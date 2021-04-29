Найдовшу дорогу в напрямку Києва відремонтують на Миколаївщині, оголошено тендер, - ОДА

Оголошено тендер на ремонт траси Н-24 Благовіщенське-Миколаїв. Це найдовша дорога в київському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївська ОДА.

"Н-24 останні роки "бачила" тільки ямковий ремонт, але тепер вона буде повноцінно відновлена в Миколаївській області. Третина автодороги вже на низькому старті для початку ремонтних робіт. Інша частина на фінальній стадії проєктування", - зазначили в ОДА.

Так, 28 квітня, Служба автомобільних доріг у Миколаївській області оголосила тендер на ремонт двох відрізків дороги Н-24, орієнтовно від села Мигія до міста Вознесенська, протяжністю 54 кілометра.

"Маленькими, але впевненими кроками рухаємося до поставленої мети - оновити мережу Миколаївщини рівними, комфортними дорогами. Національна програма "Велике Будівництво" допомагає зшити райони області безпечним транспортним сполученням", - підкреслили в ОДА.

Нагадаємо також, що 28 квітня ц.р. заступник керівника Офісу президента і координатор "Великий будівництва" Кирило Тимошенко повідомив про відкриття повноцінного руху на відомому довгобуді Одеської області - на мосту через Хаджибейський лиман.

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