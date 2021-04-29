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Новини
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Тищенко про реакцію Зеленського на його вечірку: "Працюй, Колю. Краще за всіх працюй"

Тищенко про реакцію Зеленського на його вечірку:

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, як минула його розмова з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорювалося святкування дня народження дружини нардепа в локдаун у столичному готелі Fairmont.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Працюй, Колю. Краще за всіх працюй", - кинув на ходу Тищенко у відповідь на запитання про реакцію президента Зеленського на його вечірку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво "Слуги народу" не порушувало питання про виключення Тищенка з фракції, - Верещук

Водночас він не відповів на питання, яке рішення ухвалила фракція СН з цього приводу, а також чи заплатив він штраф. Нардеп просто мовчки залишив приміщення преси.

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

У підсумку, штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним.

Наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+40
Петр Алексеевич, прекратите уже наконец подставлять бубочку.
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29.04.2021 17:07
+36
тищенко и вислюк оманский не скрываясь - окропляют зебилов "клоунской россой".. ежедневно и вдосталь
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29.04.2021 17:05
+29
Коля Оболонский просто хочет еще раз проговорить тот момент, что преЗЕдент в Украине полный идиот, а его избиратели и того хуже)
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29.04.2021 17:13
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Иногда лучше просто закрыть свой рот и молчать...
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29.04.2021 17:03 Відповісти
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29.04.2021 17:08 Відповісти
Коля Оболонский просто хочет еще раз проговорить тот момент, что преЗЕдент в Украине полный идиот, а его избиратели и того хуже)
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29.04.2021 17:13 Відповісти
Go, Коля, goу !


пали ЗЕльоный шкварки дальше!
работай на преЗЕка !
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29.04.2021 18:36 Відповісти
Тищенко о реакции Зеленского на его вечеринку: "Работай, Коля. Лучше всех работай" - Цензор.НЕТ 1056
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29.04.2021 17:04 Відповісти
тищенко и вислюк оманский не скрываясь - окропляют зебилов "клоунской россой".. ежедневно и вдосталь
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29.04.2021 17:05 Відповісти
И Коля работает... Возможно- не лучше всех. Но уж точно- не хуже. Наверное- можно позавидовать Коле.
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29.04.2021 17:05 Відповісти
Вот тільки в якому напрямку і на кого?
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29.04.2021 17:35 Відповісти
Тищенко про реакцію Зеленського на його вечірку: "Працюй, Колю. Краще за всіх працюй" - Цензор.НЕТ 7681
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29.04.2021 18:20 Відповісти
и это в Мариуполе ?

ЗАЧЕТ !!!!
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29.04.2021 18:40 Відповісти
Ви дивуєтесь ? Якби Ви поспілкувалися з жітєлямі Маріуполя , Ви б здивувалися ще більше .
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30.04.2021 06:46 Відповісти
Как мне хочется дождаться когда эту шоблу сцатой тряпкой погонят!!!
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29.04.2021 17:07 Відповісти
Может и погонят, только голосующее паприколухужынибудит население выберет новое говно, в виде праффесоров или защитников диссертаций. Это к сожалению это неисправимо.
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29.04.2021 20:15 Відповісти
Петр Алексеевич, прекратите уже наконец подставлять бубочку.
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29.04.2021 17:07 Відповісти
это он называет работой?
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29.04.2021 17:09 Відповісти
или по-другому - что он называет работой ? ))))
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29.04.2021 17:38 Відповісти
вот это и есть Лицо, пардон Коля Жопа Слуг Уродов!
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29.04.2021 17:24 Відповісти
Вот прямо сюда и сказал.
Тищенко про реакцію Зеленського на його вечірку: "Працюй, Колю. Краще за всіх працюй" - Цензор.НЕТ 1809
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29.04.2021 17:26 Відповісти
Ох і важка ж робота крутити такою жопою як у бегемота.
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29.04.2021 17:37 Відповісти
Вот сюда Тищенко регулярно посылает всех нас. Доколе?
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29.04.2021 17:46 Відповісти
оце справа лице нашої влади
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29.04.2021 20:32 Відповісти
Ещё 3 года это терпеть.
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29.04.2021 17:30 Відповісти
Так "мудрый нарид" опять выберет такое же чмо или путлеровских холуев из зажопа.
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29.04.2021 18:03 Відповісти
так виходьте терпіли - імпічмент членограю і пішов він на х... бо це падло ще на п'ять років хоче покерувати
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29.04.2021 20:31 Відповісти
з квартальним шутом там ніхто не рахується
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29.04.2021 17:32 Відповісти
но ему об этом не говорят ибо оно мстителено, обидчиво и закомллексовано...плюс мания величия )))
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29.04.2021 17:39 Відповісти
Та уже опатия какая то -одно хоть чуть чуть радует,зесрань передохнет от своей непроходимой тупости,как бараны,а не как порядочные люди
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29.04.2021 17:39 Відповісти
А вот тут ошибочка. Не передохнут, прибарахлятся за счет народа и будут процветать на альпийских лугах или в Туманном Альбионе . А сдыхать будет "мудрый нарид" и уже это делает благодаря тарифному геноциду и полному провалу доктора Смерть Степанова по борьбе с коронавирусом.
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29.04.2021 18:19 Відповісти
уже 'наработали' на несколько пожизненных.вместе с зеЛяй.их спасает только пандемия.сразу после нее - будут жесткие митинги и вынос мародера зеленого в тюрягу
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29.04.2021 17:59 Відповісти
Я понял, кого мне напоминает наша Трёхсторонняя контактная группа с их потугами заключить 100500е прекращение огня.

Они напоминают мне кучку слабоумных, которые пытаются договориться с электрической розеткой, чтобы та не била током.
Суют гвоздь в розетку.
Бам! Ударило.
- Так, давайте заключим перемирие с розеткой, потому что так дальше продолжаться не может.
Гвоздь, розетка. Бам, ударило!
- Мы выражаем свой протест по поводу ваших действий, товарищ розетка! Вы нарушаете наши договоренности! Предлагаем заключить новое перемирие, более правильное.
Гвоздь, розетка. Опять ударило.
- Товарищ розетка, это полное игнорирование международных правил! Но для большего контроля предлагаем гвоздь заменить на электрод, это должно всё решить.
Электрод в розетку, опять ожидаемо бьёт током.
- Мы приглашаем международных наблюдателей, чтобы они документально зафиксировали факт нарушения со стороны розетки!
Гвоздь, удар током, наблюдатели зевают и разъезжаются по кабакам.
- Призываем мировую общественность вмешаться и прекратить беспредел со стороны розетки!
Опять удар током, мировая общественность выражает озабоченность и запрещает розетке заплывать за буйки в Средиземном море.
- Необходимо ввести новый пакет договоренностей с розеткой и пересмотреть старые договоренности. Это поможет снизить эскалацию конфликта.
Гвоздь, ..... ну а дальше вы знаете.
ПыСы. Потом появляется человек, который предлагает просто отключить электричество в розетке.
Его тут же закидывают помидорами и он уходит.
Скажите, а как называются люди, которые тысячу раз наступают на грабли в надежде, что уж в 1001й раз эти грабли не хряцнут их по лбу?

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************************************-EWxdMi40dD0xkN-V3hoHI8IppusHk_PDy1y0vaA&__tn__=*NK-R #вголос Автор: Dmitriy Ivanov
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29.04.2021 18:06 Відповісти
Придурки...
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29.04.2021 18:15 Відповісти
Абажжитє, он ишо будит кандидатом тож наук.
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29.04.2021 18:44 Відповісти
Цей робочий коля наклав тобі вова велику кучу, яка буде смердіти дуже довго і позначиться на твоєму рейтингу.
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29.04.2021 18:55 Відповісти
В воюючій країні такі шабаші неприпустимі, а карантин - то для переляканих.
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29.04.2021 18:57 Відповісти
Так пановє ,, прєзідєнт мнє токашо пазваніл і сказал шоб ми харашо паработалі .. Паетаму - все бистрєнько занімайтє "рабочіе места" , налівайтє бокали , берітє в рукі "інструмент" і начинаем плодотворно работать , челюстямі .Тищенко про реакцію Зеленського на його вечірку: "Працюй, Колю. Краще за всіх працюй" - Цензор.НЕТ 7051.
Тищенко про реакцію Зеленського на його вечірку: "Працюй, Колю. Краще за всіх працюй" - Цензор.НЕТ 639 .
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29.04.2021 18:58 Відповісти
А чего фразу не закончил-"над разводом лохов,,?
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29.04.2021 19:39 Відповісти
Яке паскудство - коля котлета і членограй...
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29.04.2021 20:26 Відповісти
Работягі, пляха... Що один, що інший... с_ка...
Дороги, з порошку білого, будують...
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29.04.2021 21:46 Відповісти
Таке неприкрите нахабство
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29.04.2021 22:46 Відповісти
Сказочный долбо"об....
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30.04.2021 00:53 Відповісти
а сказал зюзенька коленьке следущее - коляДААА!!! что бы влезть на верхотуру нужна просто
*********** наглость и умение врать в глаза но не своим, таким же, и вот тогда никакими ре
волюциями и майданами нас не победить.... разве что гильотиной......
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30.04.2021 06:48 Відповісти
Клоун, избранный народом Украины президентом, и бандюк, избранный тем же народом своим законодателем, поговорили про вечеринку бандюка, прошедшую во время запрета. Просто поговорили, ничего не подумайте.
Никакой писатель-фантаст такого придумать не мог...
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30.04.2021 08:53 Відповісти
и колян под козырёк - есть шеф ! и пошёл работать ...
Тищенко про реакцію Зеленського на його вечірку: "Працюй, Колю. Краще за всіх працюй" - Цензор.НЕТ 9023
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30.04.2021 16:19 Відповісти
 
 