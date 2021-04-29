Європарламент пропонує відключити Росію від SWIFT і ввести енергетичне ембарго, якщо вона вторгнеться в Україну
Європейський парламент прийняв жорстку антиросійську резолюцію. У разі прямого вторгнення Росії в Україну він пропонує зупинити імпорт російських нафти і газу в ЄС, відключити РФ від SWIFT і запровадити санкції проти наближених до російської влади олігархів.
Відповідний документ члени Європейського парламенту схвалили в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на на сайт інституції.
Європарламентарі переконані, що ЄС повинен зробити висновки з вкрай тривожного нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною.
"Якщо таке нарощування військової потужності в майбутньому перетвориться на вторгнення в Україну з боку Російської Федерації, ЄС має дати ясно зрозуміти, що ціна за таке порушення міжнародного права і норм буде високою", - йдеться у схваленому тексті документу.
За умови російського вторгнення євродепутати наполягають, що імпорт нафти і газу з Росії в ЄС має бути негайно зупиненим, водночас як Росія повинна бути виключена з платіжної системи SWIFT, а проти наближених до російської влади олігархів та їхніх сімей мають бути введені персональні санкції.
Європарламент підтвердив свою попередню позицію щодо необхідності зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Крім того, депутати виступають за зупинку будівництва спірних атомних електростанцій "Росатомом".
В окремому пункті євродепутати підкреслюють, що на тлі загрозливого нарощення військової присутності Росією "дружні країни повинні посилити свою військову підтримку Україні і надати їй оборонну зброю", що відповідає статті 51 Статуту ООН, яка дозволяє індивідуальну та колективну самооборону.
Європарламент закликає Росію вивести свої війська з тимчасово окупованих територій Донбасу і повернути Україні контроль над Кримом та Севастополем.
Європарламентарі заявили, що незаконна блокада РФ у Чорному та Азовському морях має бути завершена, та запропонували ЄС розробити постійний моніторинг проходу суден у Керченській протоці
Ще однією темою для засудження дій РФ євродепутатами стала ситуація довкола вибухів на складах у Чехії в 2014 році. Парламент закликав Росію припинити будь-яку діяльність, спрямовану на дестабілізацію і загрозу державам-членам ЄС.
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Европа не откажется от росейских нефти и газа даже если росея вторгнется в саму Европу))) Не то что в Украину...
Те що кремляді окупували Крим і частину Донбаса, то не вторгнення і на відключення
SWIFT не тягне. Це і є політика вищого рівня, нічого не зробили, за те як газанули
Thank you, dear friends in EP! 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
Европарламент думает, что мордор насмелится захватить Крым и вторгнуться на Донбасс?
Если не ушли из оккупированного Донбасса и Крыма каждые полгода. Гайку надо постоянно закручивать, а не ничего не делать 7 лет.
Демагоги живуть у іншій реальності, де все добре, і вони все вирішують.