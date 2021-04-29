Тищенко про реакцію Зеленського на його вечірку: "Працюй, Колю. Краще за всіх працюй"

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, як минула його розмова з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорювалося святкування дня народження дружини нардепа в локдаун у столичному готелі Fairmont.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Працюй, Колю. Краще за всіх працюй", - кинув на ходу Тищенко у відповідь на запитання про реакцію президента Зеленського на його вечірку.

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Водночас він не відповів на питання, яке рішення ухвалила фракція СН з цього приводу, а також чи заплатив він штраф. Нардеп просто мовчки залишив приміщення преси.

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

У підсумку, штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним.

Наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".