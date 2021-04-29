До Києва в п'ятницю прибуде ще 500 тис. доз китайської вакцини проти коронавірусу, - Степанов

Нова партія вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac Life Sciences в кількості 500 тис. доз прибуде в Україну в п'ятницю, 30 квітня.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тис. доз з нашого контракту на 1,9 млн доз", - написав Степанов в четвер увечері.

Також читайте: Температура сягає 40 °C, виражена слабкість, втрата нюху і смаку трапляється дедалі рідше: лікар розповів про нові симптоми COVID-19