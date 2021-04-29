УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12478 відвідувачів онлайн
Новини
4 411 19

Найдовшу дорогу в напрямку Києва відремонтують на Миколаївщині, оголошено тендер, - ОДА

Найдовшу дорогу в напрямку Києва відремонтують на Миколаївщині, оголошено тендер, - ОДА

Оголошено тендер на ремонт траси Н-24 Благовіщенське-Миколаїв. Це найдовша дорога в київському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївська ОДА.

"Н-24 останні роки "бачила" тільки ямковий ремонт, але тепер вона буде повноцінно відновлена в Миколаївській області. Третина автодороги вже на низькому старті для початку ремонтних робіт. Інша частина на фінальній стадії проєктування", - зазначили в ОДА.

Так, 28 квітня, Служба автомобільних доріг у Миколаївській області оголосила тендер на ремонт двох відрізків дороги Н-24, орієнтовно від села Мигія до міста Вознесенська, протяжністю 54 кілометра.

"Маленькими, але впевненими кроками рухаємося до поставленої мети - оновити мережу Миколаївщини рівними, комфортними дорогами. Національна програма "Велике Будівництво" допомагає зшити райони області безпечним транспортним сполученням", - підкреслили в ОДА.

Нагадаємо також, що 28 квітня ц.р. заступник керівника Офісу президента і координатор "Великий будівництва" Кирило Тимошенко повідомив про відкриття повноцінного руху на відомому довгобуді Одеської області - на мосту через Хаджибейський лиман.

Також читайте: Ділянку "Дороги Єдності", що з'єднує схід і захід України, будують на Хмельниччині, - ОДА

Найдовшу дорогу в напрямку Києва відремонтують на Миколаївщині, оголошено тендер, - ОДА 01

дороги (3056) Миколаївська область (2261) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Хорошо бы и в самом Николаеве дороги отремонтировать. А то сплошные ямы!
показати весь коментар
29.04.2021 17:24
+1
Цей Зеленський що завгодно зробить, аби Петро Олексійович виглядав лузером. Якби великий гетьман вдруге обійняв посаду президента, то він теж щось будував би.
показати весь коментар
29.04.2021 17:23
+1
Это что ж за друг такой что во время пандемии и войны, вместо того что б решать эти проблемы, он упорно так вливает деньги в его фирму для ремонта дорог ?
Какой откат зелёный с этого имеет что ему плевать на все ?
показати весь коментар
29.04.2021 18:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.04.2021 17:17 Відповісти
Цей Зеленський що завгодно зробить, аби Петро Олексійович виглядав лузером. Якби великий гетьман вдруге обійняв посаду президента, то він теж щось будував би.
показати весь коментар
29.04.2021 17:23 Відповісти
Наприклад, фабрику цукрових півників.
показати весь коментар
29.04.2021 18:18 Відповісти
судячи по йумару ви з зеленським з одного кавеена
показати весь коментар
29.04.2021 18:43 Відповісти
та й що?
показати весь коментар
29.04.2021 18:52 Відповісти
нічо, працюй.
показати весь коментар
29.04.2021 18:53 Відповісти
Хорошо бы и в самом Николаеве дороги отремонтировать. А то сплошные ямы!
показати весь коментар
29.04.2021 17:24 Відповісти
раньше хоть латки гов..ном засыпали под дождем, сейчас и того не делают.
показати весь коментар
29.04.2021 18:12 Відповісти
скоріше до сезону поспіли б
показати весь коментар
29.04.2021 18:09 Відповісти
Это что ж за друг такой что во время пандемии и войны, вместо того что б решать эти проблемы, он упорно так вливает деньги в его фирму для ремонта дорог ?
Какой откат зелёный с этого имеет что ему плевать на все ?
показати весь коментар
29.04.2021 18:12 Відповісти
Тендер?!!
Что, ковидные деньги уже закончились?
показати весь коментар
29.04.2021 18:36 Відповісти
Стоко крика о "вЯликом будівництві",' а по годовым отчетам, строят НЕ больше, чем в прошлые года.
показати весь коментар
29.04.2021 18:38 Відповісти
И под Новой Одессой стиральная дочка.
По селам петляет двухрядка
показати весь коментар
29.04.2021 23:30 Відповісти
Доска, очепятка
показати весь коментар
29.04.2021 23:31 Відповісти
 
 