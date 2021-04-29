Пєсков вирішив, що "держава Ікс" причетна до спроби перевороту в Білорусі: Йшлося не просто про ліквідацію Лукашенка, а про блокування енергосистеми цілої країни

У Кремлі вирішили, що якась закордонна держава може бути причетна до спроб влаштувати державний переворот у Білорусі і вчинити напад на "президента" Олександра Лукашенка. Він не назвав прямо, про яку державу йдеться, однак, як видно всіляко намагався натякнути, що це США.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Він не заявив прямо, про яку саме державу йдеться, однак, як видно, всіляко намагався натякнути, що це США.

За його словами, про участь іншії країни говорять масштаби змови, про яку раніше заявили російська і білоруська сторони. Пєсков запевняє, що йшлося не просто про ліквідацію Лукашенка і взяття в заручники членів його сім'ї, йшлося, зокрема, про вимикання і блокування енергосистеми цілої країни.

"Як ви розумієте, група іммігрантів в Америці не може говорити про кібердії, спрямовані на блокування енергосистеми країни ... Без допомоги або без доручення "держави Ікс" такі дії виконувати неможливо і навіть неможливо планувати. Це той факт незаперечний, яким ми можемо оперувати", - стверджує представник Кремля. Втім, якихось доказів, що підтверджують подібні звинувачення, він не наводить.

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Він також додав, що складно визначити, чи знав про ці плани президент США Джо Байден і зазначив, що у Росії "безумовно є" чітке розуміння рівня американського залучення в ситуацію, пов'язану з Білоруссю.

Нагадаємо, ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковича і Олександра Федуту, які нібито "планували здійснення військового перевороту" у своїй державі й усунення Олександра Лукашенка. Також у російській спецслужбі заявили, що перед приїздом до Москви Зянкович "провів консультації у США та Польщі".

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що його усунення схвалило вище політичне керівництво США.

Водночас представник Держдепу зазначив, що будь-яке припущення про причетність США до підготовки замаху на Лукашенка абсолютно помилкове.