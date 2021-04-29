Укрзалізниця цього року оновить 1200 км основних шляхів, – керівник УЗ Іван Юрик

Основні ремонтні роботи у всій країні Укрзалізниця розпочала ще 1 квітня, і на сьогоднішні оновлено вже 140 км шляхів, а до кінця року їх протяжність повинна скласти 1200 км.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив виконувач обов'язків голови правління УЗ Іван Юрик після інспекції виконання колійних робіт на ділянках у Хмельницькій і Рівненській областях.

"Стану колій приділяємо чи не найбільшу увагу, адже це безпека руху та швидкість як пасажирських, так і вантажних поїздів", - зазначив Юрик.

За даними керівника УЗ, протягом року капітально планується відремонтувати 400 км колій, ще на 800 км буде проведено середній ремонт.

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"Основні роботи будуть виконуватися на напрямках з інтенсивним рухом поїздів", - уточнив Іван Юрик.