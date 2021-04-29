Укрзалізниця цього року оновить 1200 км основних шляхів, – керівник УЗ Іван Юрик
Основні ремонтні роботи у всій країні Укрзалізниця розпочала ще 1 квітня, і на сьогоднішні оновлено вже 140 км шляхів, а до кінця року їх протяжність повинна скласти 1200 км.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив виконувач обов'язків голови правління УЗ Іван Юрик після інспекції виконання колійних робіт на ділянках у Хмельницькій і Рівненській областях.
"Стану колій приділяємо чи не найбільшу увагу, адже це безпека руху та швидкість як пасажирських, так і вантажних поїздів", - зазначив Юрик.
За даними керівника УЗ, протягом року капітально планується відремонтувати 400 км колій, ще на 800 км буде проведено середній ремонт.
"Основні роботи будуть виконуватися на напрямках з інтенсивним рухом поїздів", - уточнив Іван Юрик.
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нужно юго-западную железную дорогу заместить северо-восточной, а южную - восточной... обновление путей без реорганизации уз, пользы не принесет никому, кроме юзиков и других производителей щебня...и они спешат
https://nashigroshi.org/2011/10/24/zaliznytsya-kupyla-u-lvivskyh-porystiv-chavunni-urny-po-5-tysyach/
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