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Новини Боротьба з коронавірусом
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До Києва в п'ятницю прибуде ще 500 тис. доз китайської вакцини проти коронавірусу, - Степанов

До Києва в п'ятницю прибуде ще 500 тис. доз китайської вакцини проти коронавірусу, - Степанов

Нова партія вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac Life Sciences в кількості 500 тис. доз прибуде в Україну в п'ятницю, 30 квітня.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тис. доз з нашого контракту на 1,9 млн доз", - написав Степанов  в четвер увечері.

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вакцина (4419) Китай (4532) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) Sinovac (33)


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Топ коментарі
+10
Новая куртка прибудет вместе с вакциной...или ее отдельной посылкой отправили??
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29.04.2021 19:57
+5
В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 2015
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29.04.2021 19:59
+4
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29.04.2021 19:58
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Новая куртка прибудет вместе с вакциной...или ее отдельной посылкой отправили??
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29.04.2021 19:57 Відповісти
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29.04.2021 19:58 Відповісти
В Киев в пятницу прибудет еще 500 тыс доз китайской вакцины от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 2015
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29.04.2021 19:59 Відповісти
Не разумный поц обещал фуфайку ватную,но после 9-ОГО,на маеВОВОЧКАх все...
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29.04.2021 20:06 Відповісти
САМ встречать будет?
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29.04.2021 19:57 Відповісти
А где-же обещанные САМИМ 10 млн.доз? Потерялись в пути?
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29.04.2021 19:59 Відповісти
-- Будем кормить народ кониной!
-- А вы не боитесь, шо они заржут?
-- Ну, я ж не кукарекаю...
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29.04.2021 20:02 Відповісти
А Зелі кокаїну привезли ?
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29.04.2021 20:06 Відповісти
Так я й не розумію, з якого дуба його обрали міністром. Чи то щоб відкати катав на вакцинах, чи своя людина, гроші корзинами з медицини носить.
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29.04.2021 20:48 Відповісти
Самые старые и больные соглашаются на вакцинацию! Остальные шарахаются как от чумы! Из личных наблюдений!
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29.04.2021 21:00 Відповісти
Засунь себе все 500 000 доз в ж...у, гнида воровская.
Где список ПРОЧИХ, на кого ушла вакцина Пфайзер?, гнида плешивая?
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29.04.2021 21:07 Відповісти
Новый "индийский" вирус начал шествие по Европе и Азии
А в самой Индии круглосуточно горят массовые погребальные костры - от COVID-19 каждые 24 секунды умирает человек. Видео

http://www.facebook.com/watch/?v=1358493107882696 www.facebook.com/watch/?v=1358493107882696
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29.04.2021 21:34 Відповісти
хорошо. зрады нет.
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30.04.2021 06:12 Відповісти
 
 