидна істота.
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29.04.2021 18:47 Відповісти
https://youtu.be/vNBmaVExiqw
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29.04.2021 20:24 Відповісти
який він нах репер?
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29.04.2021 17:11 Відповісти
А ОПЗЖ-нет?
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29.04.2021 16:53 Відповісти
обдолбаний аморал
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29.04.2021 16:54 Відповісти
Курам на смех... А мертвечука, мураева, бойко, левочкина, бандаренка, ахмётова и прочую шваль вы не хотите в это список включить???
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29.04.2021 16:55 Відповісти
он представляет опасность для всей цивилизации
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29.04.2021 16:55 Відповісти
всі кацапи створюють загрозу для адекватного світу
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29.04.2021 17:29 Відповісти
тільки цей скоморох більше схожий на анальну пробку чим на моргенштерн
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29.04.2021 16:55 Відповісти
Моргенштерн внесен в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины/ Не меньшую угрозу представляют Добкин, Зеленский, Коломойский, Пинчук, Рабинович.
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29.04.2021 16:57 Відповісти
Рэпер представляет угрозу нацбезопасности Украины. А вот Кива, Бойко и Ермак - нет!
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29.04.2021 17:00 Відповісти
Лучше бы с какой-то иной формулировкой. Ибо, этот чертик, если представляет угрозу нам- то что мы тогда стоим, в этой жизни?!
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29.04.2021 17:01 Відповісти
задарма пропиарили кремлёвского вылупка...
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29.04.2021 17:02 Відповісти
28.12.2020 р.
https://www.unian.ua/lite/stars/morgenshtern-v-ukrajini-u-sbu-nemaye-pidstav-ne-puskati-rosiyskogo-repera-v-krajinu-11270423.html У СБУ немає підстав не пускати російського репера Моргенштерна в Україну Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/lite/stars/morgenshtern-v-ukrajini-u-sbu-nemaye-pidstav-ne-puskati-rosiyskogo-repera-v-krajinu-11270423.html

що змінилося? парашник проплатив піар-кампанію СБУ, щоб стригти на кеш скрєпних?
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29.04.2021 17:09 Відповісти
Неужели нельзя было придумать более уничижительную формулировку для вот таких прыщей? А то, прям, Джеймс мать его Бонд. "Угроза нацбезопасности"... Что ж у нас за безопасность такая, что подобные клоуны представляют ей угрозу??
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29.04.2021 17:14 Відповісти
Я так розумію СБУ забороняє в'їзд лише тим артистам, що відмовилися їхати?
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29.04.2021 17:18 Відповісти
Так он же придурок? Какая угроза? Хотя...путлер с дружками ровно такие же.
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29.04.2021 17:18 Відповісти
Как же теперь жить? Националисты проклятые запретили липового еврея... А ,правда шо он пел хава нагиллу лучше кошерных ?
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29.04.2021 17:44 Відповісти
мордорштерн
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29.04.2021 17:45 Відповісти
Это чучело представляет угрозу не только Украине, а и здравому смыслу!
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29.04.2021 17:51 Відповісти
Прежде всего! Идиотов и так переизбыток.
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29.04.2021 20:18 Відповісти
Зачем вы ему баллов прибавляете? Просто запрет из-за того, что он деградант.
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29.04.2021 17:56 Відповісти
А почему не Батый или Чингисхан.Он на арийца похож,как ч на вьетнамца😄.
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29.04.2021 18:01 Відповісти
Якщо цей вилупок є загрозою для України, то мені дуже і дуже шкода... Україну. До чого ми докотилися, шановне панство? Не танки з ракетами, а розмальовані чудернацькі одноакордні буркуни, на обличчях яких всі ознаки деградації.
Одне слово: ганьба і сором за Неньку.

Пи.Си.
Залишилося внести до списку осіб, що складають загрозу Україні "голубого" блогера Андрія Петрова. І можна лаштуватися до внутрішньої еміграції.

Пи.Пи.Си.
Колись зарікався публічно не принижувати осіб, що займають посаду президента України. З поваги до посади. Але зараз не втримаюсь. Це воїнам загрозу складають воїни. А клоунам - відповідно, клоуни.
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29.04.2021 18:19 Відповісти
Этот не поймёт, но для других пример показательный.
Скоро будет не ловко говорить что ты русский.
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29.04.2021 18:27 Відповісти
Ну, наконец-то ... а еще нужно внести в перечень невъездных в Украину тех, кто этой запутинской обдолбанной обезяне хотел устроить концерты по всей Украине, кто поразвешивал рекламные бигборды с мордой этого ублюдка по городам на юго-востоке страны... Работа на пропаганду страны-оккупанта - рашки должна наказываться так же, как обстрелы мирных городов...
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29.04.2021 19:06 Відповісти
.... Мені цікаво : людина- азіат, тюрок, а називає себе німецьким поняттям... Ну, назвався-б, уже, "Чолпон"... Казахською це те саме, що і "Моргенштерн" - "ранкова зірка"... Те ж саме, "венеричне"...
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29.04.2021 19:47 Відповісти
Не поспеешь с утреней звездой---а так хотелось. Оно ото с южных мест хоть знает что и газета такая есть у тевтонов? Та врядли и правильно. А с Венерой добавлю из прошлого---Венера не Венера---но что то венерическое есть у этого стрыбуна! Тут своих мохнатиков как ********!
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29.04.2021 20:10 Відповісти
Двадцатитрёхлетний укурок-задрот "представляет угрозу нацбезопасности".
Не стыдно?
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29.04.2021 20:06 Відповісти
Ой! А кто оно, это чмо?
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29.04.2021 20:17 Відповісти
Рэпер несёт угрозу нац.безопасности, а ОПЗЖ - не несёт. Смотрите, не перепутайте.
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29.04.2021 22:29 Відповісти
Я щось думав що "Служба Безопасности Укурка" є загрозою національній безпеці, а не дрищеподібний фрік.
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29.04.2021 23:46 Відповісти
эта нарко-макака представляет опасность для Украины?
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30.04.2021 05:56 Відповісти
Шановні батьки, займайтесь музичним вихованням своїх дітей.
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30.04.2021 06:07 Відповісти
 
 