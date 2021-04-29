Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про обов'язкове проходження прокурорами атестації

Парламент зробив ще один крок щодо реформування прокуратури.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, в четвер на позачерговому засіданні депутати прийняли за основу законопроєкт про внесення змін до "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури" з окремих аспектів дії перехідних положень.

За - 253.

Перед голосуванням нардеп СН, глава профільного комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський попросив колег від свого імені та імені президента підтримати законопроєкт.

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За його словами, цим документом депутати висловлюють підтримку реформи правоохоронних органів і додав, що парламент має створити умови, щоб з осені правоохоронці почали працювати повноцінно.

Законопроєкт передбачає безальтернативну обов'язковість проходження атестації для можливості вступу на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласній чи окружній прокуратурі, зокрема в разі поновлення на посадах за рішеннями судів.

Документ передбачає можливості завершення розпочатих до 1 вересня 2021 року процедур відбору та дисциплінарного провадження.

Законопроєкт пропонує уповноважити генерального прокурора ухвалювати рішення про скликання всеукраїнської конференції прокурорів для призначення членів Ради прокурорів України та органу, що здійснює дисциплінарне провадження, затвердження положення про порядок роботи такого органу і його відкриття.