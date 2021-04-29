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Пєсков вирішив, що "держава Ікс" причетна до спроби перевороту в Білорусі: Йшлося не просто про ліквідацію Лукашенка, а про блокування енергосистеми цілої країни

Пєсков вирішив, що

У Кремлі вирішили, що якась закордонна держава може бути причетна до спроб влаштувати державний переворот у Білорусі і вчинити напад на "президента" Олександра Лукашенка. Він не назвав прямо, про яку державу йдеться, однак, як видно всіляко намагався натякнути, що це США.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Він не заявив прямо, про яку саме державу йдеться, однак, як видно, всіляко намагався натякнути, що це США.

За його словами, про участь  іншії країни говорять масштаби змови, про яку раніше заявили російська і білоруська сторони. Пєсков запевняє, що  йшлося не просто про ліквідацію Лукашенка і взяття в заручники членів його сім'ї, йшлося, зокрема, про вимикання і блокування енергосистеми цілої країни.

"Як ви розумієте, група іммігрантів в Америці не може говорити про кібердії, спрямовані на блокування енергосистеми країни ... Без допомоги або без доручення "держави Ікс" такі дії виконувати неможливо і навіть неможливо планувати. Це той факт незаперечний, яким ми можемо оперувати", - стверджує представник Кремля. Втім, якихось доказів, що підтверджують подібні звинувачення, він не наводить.

Також читайте: Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення

Він також додав, що складно визначити, чи знав про ці плани президент США Джо Байден і зазначив, що у Росії "безумовно є" чітке розуміння рівня американського залучення в ситуацію, пов'язану з Білоруссю.

Нагадаємо, ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковича і Олександра Федуту, які нібито "планували здійснення військового перевороту" у своїй державі й усунення Олександра Лукашенка. Також у російській спецслужбі заявили, що перед приїздом до Москви Зянкович "провів консультації у США та Польщі".

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що його усунення схвалило вище політичне керівництво США.

Водночас представник Держдепу зазначив, що будь-яке припущення про причетність США до підготовки замаху на Лукашенка абсолютно помилкове.

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) Пєсков Дмитро (1609)


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Топ коментарі
+10
Совсем одурел ершик.
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29.04.2021 17:16
+7
госпаде, да западу на вас накласть большую кучу, вас ненавидит собственное же население, какие вам еще внешние киллеры нужны. Страна погрязла во лжи и лизоблюдстве, чиновники лыбятся картофельному фюреру, а за спиной плюют на его портреты, а рядовые жители в основном большинстве просто хотят побыстрее чтобы он сдохнул.
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29.04.2021 18:26
+6
Да нафиг бульбофюрер сдался США. У них под боком мадура наркоман какой год и только экономические санкции против Венесуэлы. Убийство диктаторов теперь ложится на плечи самого народа. И если не может, то дорога в Северную Корею.
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29.04.2021 17:45
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И он прав!. Смотрите происки этого "государства Икс"! Они просто извергиии!!!! Вот что они сделали с фельдмаршалом Шапошниковым, да они его просто фельдегерем сделали!
https://mil.in.ua/uk/news/fregat-marshal-shaposhnykov-vmf-rosiyi-zdijsnyv-nevdalyj-pusk-rakety-kalybr/
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29.04.2021 17:16 Відповісти
Море волнуется -раз, море волнуется два, море волнуется ТРиии!!! -фельдмаршал Шапошников.....Плииии!!!!!
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29.04.2021 17:19 Відповісти
свєтілась, падая, ракєта,
а от нєйо бєжал расчьот...

https://twitter.com/hochu_dodomu

https://twitter.com/hochu_dodomu hochu domoy v ua @hochu_dodomu

https://twitter.com/hochu_dodomu https://twitter.com/hochu_dodomu



Россия опозорилась неудачным пуском "грозной" ракеты "Калибр", которой неоднократно хвастался Путин.
на півшосту)))
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29.04.2021 18:16 Відповісти
"Песков решил, что "государство Икс" причастно к попытке переворота в Беларуси: Речь шла не просто о ликвидации Лукашенко, а о блокировании энергосистемы целой страны.."

вот оно чё.. какое-то "государство Икс" мешало вовке-шмаркле закупать электроэнергию в рашке - через Беларусь.. Америка, что ты творишь!
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29.04.2021 17:40 Відповісти
пля.. снова промазали! а ведь имели такой шанс попасть получить премию Дарвина))
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29.04.2021 17:42 Відповісти
Страстная неделя а черти веселятся в кремлядске...
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29.04.2021 17:44 Відповісти
Пєсков вирішив, що "держава Ікс" причетна до спроби перевороту в Білорусі: Йшлося не просто про ліквідацію Лукашенка, а про блокування енергосистеми цілої країни - Цензор.НЕТ 3740
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29.04.2021 18:24 Відповісти
Совсем одурел ершик.
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29.04.2021 17:16 Відповісти
Логично! Не будет электричества - все включат фонарики, власть падёт от такого количества
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29.04.2021 17:16 Відповісти
X-хуйло?
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29.04.2021 17:17 Відповісти
Лучше давайте в другой дип-теннис играть: высылайте дипломатов, рядами и колоннами. Они- ваших. Вы- ихних. Так как-то безобиднее. А такие заявы, как вот эта- лишнее. Даже наша Мендель себе такого не позволяет! А она- многое умеет! Но, такого- не позволяет.
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29.04.2021 17:18 Відповісти
Х-хрхасия?
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29.04.2021 17:20 Відповісти
**********
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29.04.2021 18:08 Відповісти
Вот это вот всё постоянное набрасывание кацапами гуано на вентилятор по поводу США американцам нравится или что? Сколько можно терпеть эту грязь? Или они относятся к свинорусам,как к умалишенным?
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29.04.2021 17:29 Відповісти
Слон и моська. Так и относятся.
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29.04.2021 17:48 Відповісти
Американці просто не в курсі, що десь на мордовських болотах виють шакали.
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29.04.2021 19:01 Відповісти
_Жаль что это всё брехня и выдумка рашистов и в действительности дядюшка Сэм мышей не ловит. А если каким-то образом не выдумка - то это ещё хуже: значит людоеды кроют спецслужбы Запада как бык овцу.
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29.04.2021 17:30 Відповісти
Государство Икс действительно причастно к перевороту в Беларуси.
К сожалению переворот был удачен. И последний диктатор Европы теперь держит на коротком поводке предпоследнего.
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29.04.2021 17:45 Відповісти
Да нафиг бульбофюрер сдался США. У них под боком мадура наркоман какой год и только экономические санкции против Венесуэлы. Убийство диктаторов теперь ложится на плечи самого народа. И если не может, то дорога в Северную Корею.
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29.04.2021 17:45 Відповісти
Да вся эта лапша рассчитана на внутреннего потребителя, у которого логика уже давно наглухо отбита.
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29.04.2021 17:59 Відповісти
Забавное совпадение. Если смотреть по номеру кузова выпускаемых автомобилей( вин-код) то в европе и азии первое знакоместо- буквы. в америках цифры. S-англия, F франция W- германия( еще со времен западной, вест джермани) K- корея, J- япония, Y-украина. А вот знаком X обозначается как раз Россия. Ни на что не намекаю. Просто наблюдение
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29.04.2021 17:56 Відповісти
есть "государство Х", без которого ни одна война не начинается
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29.04.2021 17:57 Відповісти
и как же называется "государство Икс" которое решило заблокировать энергосистему целой страны после того как Беларусь закупила еще 80 тысяч тонн нефти у США ?

- угадайте с 1 раза
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29.04.2021 18:00 Відповісти
Рано забыли забыли о грозной и непобедимой Вейшнории:
Пєсков вирішив, що "держава Ікс" причетна до спроби перевороту в Білорусі: Йшлося не просто про ліквідацію Лукашенка, а про блокування енергосистеми цілої країни - Цензор.НЕТ 3750
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29.04.2021 18:03 Відповісти
Шиза выкосила ряды ватников вщент. БЛД такого агитпропа даже во время WW2 не было. Полный пипец.
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29.04.2021 18:03 Відповісти
госпаде, да западу на вас накласть большую кучу, вас ненавидит собственное же население, какие вам еще внешние киллеры нужны. Страна погрязла во лжи и лизоблюдстве, чиновники лыбятся картофельному фюреру, а за спиной плюют на его портреты, а рядовые жители в основном большинстве просто хотят побыстрее чтобы он сдохнул.
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29.04.2021 18:26 Відповісти
"Песков решіл" - очевидно правий Швець у Фейгіна, коли каже що самозванця рашистоШерхана посадили на завхоза країни , ублажать ватанів , а справами вже керують інші - а Песков просто той самй озвучуватєль не ПУЙЛА ... То з ким вова наш їде тьоркі тєрєть?
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29.04.2021 18:31 Відповісти
...з тим з ким перетирв в Омані чи в Катарі?
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29.04.2021 18:33 Відповісти
Россияне испытали "Калибр". Это реально страшно.

https://www.facebook.com/100000615999676/posts/4164874723543020/ видео на фб

via https://www.facebook.com/100000615999676/posts/4164874723543020/ Андрей Шор
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29.04.2021 18:55 Відповісти
Ну траєкторія реально неперебачувана.
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29.04.2021 19:03 Відповісти
Один только шепот Байдена на ушко ***** привёл в движение целую армию . А што стОит сидение в бункере без свежего воздуха и солнечного света , -- это ж вообще -- капец ... .
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29.04.2021 19:23 Відповісти
Гітлер , і тот не усідєл в бункєрє на Вінничині .
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29.04.2021 19:29 Відповісти
Неужто снова Вейшнория? Опять совместные учения придется проводить.
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29.04.2021 19:55 Відповісти
 
 