Від початку доби найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, неподалік селища Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля населеного пункту Павлопіль – з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська та Водяного ворог використав автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети. У передмісті Причепиіівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі селищ Піски та Верньоторецьке противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Концентрація важкого озброєння та обстріли житлових кварталів: Україна показала в ОБСЄ грубі порушення найманцями РФ перемир'я. ФОТОрепортаж