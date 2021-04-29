УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11675 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
7 356 95

Порошенко про резолюцію Європарламенту: Зроблено перший крок до формування пакету "пекельних санкцій" Заходу проти російського агресора

Порошенко про резолюцію Європарламенту: Зроблено перший крок до формування пакету

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував Європарламенту за резолюцію на підтримку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці політика.

"Щиро вдячний нашим друзям в Європейському Парламенті за потужну Резолюцію на підтримку України. Дуже важливо, що попри рекомендаційний характер документа зроблено перший символічний офіційний крок до формування пакету "пекельних санкцій" Заходу проти російського агресора", - написав Порошенко.

Він зазначив, що не покладаючи особливих надій на активність влади, "Європейська Солідарність" ініціативно долучалася до роботи над документом в рамках Європейської народної партії.

Також читайте: Європарламент пропонує відключити Росію від SWIFT і ввести енергетичне ембарго, якщо вона вторгнеться в Україну

"Тішить, що наші союзники продовжують виступати спільним фронтом стримування російської агресії проти України як форпосту на східному фланзі трансатлантичного світу. Українській владі слід діяти з позицій не імітації, а захисту національних інтересів держави! Діємо солідарно, діємо по-державницьки!" - додавПорошенко.

Порошенко про резолюцію Європарламенту: Зроблено перший крок до формування пакету пекельних санкцій Заходу проти російського агресора 01

Європарламент (1042) ЄНП (41) Порошенко Петро (15163) Європейська Солідарність (1081)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+56
Певно, Петрова робота.
Бо Зеля ніц не вміє і не може.
показати весь коментар
29.04.2021 20:14
+40
Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора - Цензор.НЕТ 3087
показати весь коментар
29.04.2021 20:47
+36
Навіть не маю сумніву.
показати весь коментар
29.04.2021 20:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Певно, Петрова робота.
Бо Зеля ніц не вміє і не може.
показати весь коментар
29.04.2021 20:14 Відповісти
Стопудово це заслуга сивочолого гетьмана!
показати весь коментар
29.04.2021 20:19 Відповісти
Навіть не маю сумніву.
показати весь коментар
29.04.2021 20:22 Відповісти
не, ну если не он, то кто???
показати весь коментар
29.04.2021 20:37 Відповісти
Гройсман?
показати весь коментар
29.04.2021 20:40 Відповісти
ківа! він же вчоний вже
показати весь коментар
29.04.2021 20:42 Відповісти
Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора - Цензор.НЕТ 3087
показати весь коментар
29.04.2021 20:47 Відповісти
Кто, кто, дЕрьмак в кожаном пальто.
показати весь коментар
29.04.2021 21:11 Відповісти
Он просто не встыг за время своей каденции. На личени тыжни буквально
показати весь коментар
29.04.2021 20:23 Відповісти
Главное шо встыг тебя на бутылку насадить
показати весь коментар
29.04.2021 22:00 Відповісти
Так ,а більше і нікому .. Чи може назвеш хоч одного провладного політика , який би цим ( лоббіюваням в Евросоюзі антикацапських санкцій в ) опікувався . ?
показати весь коментар
29.04.2021 20:36 Відповісти
Ти мені про інше скажи: як так вийшло, що моментально, після появи твоєї писанини, у неї вже два лайки?
показати весь коментар
29.04.2021 20:39 Відповісти
..Побалакали .Я йому про одне , а він мені про якісь лайки , йолоп . .
показати весь коментар
29.04.2021 20:49 Відповісти
Друзі по форуму. А ти здивований?
показати весь коментар
29.04.2021 20:52 Відповісти
У него два друга по форуму -левая рука и правая рука . И по 10 запасных ников под каждой рукой . И еще две честно заработанные шоколадки , шоб мозги не отсохли от перенапряжения на тролячьей работе
показати весь коментар
30.04.2021 10:30 Відповісти
Мені самому цікаво що та кому ці ідіоти бажають довести самолайкерством? Можливо в реальному житті це прищаві чмирі на котрих жодна дівка не дивиться і лише і в інтернеті воно самостверджується. Нещасні створіння.
показати весь коментар
30.04.2021 20:56 Відповісти
Клоуну не до резолюції. Віно бідолашне бігає за путіним, щоб заглянути в ху*лову дупу.
показати весь коментар
29.04.2021 23:11 Відповісти
І тільки блазень - так і лишився блазнем! 🤖
показати весь коментар
29.04.2021 20:28 Відповісти
А барыга -барыгой ...каждому свое
показати весь коментар
30.04.2021 10:31 Відповісти
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація , тому будь-які іх дії ,це лише імітація державної діяльності !!!)))
показати весь коментар
29.04.2021 20:53 Відповісти
Та не хоче...😠
показати весь коментар
30.04.2021 11:14 Відповісти
Это Петр Лексеич добился пока Клован страну сдает
показати весь коментар
29.04.2021 20:14 Відповісти
Алилуя, даже зебилу дошло)
показати весь коментар
29.04.2021 20:18 Відповісти
Думаю, что Петру Лексеичу и его мощщщной элите будет непрыемно знать, что за него голосуют бывшие зебилы. Ну и не будем его расстраивать на следующих выборах
показати весь коментар
29.04.2021 20:22 Відповісти
кацапа,чем нести такую муть-лучше выпить и заснуть .или стекломой у вас теперь тоже в дефиците?
показати весь коментар
29.04.2021 20:33 Відповісти
А ты шо из бачка омывателя в литаку все выпил?
показати весь коментар
29.04.2021 20:38 Відповісти
Головне своєчасно приєднатись до перемоги.
показати весь коментар
29.04.2021 20:18 Відповісти
Перемоги бувають виключно у сивочолого гетьмана, у всіх решти - виключно зрадозрадні зради та котопуляція!Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора - Цензор.НЕТ 9767
показати весь коментар
29.04.2021 20:28 Відповісти
Ще один зебіл прозрів. Приємно глянуть.
показати весь коментар
29.04.2021 20:30 Відповісти
...если бы Походу, это оно сарказм изображает
показати весь коментар
29.04.2021 20:35 Відповісти
та ладно, - где зебилы, а где сарказм. Уверен шо оно таки прозрело
показати весь коментар
29.04.2021 20:38 Відповісти
Форум и время покажут
показати весь коментар
29.04.2021 20:41 Відповісти
По социологии их еще около 20 процентов, что конечно много.
показати весь коментар
29.04.2021 20:51 Відповісти
Досвід минулих років доводить ,що лохторат ,це Чахлик Невмирущий !!! Вибори 1991 р. ,Кравчук-понад 60% ,В Чорновол-23% !!! За 30 років жодних позитивних зрушень !!!)))
показати весь коментар
29.04.2021 21:00 Відповісти
кацапа,ты уже приеднался...и отеднания ***** тебе не простит
показати весь коментар
29.04.2021 20:34 Відповісти
Ботня, ходи на сф - стукани, або шістку відправ.
показати весь коментар
29.04.2021 20:36 Відповісти
модер все сам видит...еще не убедился,лахтинский?
показати весь коментар
29.04.2021 20:38 Відповісти
правильно, мовчи, ОКУПАНТ!
показати весь коментар
29.04.2021 21:10 Відповісти
Чому я окупант?
показати весь коментар
29.04.2021 21:46 Відповісти
Тому що в тебе нема невістки кацапки , доньки корєша х.йла ! А в Петра така є. Тому лише Петро є справжнім і великим патріотом всі інші то агенти кремля або агенти моссада
показати весь коментар
30.04.2021 10:40 Відповісти
Зеля дипломатище. Такую бумагу у европаламента выпросил.
показати весь коментар
29.04.2021 20:14 Відповісти
йому окрім туалетного паперу нічого не видавали.
показати весь коментар
29.04.2021 20:15 Відповісти
Ну как так? Он же мощнейший лидер современности. Войны останавливает взглядом и вместо вакцин пандемии гасит.
показати весь коментар
29.04.2021 20:22 Відповісти
Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора - Цензор.НЕТ 9904
показати весь коментар
29.04.2021 20:22 Відповісти
Насміхається над зебілами.
Ви без нього ніщо 😄😃
показати весь коментар
29.04.2021 20:27 Відповісти
Жму руку , абнимаю " .
показати весь коментар
29.04.2021 20:17 Відповісти
Та не. "Встретиться где-то посередине."
А гебешные плёнки деркача - засунь себе в ***
показати весь коментар
29.04.2021 20:24 Відповісти
Хер себе пожми.
показати весь коментар
29.04.2021 20:25 Відповісти
У меня жена есть . )) А у ***** и этого нету )) .
показати весь коментар
29.04.2021 20:38 Відповісти
Так Федя все таки вийшов заміж за тебе? Вітаю вас галубкі!
показати весь коментар
29.04.2021 20:46 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2021 20:47 Відповісти
Сывочолый красава, жжет не по детски. Семь лет войны с рашкой

"Искренне благодарен нашим друзьям в Европейском парламенте за мощную Резолюцию в поддержку Украины. Очень важно, что несмотря на рекомендательный характер документа сделан первый символический официальный шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора", - написал Порошенко.
показати весь коментар
29.04.2021 20:23 Відповісти
Тобто він визнав, що за свою каденцію зробив потужне ніщо й безальтернативне ніяк.
показати весь коментар
29.04.2021 20:27 Відповісти
...то-то ты все никак свои портки не можешь отстирать от его "потужне ніщо й безальтернативне ніяк"(с)
показати весь коментар
29.04.2021 20:33 Відповісти
Кому що, а "запарєбріку" про лайно! Казали ж тобі, що то не є чоколят!
показати весь коментар
29.04.2021 20:36 Відповісти
...вообще-то у нормальных людей брюки пачкаются в основном не тем, о чем ты написало, но кто я такой, чтобы спорить с икспердом по лайну и прочему, что "не є чоколят"...
показати весь коментар
29.04.2021 20:39 Відповісти
Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций"
Дядя Петя, выдаёт популярное за действительное... -- несолидно это!
Было сказано, шо если будет хуже, то шо-то будет, а если хуже не будет, то и лучше тоже не будет.
Пока что, я не вижу ни одной цели, которой бы параша не достигла и не одного её пройгрыша не видел... -- в уже существующих санкционных ужасах.
показати весь коментар
29.04.2021 20:23 Відповісти
И вообще -- Пэтро опять очень сильно ошибается -- он ждёт, пока Зеленский станет хуже Порошенко, а не Порошенко станет лучше Зеленского.
Мне его жаль... -- а " Я расчитывал на тебя, Саид!"
показати весь коментар
29.04.2021 20:27 Відповісти
Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора - Цензор.НЕТ 7598

Жив-був пес.
показати весь коментар
29.04.2021 20:28 Відповісти
цель Украины-не умудриться впрыгнуть в последний вагон кацапского поезда,несущегося под откос
показати весь коментар
29.04.2021 20:30 Відповісти
Но клоуны стараются.
показати весь коментар
29.04.2021 20:32 Відповісти
та у них все опять кривожопо получится...в лучших традициях 95 квартала
показати весь коментар
29.04.2021 20:35 Відповісти
1) эта резолюция не обязательна к выполнению всеми членами ЕС 2) Они возможны только в случае вторжения РФ в Украину с полномасштабной войной ( и скажем захват ряда городов на линии соприкосновения к этому не приведет)3) Все это только в прожектах.. и как там будет если что, еще "вилами по воде" Но все равно данное решение , это хотя бы что то. и это какой никакой бонус для Украины. Как говорится на безрыбьи и рак рыба.
показати весь коментар
29.04.2021 20:39 Відповісти
https://twitter.com/Ukropivna1 Секлета Лимериха

Взимку мені писали в тві,що ціну на цукор підняв Порошенко,бо всі майже цукрові заводи то його власність.
Нині,судячи з цін,всі кури несуться теж у нього.І всі маслобойні рошенівські.

Навіяно вчорашнім походом за продуктами.
показати весь коментар
29.04.2021 20:41 Відповісти
Порошенко о резолюции Европарламента: Сделан первый шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора - Цензор.НЕТ 9158
показати весь коментар
29.04.2021 20:44 Відповісти
Порошенко про резолюцію Європарламенту: Зроблено перший крок до формування пакету "пекельних санкцій" Заходу проти російського агресора - Цензор.НЕТ 184. .
показати весь коментар
29.04.2021 20:58 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2021 21:00 Відповісти
👍😆
показати весь коментар
30.04.2021 11:26 Відповісти
Мне 69 лет...🙄 И помню в детстве мы друг другу рассказывали страшилки про черную руку...
А теперь главная страшилка о Порошенко...🤣
показати весь коментар
30.04.2021 11:25 Відповісти
Пока нас пугают агрессией московии и ковидом , идет дерибан земли и стратегических предприятий, узаконивание их воровства у народа!
показати весь коментар
29.04.2021 20:57 Відповісти
та не пугают...ни агрессии кацапни ,ни ковида никто не отменял...а воровство и дерибан-это в нагрузку,от неправильного восприятия действительности.
показати весь коментар
29.04.2021 21:07 Відповісти
Порошенко про резолюцію Європарламенту: Зроблено перший крок до формування пакету "пекельних санкцій" Заходу проти російського агресора - Цензор.НЕТ 7799.
показати весь коментар
29.04.2021 20:57 Відповісти
ХОЧА ТАКІ РЕЗОЛЮЦІЇ НЕ ОБОВЯЗКОВІ ДО ВИКОНАННЯ , ЇЇ ПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДУЖЕ ВАЖЛИВЕ ДЛЯ УКРАЇНИ . ТИМ БІЛЬШЕ , ЩО ЇЇ ПІДТРИМАЛИ БІЛЬШЕ 500 ДЕПУТАТІВ
показати весь коментар
29.04.2021 21:10 Відповісти
А як тут ..без барижного..*п*ять копійок * !

Все в його заслугах ..
показати весь коментар
29.04.2021 21:14 Відповісти
То може нарешті розірвемо дипломатичні відносини з ворогом?
показати весь коментар
29.04.2021 21:17 Відповісти
Поймите же наконец зебилы - ваши 73 % всего лишь зелёный фон на картине, где написано большими буквами : "Европейская Солидарность Петра Порошенко" !
показати весь коментар
29.04.2021 21:21 Відповісти
Респект Пороху!
показати весь коментар
29.04.2021 21:21 Відповісти
І сонце без нього не сходить...кндр і орда - заздрять.
показати весь коментар
29.04.2021 21:49 Відповісти
Як же без піару пьётра.
показати весь коментар
29.04.2021 21:42 Відповісти
Душити цапів по всьому світу.
показати весь коментар
29.04.2021 21:53 Відповісти
между прочим, впервые кацапов начали душить при Петре...
показати весь коментар
29.04.2021 22:04 Відповісти
Да. Первом. Указ 1698 года « О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении холопов в указанном для них одеянии»
показати весь коментар
29.04.2021 22:14 Відповісти
Де хто перднув, там відразу з'являється "переможець Пеця".
Як же він вміє примазуватися.
показати весь коментар
29.04.2021 22:30 Відповісти
Браво! Гарно Порошенко попрацював, що Європарламент опустив Клоуна після того, як воно поїхало до Макрона, щоб як актриса із німецьких фільмів для дорослих прийняти путінські https://www.kommersant.ru/doc/4741769 кластери в любій кількості і з усіх сторін.
показати весь коментар
29.04.2021 23:28 Відповісти
При Порошенко в Конгрессе США существовала достаточно крупная (около 40 конгресcменов) двухпартийная лоббистская группа отстаивающая и поднимающая вопросы Украины. После прихода Зеленского последняя активность этой группы - май 2020. Этому разные причины, но основная очень проста - конгреcсмены США просто не желают лично контактировать с представителями Зеленского.
показати весь коментар
29.04.2021 23:43 Відповісти
Порошенко про резолюцію Європарламенту: Зроблено перший крок до формування пакету "пекельних санкцій" Заходу проти російського агресора - Цензор.НЕТ 462
показати весь коментар
30.04.2021 01:13 Відповісти
Зеля - вірус, підкинутий Україні хйлом та місцевими олігархами за допомогою 73%вих дебілів-експериментаторів.. кров"ю будемо відхаркувати тупість "мудрого" наріду..(
показати весь коментар
30.04.2021 09:50 Відповісти
Только ты немножко ошибся .За глупость ,,мудрого народа,. мы платим еще с 2014 года .Поэкспериментировали тогда -,,вадинтур,, выбрали олигарха , одного из сооснователей партии рыгов .
показати весь коментар
30.04.2021 10:51 Відповісти
 
 