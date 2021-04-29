Інформація про наших громадян не надходила, - МЗС про затримання членів "української радикальної спільноти" в Росії
Після новини про затримання нібито "української групи" на території Російської Федерації в дипломатичні установи не надходило інформації про затримання громадян України. Історії про український радикальний слід покликані залякати росіян.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Інформація про затримання українських громадян до дипломатичних установ України в Російській Федерації не надходила", - зазначив він.
Водночас МЗС констатує, що від початку року російські правоохоронні органи та ЗМІ активно розкручують тему "зовнішнього управління" акціями народних протестів на тлі грубого порушення прав людини в Росії.
"Для залякування власного населення традиційно створюються історії про "український радикальний слід". Категорично відкидаємо такі звинувачення. Закликаємо російську сторону не поширювати чергові інсинуації, а натомість прислухатися до законних вимог російських громадян, у тому числі в частині дотримання основоположних прав людини і забезпечення верховенства права", - додав Ніколенко.
Зазначимо, 29 квітня російські силовики повідомили про затримання 16 прихильників української молодіжної радикальної спільноти "М.К.У." - "Маніяки. Культ вбивств". Це націонал-соціалістичний "культ" так званих скінхедів, представники якого публікували в інтернеті відео нападів на людей.
Послідовників цієї групи затримали в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі та інших містах Росії.
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