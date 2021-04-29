Порошенко про резолюцію Європарламенту: Зроблено перший крок до формування пакету "пекельних санкцій" Заходу проти російського агресора

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував Європарламенту за резолюцію на підтримку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці політика.

"Щиро вдячний нашим друзям в Європейському Парламенті за потужну Резолюцію на підтримку України. Дуже важливо, що попри рекомендаційний характер документа зроблено перший символічний офіційний крок до формування пакету "пекельних санкцій" Заходу проти російського агресора", - написав Порошенко.

Він зазначив, що не покладаючи особливих надій на активність влади, "Європейська Солідарність" ініціативно долучалася до роботи над документом в рамках Європейської народної партії.

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"Тішить, що наші союзники продовжують виступати спільним фронтом стримування російської агресії проти України як форпосту на східному фланзі трансатлантичного світу. Українській владі слід діяти з позицій не імітації, а захисту національних інтересів держави! Діємо солідарно, діємо по-державницьки!" - додавПорошенко.