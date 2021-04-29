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Укрзалізниця цього року оновить 1200 км основних шляхів, – керівник УЗ Іван Юрик

Основні ремонтні роботи у всій країні Укрзалізниця розпочала ще 1 квітня, і на сьогоднішні оновлено вже 140 км шляхів, а до кінця року їх протяжність повинна скласти 1200 км.

 Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив виконувач обов'язків голови правління УЗ Іван Юрик після інспекції виконання колійних робіт на ділянках у Хмельницькій і Рівненській областях.

Укрзалізниця цього року оновить 1200 км основних шляхів, – керівник УЗ Іван Юрик 01

"Стану колій приділяємо чи не найбільшу увагу, адже це безпека руху та швидкість як пасажирських, так і вантажних поїздів", - зазначив Юрик.

За даними керівника УЗ, протягом року капітально планується відремонтувати 400 км колій, ще на 800 км буде проведено середній ремонт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Практично у всіх регіонах України поїзди вже курсують без обмежень, введених через локдаун, - "Укрзалізниця"

Укрзалізниця цього року оновить 1200 км основних шляхів, – керівник УЗ Іван Юрик 02

"Основні роботи будуть виконуватися на напрямках з інтенсивним рухом поїздів", - уточнив Іван Юрик.

залізниця (1500) Укрзалізниця (6832) Іван Юрик (40)


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Может "Юзик" ?!
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29.04.2021 18:44 Відповісти
Нужно не обновлять, а менять на европейские!!!
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29.04.2021 18:49 Відповісти
для европейских нужен такой же подвижной состав...
нужно юго-западную железную дорогу заместить северо-восточной, а южную - восточной... обновление путей без реорганизации уз, пользы не принесет никому, кроме юзиков и других производителей щебня...и они спешат
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30.04.2021 01:30 Відповісти
ОПЯТЬ КУПИТ ЧТО ТО ВРОДЕ ЭТОГО .

https://nashigroshi.org/2011/10/24/zaliznytsya-kupyla-u-lvivskyh-porystiv-chavunni-urny-po-5-tysyach/
.
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29.04.2021 18:54 Відповісти
я тоже прочитал Юзик
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29.04.2021 19:13 Відповісти
красивые картинки, только работяги невесёлые, наверное денег много платят ...
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29.04.2021 19:15 Відповісти
Из-за локдауна убыточные пассажирские перевозки отрезали и сразу плечо увеличилось, поток увеличился, х*р увеличился и настала эпоха "оперативних управлінських рішень".
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30.04.2021 07:16 Відповісти
 
 