УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11445 відвідувачів онлайн
Новини
1 220 7

Інформація про наших громадян не надходила, - МЗС про затримання членів "української радикальної спільноти" в Росії

Інформація про наших громадян не надходила, - МЗС про затримання членів

Після новини про затримання нібито "української групи" на території Російської Федерації в дипломатичні установи не надходило інформації про затримання громадян України. Історії про український радикальний слід покликані залякати росіян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Інформація про затримання українських громадян до дипломатичних установ України в Російській Федерації не надходила", - зазначив він.

Водночас МЗС констатує, що від початку року російські правоохоронні органи та ЗМІ активно розкручують тему "зовнішнього управління" акціями народних протестів на тлі грубого порушення прав людини в Росії.

"Для залякування власного населення традиційно створюються історії про "український радикальний слід". Категорично відкидаємо такі звинувачення. Закликаємо російську сторону не поширювати чергові інсинуації, а натомість прислухатися до законних вимог російських громадян, у тому числі в частині дотримання основоположних прав людини і забезпечення верховенства права", - додав Ніколенко.

Зазначимо, 29 квітня російські силовики повідомили про затримання 16 прихильників української молодіжної радикальної спільноти "М.К.У." - "Маніяки. Культ вбивств". Це націонал-соціалістичний "культ" так званих скінхедів, представники якого публікували в інтернеті відео нападів на людей.

Послідовників цієї групи затримали в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі та інших містах Росії.

Також дивіться: Державний телеканал "ДОМ" розповів жителям окупованих територій про "безчинства праворадикалів". ВIДЕО

затримання (4336) МЗС (4110) радикали (30)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что им в России искать?
показати весь коментар
29.04.2021 19:47 Відповісти
Встреча путлера и зеленского, нагнетание фашистской истерии и осуждение проукраинских сил в Украине в последнее время это звенья одной цепи.
показати весь коментар
29.04.2021 19:53 Відповісти
Саме так,це елементи гібридної війни !!! Плебс треба тримати в тонусі !!!)))
показати весь коментар
29.04.2021 20:01 Відповісти
Уточнили по святкам за воїнами 14 гренадерської дивізії ВаффенСС "Галичина". Її формування,склад,задачі,бої. Це для того,щоб не брехали від головного московського Брехала. Дивізія-стрілецька. Формувалась з українців з німецьким корінням і осіб,що стгяли на різних політичних позиціях( ну це теж ж саме,що робить на окупованому сході зараз росія для 1 та 2 окупац.корпусів,свого роду гірше "СС"). Виконання завдань за рік від охоронно-супроводжуючих,до охоронно-загороджуючих по фронту. Головний бій: липень 1944 року під Бродами,де дивізія зазнала поразки .Головний дивіз при Бродах...Захистимо Україну один раз і назавжди! Ось така була дивізія. Кому не подобається? Можу перерахувати дивізії і частини РОА,РОНА,КНР і т.д. московських земляків,які служили німцям. А тепер в честі у нової кремлівської влади.
показати весь коментар
29.04.2021 22:12 Відповісти
Я не знаю,чому наші "політтехнологи" не використовують правдиві порівняння російських СС частин РОА,РОНА,КНР,Кізячого війська Донського СС з ********* маріонетками та бойовиками 1та 2 окупаційних корпусів РФ в Україні? Тук аналогія і антологія подій 1941 та 1944 годів з подіями росіячн в Україні з 2014 по 2021 роки ...схожі на 101%!
показати весь коментар
29.04.2021 22:18 Відповісти
Сейчас на России начнут дома взрываться, а российские полицаи везде будут находить визитки Яроша.
показати весь коментар
30.04.2021 04:25 Відповісти
 
 