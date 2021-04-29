Депутати пропонують законодавчо закріпити заборону на подачу води в окупований Крим
Група народних депутатів з фракцій "Європейська солідарність", "Голос" і групи "Довіра" пропонують закріпити в законодавстві положення про заборону поставок води Північно-Кримським каналом в Крим до деокупації півострова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідний законопроєкт №5419 Про внесення змін до закону "Про створення вільної економічної зони"Крим" і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" про заборону водопостачання Північно-Кримськом каналом тимчасово окупованим Криму і Севастополю зареєстрований в парламенті.
Депутати пропонують доповнити закон Про створення СЕЗ "Крим" новою нормою: "Здійснення поставок води Північно-Кримськом каналом до території СЕЗ "Крим", будь-який інший забір води з водних об'єктів України з метою подальшої поставки на територію СЕЗ "Крим" забороняються до моменту закінчення режиму тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".
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поможет зацементировать тему возврата Крыма- Украине и забыть её- навсегда...
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Ініціатива Зеленського "Дзвони примирення" нібито символізує примирення часів Другої світової війни. Але як виявляється вона стосується "неоголошеної війни", в якій нам прийдеться "багато кого вибачити".
Не відповідаючи на питання справедливості і законності, нам вкотре "сують" тему примирення.
А импичмент членограю депутаты объявить не хотят?
но это возможно только после вооруженного захвата херсонской части Украины, а не до...
поэтому государство должно усиленно готовиться не только в этом направлении, а к повсеместной войне, ибо
захват Херсонской области может начаться с провокации и отвлекающего манёвра кацапского фюрера в совсем другой области Украины...