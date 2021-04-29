Європарламент пропонує відключити Росію від SWIFT і ввести енергетичне ембарго, якщо вона вторгнеться в Україну

Європейський парламент прийняв жорстку антиросійську резолюцію. У разі прямого вторгнення Росії в Україну він пропонує зупинити імпорт російських нафти і газу в ЄС, відключити РФ від SWIFT і запровадити санкції проти наближених до російської влади олігархів.

Відповідний документ члени Європейського парламенту схвалили в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на на сайт інституції.

Європарламентарі переконані, що ЄС повинен зробити висновки з вкрай тривожного нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною.

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"Якщо таке нарощування військової потужності в майбутньому перетвориться на вторгнення в Україну з боку Російської Федерації, ЄС має дати ясно зрозуміти, що ціна за таке порушення міжнародного права і норм буде високою", - йдеться у схваленому тексті документу.

За умови російського вторгнення євродепутати наполягають, що імпорт нафти і газу з Росії в ЄС має бути негайно зупиненим, водночас як Росія повинна бути виключена з платіжної системи SWIFT, а проти наближених до російської влади олігархів та їхніх сімей мають бути введені персональні санкції.

Європарламент підтвердив свою попередню позицію щодо необхідності зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Крім того, депутати виступають за зупинку будівництва спірних атомних електростанцій "Росатомом".

В окремому пункті євродепутати підкреслюють, що на тлі загрозливого нарощення військової присутності Росією "дружні країни повинні посилити свою військову підтримку Україні і надати їй оборонну зброю", що відповідає статті 51 Статуту ООН, яка дозволяє індивідуальну та колективну самооборону.

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Європарламент закликає Росію вивести свої війська з тимчасово окупованих територій Донбасу і повернути Україні контроль над Кримом та Севастополем.

Європарламентарі заявили, що незаконна блокада РФ у Чорному та Азовському морях має бути завершена, та запропонували ЄС розробити постійний моніторинг проходу суден у Керченській протоці

Ще однією темою для засудження дій РФ євродепутатами стала ситуація довкола вибухів на складах у Чехії в 2014 році. Парламент закликав Росію припинити будь-яку діяльність, спрямовану на дестабілізацію і загрозу державам-членам ЄС.