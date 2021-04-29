Від початку доби найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, втрат немає, - пресцентр ОС
Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Зокрема, неподалік селища Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля населеного пункту Павлопіль – з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Світлодарська та Водяного ворог використав автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети. У передмісті Причепиіівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі селищ Піски та Верньоторецьке противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
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