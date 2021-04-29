Організації, які борються за Україну, не мають асоціюватися з підрозділами Ваффен СС, - посол Німеччини Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен засудила акцію до дня створення дивізії СС "Галичина", яка відбулася ввечері 28 квітня у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посла ФРН.

"Підрозділи Ваффен CC брали участь у найважчих військових злочинах та Голокості під час Другої світової війни. Жодні волонтерські організації, які сьогодні борються та працюють за Україну, не повинні асоціюватися з ними", - написала Фельдгузен.

Нагадаємо, 28 квітня у Києві відбувся марш з нагоди річниці створення дивізії СС "Галичина".

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