Тищенко про реакцію Зеленського на його вечірку: "Працюй, Колю. Краще за всіх працюй"
Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, як минула його розмова з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорювалося святкування дня народження дружини нардепа в локдаун у столичному готелі Fairmont.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Працюй, Колю. Краще за всіх працюй", - кинув на ходу Тищенко у відповідь на запитання про реакцію президента Зеленського на його вечірку.
Водночас він не відповів на питання, яке рішення ухвалила фракція СН з цього приводу, а також чи заплатив він штраф. Нардеп просто мовчки залишив приміщення преси.
Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.
Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.
У підсумку, штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним.
Наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".
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пали ЗЕльоный шкварки дальше!
работай на преЗЕка !
ЗАЧЕТ !!!!
Они напоминают мне кучку слабоумных, которые пытаются договориться с электрической розеткой, чтобы та не била током.
Суют гвоздь в розетку.
Бам! Ударило.
- Так, давайте заключим перемирие с розеткой, потому что так дальше продолжаться не может.
Гвоздь, розетка. Бам, ударило!
- Мы выражаем свой протест по поводу ваших действий, товарищ розетка! Вы нарушаете наши договоренности! Предлагаем заключить новое перемирие, более правильное.
Гвоздь, розетка. Опять ударило.
- Товарищ розетка, это полное игнорирование международных правил! Но для большего контроля предлагаем гвоздь заменить на электрод, это должно всё решить.
Электрод в розетку, опять ожидаемо бьёт током.
- Мы приглашаем международных наблюдателей, чтобы они документально зафиксировали факт нарушения со стороны розетки!
Гвоздь, удар током, наблюдатели зевают и разъезжаются по кабакам.
- Призываем мировую общественность вмешаться и прекратить беспредел со стороны розетки!
Опять удар током, мировая общественность выражает озабоченность и запрещает розетке заплывать за буйки в Средиземном море.
- Необходимо ввести новый пакет договоренностей с розеткой и пересмотреть старые договоренности. Это поможет снизить эскалацию конфликта.
Гвоздь, ..... ну а дальше вы знаете.
ПыСы. Потом появляется человек, который предлагает просто отключить электричество в розетке.
Его тут же закидывают помидорами и он уходит.
Скажите, а как называются люди, которые тысячу раз наступают на грабли в надежде, что уж в 1001й раз эти грабли не хряцнут их по лбу?
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Дороги, з порошку білого, будують...
*********** наглость и умение врать в глаза но не своим, таким же, и вот тогда никакими ре
волюциями и майданами нас не победить.... разве что гильотиной......
Никакой писатель-фантаст такого придумать не мог...