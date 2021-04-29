Депутати пропонують законодавчо закріпити заборону на подачу води в окупований Крим

Група народних депутатів з фракцій "Європейська солідарність", "Голос" і групи "Довіра" пропонують закріпити в законодавстві положення про заборону поставок води Північно-Кримським каналом в Крим до деокупації півострова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний законопроєкт №5419 Про внесення змін до закону "Про створення вільної економічної зони"Крим" і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" про заборону водопостачання Північно-Кримськом каналом тимчасово окупованим Криму і Севастополю зареєстрований в парламенті.

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Депутати пропонують доповнити закон Про створення СЕЗ "Крим" новою нормою: "Здійснення поставок води Північно-Кримськом каналом до території СЕЗ "Крим", будь-який інший забір води з водних об'єктів України з метою подальшої поставки на територію СЕЗ "Крим" забороняються до моменту закінчення режиму тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

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