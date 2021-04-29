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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, неподалік селища Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля населеного пункту Павлопіль – з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська та Водяного ворог використав автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети. У передмісті Причепиіівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі селищ Піски та Верньоторецьке противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Концентрація важкого озброєння та обстріли житлових кварталів: Україна показала в ОБСЄ грубі порушення найманцями РФ перемир'я. ФОТОрепортаж

обстріл (28284) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
Неосяжне зелене перемир"я триває !!!)))
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29.04.2021 18:06
+3
А шо такоЄ ? Куди поділась мантра про "режим тиші"?
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.
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29.04.2021 18:20
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та поставьте манекены и заминируя подходы и уйдите в тыл на километр.
- пусть себе стреляют в никого...
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29.04.2021 18:05 Відповісти
Неосяжне зелене перемир"я триває !!!)))
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29.04.2021 18:06 Відповісти
А шо такоЄ ? Куди поділась мантра про "режим тиші"?
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.
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29.04.2021 18:20 Відповісти
Українські лаври можуть віддати в управління патріарху РПЦ Кирилу29.04.2021, 10:05 | https://gazetavv.com/news Новости , https://gazetavv.com/news/ukraine Общество Від початку доби найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 779Святогірська лавраУкраїнські православні лаври можуть передати під пряме підпорядкування російському патріарху Кирилу.Маємо три лаври - Києво-Печерську, Почаївську на Тернопільщині та Святогірську в Донецької області. Усі належать Російській православній церкві в Україні,https://gazeta.ua/articles/life/***********-lavri-mozhut-viddati-v-upravlinnya-patriarhu-rpc-kirilu/1028806 розповіла https://gazeta.ua/ Gazeta.ua релігієзнавиця Людмила Филипович."Керуються митрополитом Онуфрієм. Але є наміри зробити їх ставропігійними і перевести у пряме підпорядкування московському патріарху Кирилу. Наприклад, як Корецький монастир на Рівненщині. Якщо так станеться, то ніколи не зможемо їх повернути. Хіба силою.
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29.04.2021 18:23 Відповісти
Ти що постиш ,гнида кремлівська !!!))
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29.04.2021 18:38 Відповісти
"Куда попало",це коли вбивають українських вояків???)))
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29.04.2021 18:46 Відповісти
Ну якщо поранений ,це не втрата !!! )))
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29.04.2021 18:57 Відповісти
 
 