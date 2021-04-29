Порошенко про резолюцію Європарламенту: Зроблено перший крок до формування пакету "пекельних санкцій" Заходу проти російського агресора
П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував Європарламенту за резолюцію на підтримку України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці політика.
"Щиро вдячний нашим друзям в Європейському Парламенті за потужну Резолюцію на підтримку України. Дуже важливо, що попри рекомендаційний характер документа зроблено перший символічний офіційний крок до формування пакету "пекельних санкцій" Заходу проти російського агресора", - написав Порошенко.
Він зазначив, що не покладаючи особливих надій на активність влади, "Європейська Солідарність" ініціативно долучалася до роботи над документом в рамках Європейської народної партії.
"Тішить, що наші союзники продовжують виступати спільним фронтом стримування російської агресії проти України як форпосту на східному фланзі трансатлантичного світу. Українській владі слід діяти з позицій не імітації, а захисту національних інтересів держави! Діємо солідарно, діємо по-державницьки!" - додавПорошенко.
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Бо Зеля ніц не вміє і не може.
Ви без нього ніщо 😄😃
А гебешные плёнки деркача - засунь себе в ***
"Искренне благодарен нашим друзьям в Европейском парламенте за мощную Резолюцию в поддержку Украины. Очень важно, что несмотря на рекомендательный характер документа сделан первый символический официальный шаг к формированию пакета "адских санкций" Запада против российского агрессора", - написал Порошенко.
Дядя Петя, выдаёт популярное за действительное... -- несолидно это!
Было сказано, шо если будет хуже, то шо-то будет, а если хуже не будет, то и лучше тоже не будет.
Пока что, я не вижу ни одной цели, которой бы параша не достигла и не одного её пройгрыша не видел... -- в уже существующих санкционных ужасах.
Мне его жаль... -- а " Я расчитывал на тебя, Саид!"
Жив-був пес.
Взимку мені писали в тві,що ціну на цукор підняв Порошенко,бо всі майже цукрові заводи то його власність.
Нині,судячи з цін,всі кури несуться теж у нього.І всі маслобойні рошенівські.
Навіяно вчорашнім походом за продуктами.
А теперь главная страшилка о Порошенко...🤣
Все в його заслугах ..
Як же він вміє примазуватися.