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До Києва в п'ятницю прибуде ще 500 тис. доз китайської вакцини проти коронавірусу, - Степанов
Нова партія вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac Life Sciences в кількості 500 тис. доз прибуде в Україну в п'ятницю, 30 квітня.
Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тис. доз з нашого контракту на 1,9 млн доз", - написав Степанов в четвер увечері.
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-- А вы не боитесь, шо они заржут?
-- Ну, я ж не кукарекаю...
Где список ПРОЧИХ, на кого ушла вакцина Пфайзер?, гнида плешивая?
А в самой Индии круглосуточно горят массовые погребальные костры - от COVID-19 каждые 24 секунды умирает человек. Видео
http://www.facebook.com/watch/?v=1358493107882696 www.facebook.com/watch/?v=1358493107882696